Přes třikrát víc než nových. Trh s ojetinami v Česku kvete, průměrná cena překročila nečekanou hranici

V loňském roce se v Česku prodalo 248 719 nových osobních aut. Ojetých vozů se přitom prodalo více než třikrát tolik – celkem 847 677. Čísla ukazují, že ojetý trh stále dominuje a pro mnoho řidičů je hlavní cestou, jak se k autu dostat. Průměrná cena ojetiny přitom roste.
Na českém trhu se loni prodalo celkem 847 677 ojetých aut, což je o 1,6 procenta méně než v roce 2024. V absolutních číslech je to úbytek o 13 610 vozů. V posledních pěti letech jde o druhý nejlepší výsledek. Před deseti lety se v Česku prodalo 660 tisíc ojetin, tedy o třetinu méně než loni. Vyplývá to z analýzy skupiny Aures Holdings provozující bazary AAA Auto a Mototechna.
"Meziroční pokles o 1,6 procenta je zcela marginální, v kategorii běžných tržních fluktuací. O stále silné poptávce svědčí i srovnání s primárním trhem nových vozů, který za posledních deset let vzrostl pouze o 7,7 procenta. Sekundární trh byl loni 3,5krát větší než primární a roste výrazně dynamičtěji,“ uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček.
Průměrná cena prodaného vozu z druhé ruky loni poprvé překročila 300 000 korun. Meziročně se zvýšila o 6,5 procenta na 303 400 Kč. Ceny tak podle Vaněčka po dlouhé době předběhly inflaci. "I přesto jsou vozy z druhé ruky dostupnější než před deseti lety. Tenkrát bylo na pořízení průměrné ojetiny potřeba 6,77 průměrných hrubých platů, loni to bylo 6,28 platu,“ dodal.
Zatímco v roce 2015 byl průměrný nájezd 147 812 kilometrů, loni to bylo 161 380 kilometrů, což bylo prakticky stejně jako v roce 2024, věk se zvýšil z 10,4 na 12 let. Důvodem je zpomalení obnovy vozového parku, které výrazně zbrzdila covidová pandemie a následná čipová krize, kdy si lidé a firmy začali auta nechávat déle než dříve.
Vliv má i to, že z trhu zmizely bez adekvátní náhrady oblíbené modely s osvědčenými motorizacemi a také stále vzrůstající počet starších aut z dovozu. Polovina z nich je starší 15 let.
Naftové vozy se na prodejích podílely 52 procenty, což je proti roku 2024 o dva procentní body méně. Benziny naopak posílily ze 41,5 na 43,2 procenta. Hybridy coby samostatná kategorie zvýšily svůj podíl z 1,5 na 1,8 procenta. Skokanem roku jsou bateriové elektromobily, jejichž podíl vzrostl z předloňského jednoho procenta (8629 vozů) na 1,6 procenta (13 549 vozů).
Trhu ojetých vozů loni dominovala s podílem 25,3 procenta značka Škoda. Na druhém místě byl Volkswagen a třetí skončil Ford. Nejprodávanějšími modely byly Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Superb. Následuje VW Golf a Passat.
