Pivo před jízdou řada evropských zemí toleruje. Při nehodě ale může znamenat problém

Dát si k obědu malé pivo a pak sednout za volant je v Česku věc nemyslitelná. Při pohledu na toleranci alkoholu v krvi je to však v Evropské unii spíše výjimka. Německo, Francie nebo Rakousko: nejen tam je možné si dát před jízdou dát nějaký ten mírně alkoholický nápoj. Problém může nastat, pokud se řidič s alkoholem v krvi stane účastníkem nehody, a to i když ji nezpůsobí.

V Německu a Rakousku 0,5 promile, v Polsku 0,2 promile a třeba ve Velké Británii, ač už není součástí Evropské unie, dokonce 0,8 promile. To jsou povolené limity hladiny alkoholu v krvi v některých evropských státech. Česká republika s nulovou tolerancí je mezi zeměmi EU spíše výjimkou. Stejné je to pouze v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Jinde si řidič může třeba jedno pivo k obědu bez problémů dopřát. Návrh na toleranci až 0,5 promile alkoholu v krvi se před třemi lety objevil i v Česku, kdy ho předložila tehdy opoziční ODS. Vládou však neprošel.

Je také nutné připomenout, že v mnoha evropských zemích se jedná o toleranci pouze u zkušených nebo starších řidičů. Mnoho zemí má totiž jiná pravidla pro mladé nebo začínající řidiče a také řidiče profesionály. Třeba v Nizozemsku je povolené řídit až s půl promile alkoholu v krvi, ovšem pokud má řidič oprávnění méně než pět let, případně je mu méně než 24 let, limit se automaticky snižuje na 0,2 promile. Podobné je to i v Německu: zkušený řidič může mít až půl promile, začátečník do 21 let má ale toleranci nulovou. V Chorvatsku je věkový limit 24 let.

Tolerance alkoholu v krvi za volantem automobilu v zemích EU

Zkušení řidiči Nováčci Profesionální řidiči Belgie 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,2 ‰ Bulharsko 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰ Česká republika 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Dánsko 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰ Estonsko 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Finsko 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰ Francie 0,5 ‰ 0,2 ‰ - do tři let od získání oprávnění 0,5 ‰; 0,2 ‰ u řidičů autobusů Chorvatsko 0,5 ‰ 0 ‰ - do 24 let 0 ‰ Irsko 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Itálie 0,5 ‰ 0 ‰ - do 21 let, do tři let od získání oprávnění 0 ‰ Kypr 0,5 ‰ 0,2 ‰ - do tři let od získání oprávnění 0,2 ‰ Litva 0,4 ‰ 0 ‰ - do dvou let od získání oprávnění, platí i pro turisty 0 ‰ Lotyšsko 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,5 ‰ Lucembursko 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Maďarsko 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Malta 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Německo 0,5 ‰ 0 ‰ - do 21 let, do dvou let o získání oprávnění 0 ‰ Nizozemsko 0,5 ‰ 0,2 ‰ - do 24 let, do pěti let od získání oprávnění 0,5 ‰ Polsko 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Portugalsko 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰ Rakousko 0,5 ‰ 0,1 ‰ - do tři let od získání oprávnění 0,1 ‰ Rumunsko 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Řecko 0,5 ‰ 0,2 ‰ - do dvou let od získání oprávnění 0,2 ‰ Slovensko 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Slovinsko 0,5 ‰ 0 ‰ 0 ‰ Španělsko 0,5 ‰ 0,3 ‰ - do dvou let od získání oprávnění 0,3 ‰ Švédsko 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰

*Zdroj: Evropský výbor pro bezpečnost provozu

V řadě evropských zemí si tedy malé pivo nebo skleničku vína k obědu řidič dát může, ovšem vystavuje se tím riziku v případě nehody, a to i když není viníkem. "Jakmile má účastník dopravní nehody v krvi alkohol, byť není viníkem a byť jeho hladina nepřesahuje povolený limit, přistupuje se k němu jinak než k tomu, kdo vůbec nepil," varuje mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota.

"Neznamená to, že je z něčeho obviněn, ale přístup je obezřetný. V některých zemích se dokonce v dopravních předpisech hovoří o tom, že podíl řidiče s alkoholem v krvi, i když v limitu, na nehodě bude rovněž prošetřován," dodává s tím, že policie i pojišťovny ve většině západoevropských zemí, kde je limit alkoholu v krvi benevolentnější než u nás, postupují stejně.

Podobně mluví i Tomáš Beck, který je expertem na odškodnění ve společnosti Vindicia: "Jakmile se bourá, je alkohol automaticky přičten řidiči k tíži, a to i v případě, že nehodu prokazatelně nezavinil. Výklad je, že kdyby byl šofér zcela střízlivý, mohl reagovat rychleji a srážce zabránit," říká.

"To je samozřejmě i argument pro pojišťovnu, která následně výrazně krátí, či dokonce zcela odmítá vyplatit odškodnění," upozorňuje dále. S tím úplně nesouhlasí mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa: "V obecné rovině se dá říct, že pokud řidič neporuší pravidla platná v dané zemi, nemá pojišťovna důvod ho jakýmkoliv způsobem postihovat," uvádí.

"Pokud byl řidič poškozeného vozidla pod vlivem alkoholu, tak se ve většině zemí řeší, zda požití mělo vliv na vznik nehody či schopnost řidiče reagovat na vzniklou situaci v provozu, případně na rozsah vzniklé škody. A pokud nikoliv, tak se ve většině zemí nezohledňuje," říká k případné náhradě škody při nehodě s alkoholem v krvi mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

Ten také dodává, že pokud je člověk s povoleným limitem alkoholu v krvi účastníkem nehody a škoda se hradí z povinného ručení, nahlíží Generali Česká pojišťovna na událost jako standardní, to znamená, že v případě řešení neuplatňuje žádné zvláštní postupy. Pokud je však škoda hrazená u smluvního pojištění, kam patří třeba havarijní pojištění, pak se postupuje dle pojistných podmínek, které mohou zakazovat jakékoliv požití alkoholu.

Přesné statistiky, kolikrát se český řidič stane v zahraničí účastníkem, nikoliv však viníkem nehody a má povolený limit alkoholu v krvi, pravděpodobně neexistují. Aby se vůbec takový záznam objevil, musela by se zmínka o alkoholu v krvi objevit v policejním protokolu. A to se ne vždy stane. Něco jiného je to ve chvíli, kdy má řidič alkohol nad povolený limit a je přitom v tu chvíli jedno, jestli je viníkem, či jen účastníkem. Řízením s vyšším množstvím alkoholu v krvi se dopustil přestupku a platí na něj postihy v rámci zákonů dané země.

Pokuty za překročení limitu množství alkoholu v krvi pak mohou být hodně vysoké. Třeba v Německu je to až 1500 eur a zabavení řidičského oprávnění, pokud by měl řidič v krvi 1,1 promile a více, může následovat i vězení nebo mnohem vyšší pokuta. V Chorvatsku pro změnu hrozí při jízdě s více než povolenou hladinou alkoholu pokuta a ztráta řidičského oprávnění klidně až na jeden rok.

V Česku hrozí při zjištění do jedné promile alkoholu pokuta až dvacet tisíc a až roční zákaz řízení, od 0,3 promile také řidič přijde o sedm trestných bodů. Nad jedno promile pak už jde o trestný čin a řidiči hrozí vyšší pokuta i vězení. Pokutám v Evropě nejen za řízení v opilosti jsme se věnovali už loni.