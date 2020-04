Ojetá Kia Ceed je skoro dokonalá. Ale když už zakopne, docela to bolí

Na pražském Hlávkově mostě začíná výměna nejpoškozenějších přechodových panelů mezi jednotlivými částmi soumostí (několika mostů), po kterých jezdí tramvaje. Výměna, kterou provede Technická správa komunikací (TSK), skončí 11. května. Při pracích bude částečně omezena doprava, automobily budou jezdit jedním jízdním pruhem. Tramvajová doprava bude bez omezení.

Praha zároveň připravuje opravu, při které bude nutno zřejmě některé části mostu zbourat. Hotova má být do dvou let. První části mostu vznikly v letech 1908 až 1910, ty nejnovější jsou z přelomu 50. a 60. let. Most je památkově chráněný.