Oslava českých automobilů. Nový The Grand Tour je jich plný, třebaže se Česku vyhýbá

"Výlet, nad kterým nikdo nikdy neuvažoval, s auty, která by nikoho nenapadla." Během posledního dílu televizní show The Grand Tour s moderátory Clarksonem, Hammondem a Mayem toto spojení zaznělo několikrát. Na rozdíl od předchozích dobrodružství je to s názvem Eurocrash Středoevropanům podstatně bližší. Minimálně některá místa totiž skoro jistě navštívili.

Hned na úvod je potřeba zodpovědět pravděpodobně nejpalčivější otázku. Ne, trio slavných moderátorů, které se z BBC už před sedmi lety přesunulo na streamovací platformu Prime Video společnosti Amazon, Česko v poslední epizodě nenavštívilo. Alespoň v hotovém filmu ne. A to přesto, že některé komentáře Jeremyho Clarksona na sociálních sítích při loňském natáčení naznačovaly opak. Nejblíže Česku byli ve chvíli, kdy překračovali polsko-slovenskou hranici.

Přesto je nová epizoda Eurocrash alespoň v některých momentech takřka dokonalou reklamou na české automobily. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May v části výletu, která je přivede na letiště v Piešťanech, o schopnostech českých či československých konstruktérů a designérů mluví možná až s nečekaným obdivem. Autům z žádné jiné navštívené země se takového prostoru nedostalo.

Když se pak za zvuků Smetanovy Vltavy z cyklu Má vlast kamera projede kolem pečlivě vybraných českých sportovních aut - ano, Škoda 110 R nebo MTX Tatra V8 nechybí -, musí nejspíše srdce nejednoho fanouška českých aut zaplesat. K netradičnímu závodu ve sprintu se pak postavili mimo jiné Tatra Phoenix a také Velorex, který Clarkson označil jako výrobek ze Sovětského svazu.

Z traileru bylo také jasné, že si Jeremy Clarkson vyzkouší jízdu v jednom ze dvou vyrobených kusů Škody 1100 OHC Spider z 50. let, která byla snahou postavit český speciál pro čtyřiadvacetihodinovku Le Mans. Jak se přitom už z ukázek dá odhadnout, je z auta nadšený. Nechybí sarkastická poznámka o tom, že i Clarksonova vana je větší než škodovka, ale také věta, že auto podle podobného receptu - malé, lehké a obratné - by měly dnes vyrábět renomované automobilky jako Ferrari nebo Alfa Romeo.

Celkem trio ujelo 2250 kilometrů. Začali v Gdaňsku, následně přes Poznaň a Krakov zamířili do Piešťan a Bratislavy, aby na chvíli zakotvili v Maďarsku a následně celý roadtrip zakončili u Bledského jezera a na letišti v Mariboru. Cestou po Polsku navštívili mimo jiné také německý zajatecký tábor Stalag Luft III, o útěku z něj také pojednává film Velký útěk z roku 1963, v Maďarsku si zase zkusili tamní velmi populární lukostřelbu.

Jakými auty Clarkson a spol. střední Evropu zdolávali, už řada čtenářů nejspíše také ví. Pro připomenutí: Jeremy Clarkson zvolil Mitsuoku Le-Seyde na základech Nissanu Silvia S13, Richard Hammond jede Chevroletem SSR a James May má americký kabriolet Crosley CC Convertible z roku 1947. "Koupil jsem ho opilý," vysvětluje netradiční volbu May. Kdo zná scénáře jednotlivých roadtripů, asi si domyslí, kdo se tentokrát stal terčem vtipů, schválností a posměšků.

Obecně ve scénáři má pak díl Eurocrash asi největší slabinu. Je možná až moc předvídatelný, divák totiž dostane přesně to, co už viděl několikrát, jen v jiném podání. Dva si dobírají třetího kvůli autu, něco mu s ním provedou, ten se jim pak za to pomstí, a tak to jde pořád dokola hned několikrát.

Nechybí samozřejmě pro trojici tolik typický a místy i docela nekorektní - a teď to skutečně nechceme používat jako papírem šustící frázi, kdy se za nekorektní považuje dnes již kdeco - humor. Kdo zná třeba Clarksonovy tweety z poslední doby, pravděpodobně ví, o čem píšeme. Ostatně sekvence v krakovském muzeu voskových figurín a následný "únos" mistra světa formule 1 je jedním z nejsvětlejších momentů celé epizody.

Celkově tak je The Grand Tour: Eurocrash pořád velmi zábavnou podívanou, pokud tedy máte humor Clarksona, Hammonda a Maye rádi již z minulosti. Příliš se totiž nezměnil a asi se ani nedá očekávat, že by to v případných dalších roadtripech mělo být jinak. Některé vtipy a scény možná vyzní naprázdno, nejen jako óda na česká auta ale funguje 106 minut dlouhý film naprosto dokonale.