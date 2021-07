Ojetiny za první pololetí zdražily o šestinu. Bazary přestávají dávat slevy

Průměrná cena ojetiny se v Česku za první pololetí oproti stejnému období loňského roku zvedla o šestnáct procent. Vyplývá to z údajů společnosti Cebia, prodejci podle ní již nejsou kvůli převisu poptávky nad nabídkou ochotni dávat zákazníkům slevy.

V prvním pololetí roku 2021 se tak ojetina průměrně prodávala za 245 000 korun. Nárůst cen ale začal zejména po otevření autobazarů v květnu. Ve druhém čtvrtletí se ceny oproti prvním třem měsícům zvedly o pět procent, nárůst cen ale dále akceleruje a v červnu a červenci opět zrychlil. "Pravděpodobnost, že by ceny šly dolů, je prakticky nulová, neboť bazary začaly více platit i při výkupu," popisuje situaci ve své analýze Cebia.

Oproti době, kdy se prodej musel kvůli vládním opatřením přesunou na internet, se také začíná výrazně zkracovat obrat, tedy doba prodeje. Vloni se ojetina podle Cebie průměrně prodávala 106 dní, a zatímco ještě začátkem roku byla obrátka 118denní, první pololetí nakonec skončila s průměrem 96 dní, což už se blíží hodnotám z prvního pololetí předkoronavirového roku 2019, kdy prodej trval průměrně 84 dní. Někteří prodejci dokonce podle Cebie dnes otočí auto za 75 dní.

Autobazary bojují s tím, že nemají co prodávat. Dovoz ojetých aut je oproti předkrizovému roku 2019 stále o šest procent nižší (celkem se dovezlo 14 518 kusů) a lidé navíc do takové míry jako dříve nevyužívají služby protiúčtu, často totiž v bazarech pořizují druhé auto do rodiny.

To je znát i na skutečnosti, že navzdory poklesu importu ojetin podíl dovezených aut v inzerci vzrostl. Aut s českým původem je méně než polovina. Podle Cebie jejich podíl klesá již druhým rokem v řadě, stejně tak se ale snižuje i poměrné množství aut z Německa, řada prodejců nabízí auta bez udání země původu.

Dovezená auta jsou přitom častěji cílem pokoutních praktik, snadněji se u nich manipuluje s tachometrem nebo se zatají závažná nehoda. Cebia upozorňuje na svůj průzkum ze začátku letošního roku, při němž na vzorku 47 000 náhodně vybraných inzerovaných ojetin narazila na dvacet procent vozů s jinou než uváděnou zemí původu. Většina z nich byla z východní nebo severovýchodní Evropy, pět procent z nich ale pocházelo ze zemí na jihu Afriky, Jižní Ameriky nebo států Perského zálivu.

Stáří nabízených aut se v tuto chvíli nijak dramaticky nemění, nabízená auta mají v průměru devět let. O pět procent se ale snížil počet najetých kilometrů, byl průměrný nájezd 166 000 kilometrů, letos 158 000.

Změnou prochází i žebříček nejprodávanějších vozů, který postupně reaguje i na rostoucí počet nových modelů. Podíly nejoblíbenějších aut se zmenšují. "Snížil se zejména podíl vozů Škoda Fabia, Ford Focus, BMW řady 3, ale také Škody Rapid, které se již nevyrábí," uvádí Cebia. Nejrozšířenějším autem na trhu s ojetinami je jednoznačně Škoda Octavia. Na přehled nejnabízenějších modelů se podívejte do galerie.