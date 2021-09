Nový Peugeot 308 se vejde do půl milionu korun. Porovnali jsme ho s Octavií i Golfem

Druhá generace Peugeotu 308 vydržela na trhu osm let, v konkurenci nových generací Golfu, Octavie nebo Toyoty Corolla ale postupně začala trochu ztrácet dech. Nové vydání, které už sice dostalo české ceny, ale první vozy reálně dorazí až v lednu příštího roku, jej však kompaktním modelům se lvíčkem ve znaku vrací. A to nejen obrazně, ale i doslova - 308 dostane jako první Peugeot nové výraznější logo. To tak ladí s inovovaným a nepřehlédnutelným designem karoserie i interiéru.

Základem 308 je přepracovaná verze modulární platformy EMP2, s níž je auto natažené na 4367 mm a má mezi nápravami 2675 mm. V obou případech je to více, než kolik měl předchůdce, zároveň se pětidveřový hatchback také rozšířil a snížil. Na trh přijde i kombi s tradičním označením SW, jen je potřeba si na něj ještě nějakou tu chvilku počkat (byť už jej Peugeot také představil).

Kufr pojme 412 nebo 361 litrů, to podle toho, jaký pohon budete mít v útrobách. Aby totiž Francouzi snížili emise a spotřebu, rozhodli se vedle dvou benzinových a jednoho naftového agregátu přijít i se dvěma plug-in hybridními verzemi. Slabší má dohromady 133 a silnější 165 kW, v obou případech pak přední kola roztáčí osmistupňový automat. Akumulátor má kapacitu 12,4 kWh a umožní ujet v kombinovaném režimu 60, respektive 59 km jen na elektřinu. Spotřeba je v obou případech na úrovni 1,1, respektive 1,2 l/100 km.

Základem nabídky je však 81kW tříválec 1.2 PureTech s přeplňováním a manuální šestistupňovou převodovkou. Tu má i jeho silnější verze s 96 kW, tady si ale zákazník může připlatit 55 tisíc za osmistupňový automat. Stejné peníze stojí samočinné ústrojí i u jediného turbodieselu 1.5 BlueHDi s výkonem 96 kW. Také on má standardně ruční řazení se šesti stupni.

