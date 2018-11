Otestovali jsme nejvzácnější Toyotu současnosti. Jaký je splašený Yaris GRMN?

Nabroušená verze městského Yarisu otevírá novou kapitolu značky Toyota. Už nebude spoléhat jen na hybridy nebo vodík, zaujmout chce i auty, která budou řidiče bavit. Ostrý Yaris proto prošel důkladnou proměnou v podání závodního týmu Gazoo Racing. Vyzkoušeli jsme jeden z omezené čtyřsetkusové série.

Toyota jako značka pro zapálené řidiče? Vždyť je to firma, která do Evropy přinesla hybridy, zakládá si na spolehlivosti, ekologii a nízké spotřebě. Jenže její šéf Akio Toyoda je také nadšený závodník, který si prosadil výrobu dostupného kupé s pohonem zadních kol GT 86, člověk, jenž stojí za návratem značky do Le Mans a do mistrovství světa v rallye, manažer, který chce využít spolupráci s BMW k vývoji nové generace legendární Supry (na trh dorazí příští rok).

Pod jeho vedením Toyota přemýšlí o tom, že elektrická auta a autonomie jí jméno neudělají. Chce zaujmout ty, kteří o víkendu vezmou do ruky klíčky, nasednou do auta a místo na nákup do Teska zamíří brousit nejbližší okresku.

V Evropě by se proto chtěla etablovat i v segmentu nabroušených malých autíček, hot hatchů, z něhož se řada automobilek (včetně domácí Škody) raději stáhla.

Japonci ale nechtějí opakovat chyby Škodovky, jejímž posledním příspěvkem byla neúspěšná Fabia RS druhé generace s malým turbomotorem a dvouspojkovou automatickou převodovkou. Změnu městského Yarisu, jehož nejlepší verzí byl dosud úsporný hybrid, vzali úplně z jiného konce.

Vyhnuli se módní technice, jakou jsou samočinné převodovky, turbomotory nebo adaptivní podvozky. Místo toho sáhli po téměř závodních dílech.

Toyota Yaris GRMN Výkon: 156 kW v 6800 ot./min.

Točivý moment: 250 Nm při 4800 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 230 km/h (el. omezená)

Zrychlení 0-100 km/h: 6,4 s

Kombinovaná spotřeba: 7,5 l/100 km

Pohotovostní hmotnost: 1135 kg

Objem zavazadlového prostoru: 286 l

Cena od: 850 000 Kč

Vezměte si takový motor, tím je kompresorem plněná jednaosmička, kterou pro své sporťáky ze základu od Toyoty vyšlechtili odborníci od Lotusu. Na přední nápravě je samosvorný diferenciál Torsen, brzdy vyrobili u specialisty ADVICS, odlehčená kola dodalo BBS, tlumiče jsou od Sachsu…

Vše následně závodní tým Gazoo Racing ladil a ladil na trati, která málem zabila Nikiho Laudu, na Nürburgringu. A výsledek?

Na první pohled nic moc. Třídveřový Yaris, který by bez bojového zbarvení Gazoo Racing, decentního křidélka a vytrčené koncovky výfuku vypadal skoro jako ten zmíněný úsporný hybrid. Ten si ostatně zanedlouho budete moci pořídit ve sportovně laděné verzi GR Sport, která GRMN velice připomíná.

Uvnitř objevíte velice dobrá sportovní sedadla, jiný volant (pochází právě z kupé GT 86) a to je všechno. Kde jsou dnes tak populární karbonové dekory? Falešné průduchy?

Vždyť se v GRMN i sedí jako v běžném Yarisu. Příliš vysoko a kvůli omezenému podélnému nastavení volantu si řidič jen stěží najde ideální pozici.

GRMN ale nehraje na efekt. Je to auto, u něhož se budete prát s robustní, ale ostřeji zabírající spojkou, poslouchat nepříliš šlechtěný, ale o to upřímnější zvuk motoru, užívat si krátké dráhy manuální převodovky, jejíž páka je skoro tak dlouhá jako ta v autobusu značky Karosa.

Motor samotný je v téhle třídě unikátem. Plnění kompresorem mu dodává dostatečný zátah odspodu, ale i přirozenou reakci na plyn a neutuchající chuť po otáčkách. Z toho nejlepšího se chce vydat až u omezovače, který zasahuje až v sedmi tisících otáček.

Se 156 kilowatty si nikdy nebudete připadat, že by vám u 1153kilového autíčka něco chybělo. Jezdí se s ním za deset, ale každý kilometr bude prožitkem.

Podvozek totiž skvěle kopíruje asfalt, aniž by zbytečně mlátil, a přenáší řidiči za všech okolností dokonalou zprávu o tom, co se vlastně děje pod koly, jak se přenáší zatížení. Přední pneumatiky se na povel s nadšením v obloucích zakusují do asfaltu a zadek se nenechá rozhodit rozbitou českou okreskou.

Samosvorný diferenciál vpředu zlepšuje přenos síly a postará se o to, že můžete jít na výjezdu ze zatáčky na plyn o něco dříve, abyste pak mohli před dalším obloukem brzdit díky účinným brzdám později.

Nenechte se zmást obyčejným vzezřením, Yaris GRMN je skutečně rychlou okreskovou zbraní. Mechanickým, analogovým autem ze staré školy. Pro méně zkušené řidiče by snad jen mohl nabídnout takový režim stabilizačního systému, který by dovolil sklouznutí, ale čekal v pozadí a v krizi je mohl zachránit. V GRMN jde jen natvrdo vypnout a zapnout.

Neměli bychom však také zapomenout na to, čím Yaris GRMN není. Není to auto na dlouhé cesty po dálnici, motor je totiž ve vysokých rychlostech hlučný, není to ani auto vhodné k ježdění po městě, protože velký poloměr otáčení a tužší spojka vás rychle přestanou bavit.

Yaris GRMN je řidičskou hračkou. Pokud ale teď přemýšlíte, že byste si k Vánocům udělali radost, musíme vás zklamat. Toyota ho vyrobila jen v omezené sérii 400 kusů a ta je již celá rozebraná. To navzdory tomu, že za cenu stanovenou na 850 000 Kč můžete mít rychlý hatchback klidně o třídu větší.

Nezbývá než zapnout sledovacího psa na serverech s ojetinami. Ani podle německého mobile.de ale v současnosti žádné GRMN v bazarech nestojí. Inu, v titulku nelžeme: Yaris GRMN je oprávněně nejvzácnější Toyotou současnosti.

