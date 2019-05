Pokles prodeje aut v Číně pokračuje desátý měsíc, na vzestupu jsou však elektromobily

Čína i Indie se potýká s poklesem prodejů automobilů. Přitom pro mnohé automobilky jde o hlavní trh, platí to například i pro Škodu Auto.

Pokles prodeje automobilů v Číně pokračuje desátý měsíc za sebou. V dubnu se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku prohloubil na 14,6 procenta z březnových 5,2 procenta. Celkem se v zemi v uplynulém měsíci prodalo 1,98 milionu vozů, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnil Čínský svaz výrobců automobilů (CAAM). Stále ale roste odbyt takzvaných nových energetických vozů (NEV).

V dubnu se v Číně prodalo 97 000 vozů NEV, to je meziroční nárůst o 18,1 procenta. Loni se prodej aut NEV meziročně zvýšil o 62 procent, připomněla agentura Reuters. A to přesto, že širší automobilový trh zaznamenal v roce 2018 první pokles od devadesátých let.

Největší automobilový trh světa doplácí na zpomalující ekonomický růst a ochromení z obchodní války se Spojenými státy. A to přesto, že výrobci poté, co vláda snížila daně, automobily zlevňují.

CAAM při svých výpočtech vychází z počtu vozů dodaných výrobci prodejcům. Minulý týden zveřejnil své údaje i čínský automobilový svaz PCA, který propočítává, kolik osobních aut, sportovně-užitkových vozů, minivanů a menších víceúčelových vozidel si koupili zákazníci. Podle těchto údajů se prodej v dubnu meziročně snížil o 16,6 procenta na 1,54 milionu vozů a klesl již jedenáctý měsíc za sebou.

Výrazné zpomalení vykázal v dubnu i indický automobilový trh. Prodej osobních vozů se tam podle údajů Svazu indických autovýrobců (SIAM) meziročně snížil o 17 procent na 247 541. To byl podle agentury Reuters nejprudší propad za 7,5 roku.