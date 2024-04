Známe výši pokuty, kterou vám udělí za jízdu bez dálniční známky. Bude víc kontrol?

Od prvního března letošního roku se zvedla cena elektronické dálniční známky v Česku, a to z 1500 korun v případě ročního kuponu na nynějších 2300 Kč. Nabízí se tedy otázka, zda policie nebude na dálnicích víc kontrolovat, zda motoristé mají kupon zaplacený.

Od března je jízda po českých dálnicích dražší. Roční elektronický kupon vyjde na 2300 korun namísto dosavadních 1500 korun. Třicetidenní se pořizuje za 430 korun (dříve 440 Kč), desetidenní stojí 270 korun, o 40 Kč méně. Novinkou je jednodenní elektronický kupon, který se dá zakoupit za 200 korun.

Automatické rozesílání pokut těm, kteří po dálnici jedou bez zaplacení elektronického poplatku, nicméně v Česku, na rozdíl například od Slovenska, nefunguje. Informace ze stacionárních kamer na dálnicích instalovaných na mýtných branách, které automaticky čtou registrační značky a mají tedy okamžitý přehled, kdo jede bez zaplacení, mohou využívat policejní hlídky, případně celníci. Ti mají také k dispozici vlastní monitorovací kamery propojené s tablety.

Tímto způsobem zjišťují, kteří motoristé mají elektrickou vinětu zaplacenou a kteří jedou "na černo". Následně pak musí viníka odchytit na dálnici, odstavit na vhodném místě a udělit mu pokutu.

Výše pokuty na místě je stanovená maximálně na 5000 Kč, ve správním řízení až 20 tisíc korun. V případě zneužití systému tím, že řidič podá oznámení o osvobození od dálničních poplatků, ačkoliv na něj nemá nárok, se vystavuje možné pokutě až sto tisíc korun.

Za první tři měsíce tohoto roku, konkrétně od 1. ledna do 2. dubna, udělila policie za tento přestupek 11 435 pokut na místě. Za celý loňský rok to bylo 39 444 pokut. To odpovídá zhruba 9 900 pokutám za kvartál, tedy zhruba o 1500 přestupků méně. Že by se policie na tento přestupek letos zaměřovala více, vrchní komisařka na policejním prezidiu Hana Rubášová ale nepotvrzuje.

Hlídky vybraly na pokutách letos zatím za toto období 12 688 000 korun. Za celý loňský rok to bylo 39 106 500 Kč. To znamená, že zatímco loni vyšla pokuta v průměru na 991 Kč, za první tři měsíce letošního roku je to 1109 Kč.

Dálniční poplatky 2022 2023 2024 (Q1) Počet pokut 39 444 39 444 11 435 Vybraná částka v Kč 39 106 500 32 413 700 12 688 000 Průměrná výše pokuty v Kč 939 991 1109

Zdroj: Policie ČR

Přestože dálniční známky od března zdražily, policie se údajně nechce na neplatiče známek zaměřovat více. "Policie ČR nechystá žádnou speciální dopravně bezpečnostní akci, která by byla zaměřena pouze na kontrolu dálničních známek. Policisté tak činí v rámci každé kontroly na placených úsecích," dodává Hana Rubášová.

V dohledné době se podle rezortu dopravy ani neplánuje, že by se legislativa změnila a pokuty by byly zasílány automaticky na adresu provozovatele vozu. "Myslím, že česká společnost není na debatu o automatické detekci připravena," říká František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.