Po vlastní ose: Na dovolenou vyrazí autem 65 % Čechů, řada lidí ji vůbec neplánuje

Vlastním autem na dovolenou letos vyrazí 65 procent Čechů, což je o téměř pětinu víc, než loni. Naopak letadlo zvolilo sedm procent proti loňským 22 procentům. Vlak využije čtvrtina Čechů a 16 procent pojede autobusem. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro automobilku Toyota mezi 1060 respondenty.

Automobil hodlají více použít lidé nad 35 let, kde jejich podíl dosahuje 70 procent. Mladí do 24 let volí mnohem častěji vlak (40 procent) nebo autobus (24 procent).

Motorizovaní dovolenkáři předpokládají, že ujedou zhruba stejně kilometrů jako na obdobné dovolené v minulých letech. Zhruba 15 procent z nich plánuje najet více než 1000 kilometrů, naopak osm procent jen méně než 100 km. Největším lákadlem je pro 53 procent automobilistů poznávání a návštěvy pamětihodností, 45 procent volí wellness pobyty a 43 procent míří do hor.

Dovolené v Česku dá letos přednost 60 procent Čechů, což představuje nárůst proti minulému roku o třetinu. Přibližně 35 procent lidí letos dovolenou vůbec neplánuje, loni to přitom bylo jen jedno procento Čechů. V příjmové kategorii do 20 000 korun nevyjede na dovolenou 52 procent Čechů, naopak s příjmem vyšším než 40 000 Kč zůstane bez odpočinku mimo domov jenom čtvrtina.

Koronavirová epidemie zásadně ovlivnila cestovní plány devíti procent lidí, kteří se kvůli obavám z nákazy nebo bezpečného návratu rozhodli nejezdit na dovolenou do zahraničí. Naproti tomu na výběr nového vozu neměl covid-19 téměř žádný vliv.