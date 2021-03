První Peugeot s novým logem. Třetí 308 opět cílí na Golf a Octavii, má výrazný design

Peugeot v posledních třech letech obměnil většinu své nabídky. Novou generaci dostaly oblíbené malé modely 208 a 2008, limuzína a kombi 508 i dodávka Partner, modernizací prošla SUV 3008 a 5008. Trochu stranou zájmu Francouzů zůstávala vlastně jen kompaktní řada 308, jejíž stávající generace se představila už před více než sedmi lety. Na její třetí vydání přišla řada až teď.

Asi nikoho moc nepřekvapí, že Peugeot u nové 308 opět vsadil na modulární platformu EMP2 - ovšem v přepracované verzi. Mezigeneračně se pětidveřový hatchback natáhl o 114 mm na celkových 4367 mm. Delší je také rozvor náprav, který má hodnotu 2675 mm. To je o 55 mm více než doposud. Zároveň je 308 také nižší a širší.

To zavazadlový prostor se i přes značný nárůst délky trochu zmenšil. Základní objem klesl na 412 litrů (dalších 28 litrů je ovšem pod podlahou), po sklopení zadních sedadel je však k dispozici 1323 litrů, což je naopak více než doposud. Na zadních sedadlech by podle automobilky mělo být rovněž více místa. Zájemci o praktičtější provedení si také mohou počkat na kombi s tradiční zkratkou SW.

Pod kapotou automobil vyzdvihuje především plug-in hybridní ústrojí. To se skládá z benzinového přeplňovaného čtyřválce o výkonu 110 kW a elektromotoru o výkonu 81 kW, dohromady pak má auto 132 kW. Poháněná jsou přední kola, a to přes osmistupňovou automatickou převodovku. Akumulátor má celkovou kapacitu 12,4 kWh, což stačí k čistě elektrickému dojezdu 60 km.

Plně elektrickou variantu nová 308 nemá, tato možnost zatím zůstává vyhrazena menším modelům na platformě CMP, respektive na stejném základu postavenému kompaktnímu Citroënu C4. Upravená platforma EMP2 nicméně podle Peugeotu zástavbu čistě elektrického pohonu umožňuje, je tedy možné, že jej 308 v budoucnu dostane.

Ovšem co nová 308 dostane, to je špičková varianta se silnějším plug-in hybridním ústrojím. To má stejný 81kW elektromotor jako slabší verze, ovšem silnější šestnáctistovku naladěnou na 132 kW. Celkově nabídne 162 kW, přes osmistupňový automat přenášených opět na přední kola. Nepotvrdily se tak spekulace, že by tato varianta mohla být čtyřkolkou. Baterie je u této verze stejná, stačí pak na dojezd 59 km.

Dynamické parametry ani u jednoho z plug-in hybridů automobilka zatím neudává, plné nabití akumulátoru z běžné zásuvky však zabere sedm hodin a ze silnějšího wallboxu potom necelé dvě hodiny.

Francouzi ale zatím nezapomínají ani na milovníky klasických spalovacích motorů. Základem tak nadále bude přeplňovaný tříválec PureTech o objemu 1,2 litru s výkonem 81 nebo 96 kW, přičemž silnější verze volitelně dostane vedle manuálního šestikvaltu také osmistupňový automat. Turbodieselovou alternativou bude čtyřválec 1.5 BlueHDi o výkonu 96 kW, který má na výběr mezi manuální šestistupňovou a automatickou osmistupňovou převodovkou.

Stejně jako u posledních modelů značky také u nové 308 se jedním ze zásadních prvků stane vnější design. Peugeot se drží toho, že v poslední době nenavrhuje konzervativně tvarované modely, naopak při pohledu na končící a novou 308 musí leckoho napadnout, že posun je více než generační. Návrháři totiž kompaktní model pořádně přiostřili. Jen v přední části jsou tak až do nárazníku protažené diody pro denní svícení.

Tvar hlavních, už v základní výbavě plně diodových (v nejvyšších výbavách jsou nahraditelné za chytré diodové Matrix reflektory) světlometů kopíruje nedávno omlazenou dvojici SUV 3008 a 5008. Maska chladiče s trojdimenzionálním efektem je pak protažená až k hlavním reflektorům. Co zaujme, to je nové logo, které automobilka představila na konci února. 308 třetí generace je tak vůbec prvním vozem, u nějž se emblém objevuje. A to nejen vpředu a vzadu, ale i na předních blatnících.

V zadní části jsou typická skupinová diodová světla s motivem tří drápů propojená černou lištou. Ta se už před nějakou dobou stala poznávacím znamením nových modelů francouzské automobilky. Kola mají 16 až 18 palců, paleta barev obsahuje sedm odstínů. Sportovní vzhled pak ve verzi GT (na snímcích) dotváří řada designových detailů.

Interiér bez překvapení pracuje s motivem i-Cockpitu. To znamená, že 308 opět dostala menší volant a vyvýšenou kapličku přístrojů. Tu tvoří výhradně desetipalcová obrazovka, kterou je možné nastavit do několika konfigurací zobrazení. V nejvyšší výbavě jsou pak budíky dokonce prostorové. Druhý desetipalcový dotykový displej je na středovém panelu, ve verzi i-Cockpit Advanced s navigací a aktualizacemi systému na dálku. Palubní systém je také možné ovládat hlasem.

Od výbavy Allure je ve spodní části obrazovka mírně zalomená a obsahuje rychlé ovládání nejdůležitějších položek menu multimediálního systému (telefon, rádio či navigace) a nahrazuje také fyzický panel na ovládání klimatizace. Peugeot tomuto řešení říká i-toggles.

Přes jeho implementaci ale automobilka nezanevřela ani na klasické ovladače některých dalších funkcí, které jsou sdružené níže na středovém panelu a připomínají svým tvarováním klávesy od piana. Také pro nastavování hlasitosti rádia, volitelný je systém Focal s deseti reproduktory, je k dispozici samostatný otočný ovladač. Novinkou je ovládání automatické převodovky pouze pomocí tlačítek, mezi příplatky pak jsou ortopedická sedadla.

Nabídku asistenčních systémů nová 308 podědila po svých sourozencích. Chybět tak nemůže třeba kombinace adaptivního tempomatu a udržování v jízdním pruhu, částečně tak třeba na dálnici může auto za kontroly řidiče jet i samo. Samozřejmostí už jsou dnes prvky jako parkovací asistent nebo sledování slepého úhlu (do vzdálenosti až 75 metrů).

Prodej novinky odstartuje ve druhé polovině roku, produkci má na starosti továrna v Mylhúzách.