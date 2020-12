Osobní dodávky nahrazují MPV praktičností i cenou. Na trh přichází nový VW Caddy

Nový Volkswagen Caddy je tak trochu Golfem v užitkovém provedení. Dostal totiž platformu MQB, byť například s jinou zadní nápravou. Ta je tuhá, má nesourodá podélná ramena a vinuté pružiny. Jak toto řešení jezdí, si můžete přečíst v našich jízdních dojmech.

Také designově auto vyspělo, byť svým tvarem pořád nezapře užitkový původ. Mezigeneračně se ale objevila řada aktuálních stylistických prvků německé značky, dodávají se třeba také plně diodová přední a zadní světla. Ve standardní výbavě pak nechybí ani některé asistenční systémy jako varování před vybočením z jízdního pruhu nebo nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů.

Rozvor náprav standardního provedení má 2755 mm, délka celého auta je pak 4,5 metru. Do kufru se vejde 760 až 2556 litrů nákladu (druhá hodnota s vyjmutými zadními sedadly). Za 22 518 korun se nabízí i třetí řada sedadel, za ní ale zůstane už jen 191 litrů prostoru pro náklad.

Technická data

Rozměry (d/š/v) 4500/1855/1798 mm Rozvor náprav 2755 mm Zavazadlový prostor 191/760/2556 l Aktuálně dostupné motory 2.0 TDI (55/75/90 kW)

Nabízet se bude i delší provedení Maxi s rozvorem 2970 mm a délkou 4853 mm. To ale zatím v českém konfigurátoru modelu chybí.

Jak vyplývá i z tabulky výše, aktuálně má osobní provedení s dvojicí bočních posuvných dveří na výběr ze tří motorů. Ve všech případech jde o naftový dvoulitr TDI z řady Evo, který má 55, 75 nebo 90 kW. Všechny varianty mají standardně pohon předních kol v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou. Nejsilnější provedení se volitelně nabízí i s dvouspojkovým automatem DSG.

Do nabídky každopádně přibudou ještě benzinová 1.5 TSI o výkonu 84 kW, nejsilnější turbodiesel s manuální převodovkou a pohonem všech kol a rovněž také provedení s pohonem na stlačený zemní plyn. V konfigurátoru nicméně částky za tyto varianty zatím chybí, některé z nich by se ale měly objevit na počátku příštího roku.

Stejně tak v lednu, kdy auto vstoupí do prodeje (aktuálně běží předprodej), by měl Volkswagen přijít s akčními cenami - píše například magazín Svět motorů. Ty tak počáteční výše nastavené sumy (viz srovnání s konkurencí dále) alespoň o něco srazí dolů, výbava ale zůstane stejná.