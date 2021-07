Velká voda v českých autobazarech: Pozor na zaplavená auta z Německa nebo Belgie

V souvislosti se záplavami v Německu, Nizozemsku a Belgii by se do střední a východní Evropy mohly dostat zaplavené ojetiny, kterých se majitelé budou chtít zbavit. Upozorňuje na to síť bazarů AAA Auto.

"Podle našich zkušeností se u prodejců či v inzerci začínají zaplavené vozy objevovat již krátce po povodních. Vzhledem k bleskovému charakteru povodní zejména v Německu, které je nejoblíbenější zemí pro dovoz ojetin, lze čekat, že aut bylo zaplaveno velké množství. Vždyť 100 aut postihla rychlá povodeň dokonce přímo na dálnici v Severním Porýní-Vestfálsku. O to větší počet pokusů je prodat směrem na východ lze čekat," uvedl Petr Vaněček, provozní ředitel Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto. Související Vichřice trápí Česko: Víte, co dělat, když vám spadlý strom rozdrtí auto? Přehled Právě z Německa se přitom do Čech dováží velké množství aut a ojetiny s původem v dalších zasažených zemích, jako je Belgie nebo Nizozemsko, také nejsou výjimkou. Může se přitom jednat i o luxusní auta, na internetu se již objevily fotografie zaplaveného dealerství značky Porsche v Heilbronnu. S ohledem na to, že povodně zasáhly i Děčínsko, by se na trhu mohly objevit i zaplavené vozy s českým původem. S Vaněčkem nesouhlasí Jakub Šulta, zakladatel on-line tržiště Carvago. Podle něj je vyplavené auto poškozené tak zásadně, že to nelze přehlédnout. Pokoutní překupníci se však v minulosti vyplavené vozy v Česku pokoušeli nabízet, informoval tom třeba magazín Svět motorů. Nyní by jim velkou motivací mohl být nedostatek vozů v českých autobazarech a rostoucí ceny. Nánosy písku nebo bláta mohou u aut poškodit jejich mechanické součástky, vysoká voda se pak podepíše na veškeré elektroinstalaci: od konektorů až po tištěné spoje řídicích jednotek. S ohledem na to, že elektronika v moderních autech ovládá prakticky vše od motoru přes asistenční systémy, airbagy až po stahování okének, řada funkcí nemusí hned nebo v dohledné době vůbec fungovat. Vyplavená auta mohou být dokonce životu nebezpečná. Související Statistika ví, kde nejspíš trefíte srnu. Víte to vy? Prohlédněte si mapu Důkladná oprava po zaplavení vozu je ale velice nákladná, v ideálním případě by se kromě důsledného vyčištění měla vyměnit celá elektroinstalace, což je záležitost za desítky, nebo dokonce stovky tisíc korun. Motivace zbavit se takového auta bude tedy velká a dá se tušit, že řada takových aut bude alespoň na oko vyčištěných. Při prohlídce vozu je pak nutné se zaměřit na hůře přístupná místa pod čalouněním, palubní deskou nebo těsněním dveří, kde zůstávají zbytky bláta v podobě prachu, na řadě míst se také může skrytě rozvíjet koroze (například u pedálů, pod zadními sedadly, pod kobercem v zavazadlovém prostoru). Nápovědou může být i zápach nebo naopak intenzivní vůně, která ho má zakrýt. Související Pomóc, Němci nás chtějí vyluxovat. Ojetá auta mizí na západ a stále zdražují Ne vždy se ale zatopené auto povede odhalit, a proto je důležité mít nákup v tomto směru pojištěn i právně. V kupní smlouvě by mělo být výslovně uvedeno, že prodávající prohlašuje, že auto nebylo zaplaveno. Pokud se ukáže, že ano, má mít kupující právo od smlouvy odstoupit a získat zpět svoje peníze. Proto před koupí vždy důsledně zkontrolujte smlouvu a trvejte na svém nároku na odstoupení. To platí u malých i velkých prodejců, protože důsledně vyfiltrovat zaplavená auta nedokáže žádný autobazar. Největší riziko koupě zaplaveného auta je pochopitelně jen tak na ulici bez důkladné prohlídky v servisu.