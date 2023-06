Zbytečně drahá dovolená. Kolik stojí pokuty v oblíbených destinacích?

Autem do zahraničí vyráží v létě každoročně spousta Čechů. Míří do Chorvatska k moři, ale i do Německa nebo Rakouska za nákupy. V souvislosti s autem pak většinou řeší platby za dálnice, tunely nebo pojištění. Pozornost by se přitom měla věnovat také pravidlům provozu, i za relativně malý prohřešek totiž hrozí leckde vysoká pokuta.

Do přehledu pokut jsme vybrali deset oblíbených dovolenkových destinací Čechů, případně země, přes které většinou jezdí například do Chorvatska. Hrozí tak, že právě v nich nejčastěji poruší předpisy. Při tvorbě jednotlivých tabulek nám pomáhaly kromě lokálních zdrojů také informace německého autoklubu ADAC a rakouského ÖAMTC.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Foto: Shutterstock Pivo před jízdou? Někde bez problémů, jinde za tisíce Začít můžeme tím možná vůbec nejtěžším přestupkem: alkoholem za volantem. Zvláště v teplých letních měsících určitě leckoho napadne dát si k obědu třeba malé pivo, které v očích mnohých přece nemůže mít na schopnost řídit takový vliv. A skutečně v některých zemích je určité množství alkoholu za volantem povolené, dokonce se dá říct, že Česko je s nulovou tolerancí v Evropě spíše výjimkou. Tématu jsme se podrobněji věnovali loni, níže si tak alespoň připomeňte, jak je to s tolerancí v zemích, které v tomto souhrnu sledujeme. Nutné je upozornit, že různě po Evropě rozlišují mezi řidičem zkušeným, začínajícím a profesionálním, což také znamená různé povolené hladiny. Tolerance alkoholu v krvi za volantem automobilu ve vybraných zemích Zkušení řidiči Nováčci Profesionální řidiči Česká republika 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Francie 0,5 ‰ 0,2 ‰ - do tři let od získání oprávnění 0,5 ‰; 0,2 ‰ u řidičů autobusů Chorvatsko 0,5 ‰ 0 ‰ - do 24 let 0 ‰ Itálie 0,5 ‰ 0 ‰ - do 21 let, do tři let od získání oprávnění 0 ‰ Maďarsko 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Německo 0,5 ‰ 0 ‰ - do 21 let, do dvou let o získání oprávnění 0 ‰ Polsko 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Rakousko 0,5 ‰ 0,1 ‰ - do tři let od získání oprávnění 0,1 ‰ Slovensko 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Slovinsko 0,5 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Španělsko 0,5 ‰ 0,3 ‰ - do dvou let od získání oprávnění 0,3 ‰ *Zdroj: Evropský výbor pro bezpečnost provozu Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat

