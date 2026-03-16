Přeskočit na obsah
Benative
16. 3. Elena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ojetá auta

Tvrdá data z německého trhu ojetin: Tříletá Škoda Enyaq je překvapivě dostupná volba

Zobrazit
10 fotografií
Tato tříletá Škoda Enyaq vyjde v německém autobazaru na 554 tisíc korun. |
Foto: Dat Autohus
Jakub Stehlík
Porovnáváme ceny tříletých aut v německých autobazarech. Na dvaceti konkrétních modelech ukazujeme, že elektromobily klesají na hodnotě výrazně rychleji než jejich spalovací protějšky. I když jako nové byly před třemi lety dražší, dnes jsou coby ojetiny v porovnání se spalováky naopak levnější. A to navzdory tomu, že mají nižší kilometrový nájezd.

Reklama

Při pohledu na totemy čerpacích stanic nejednoho motoristu napadne, že by nebylo špatné krmit auto něčím, co se nemusí vozit přes minová pole v Hormuzském průlivu. Řešení se přitom přímo nabízí a navíc není na rozdíl od minulých let drahé.

Co se totiž ještě nedávno jevilo jako čirá utopie, je dnes přesnými čísly podložený fakt: Tříletá elektrická ojetina vyjde v Německu levněji než její ekvivalent jezdící na benzin nebo naftu.

Související

Konfrontace ojeté Škody Enyaq se Škodou Kodiaq ukazuje, že bateriový model lze u našich sousedů pořídit levněji. A podobné je to i v dalších devíti případech, které pro Aktuálně.cz zpracovalo Carvago - největší online tržiště aut z druhé ruky. Jeho datoví analytici vzali všechny nabídky konkrétního modelu v německé inzerci ojetin za čtrvrtý kvartál roku 2025 a vytvořili z nich průměrnou cenu. Pak se vrátili o tři roky zpět v čase, aby spočítali, za kolik se tento model prodával jako nový.

Výsledek je pozoruhodný: Devět z deseti sledovaných bateriových ojetin vychází levněji než spalovací model stejné třídy a výrobce. Jedinou výjimkou je Mercedes EQE, kde však pořizovací cena nového vozu byla před třemi lety oproti srovnatelné třídě E dvojnásobná. Takže i přes současnou vyšší zůstatkovou cenu je to ve skutečnosti právě tento elektrický mercedes, jehož cena v čase klesá z námi sledovaných aut zdaleka nejrychleji.

Reklama
Reklama

Za prudkým propadem cen elektromobilů stojí podle tiskového mluvčího Carvaga Jiřího Červenky dva faktory: rychlý technologický pokrok a omezená poptávka na sekundárním trhu. „Vývoj elektroaut jde prudce dopředu, což ale vede ke zrychlenému technickému zastarávání existujících modelů. A po celé Evropě stále zůstává mnoho lidí, kteří z různých důvodů nepovažují elektrické auto za vhodné řešení svých dopravních potřeb,“ míní Červenka. Jedním dechem však dodává, že taková situace na trhu zájemcům o elektromobil z druhé ruky vyhovuje.

Ztráta hodnoty u tříletých ojetin v Německu

Značka, typ

Cena Q4/2022 (EUR)

Cena Q4/2025 (EUR)

Nájezd (km)

Pokles ceny za 3 roky

Škoda Enyaq

61 900

29 889

49 925

-51,7 %

Škoda Kodiaq

46 980

31 480

85 041

-33 %

VW ID.3

43 028

20 990

34 179

-51,2 %

VW Golf

39 650

23 290

56 350

-41,3 %

VW ID.4

49 065

26 460

46 021

-46,1 %

VW Tiguan

43 500

28 480

62 293

-34,5 %

Audi e-tron

72 900

35 955

43 275

-50,7 %

Audi Q8

84 488

61890

65 995

-26,7 %

Mercedes EQE

145 000

43 880

55 000

-69,7 %

Mercedes E

67 988

34 490

80 000

-49,3 %

BMW iX3

73 975

39 890

46 034

-46,1 %

BMW X3

68 385

39 990

60 900

-41,5 %

Porsche Taycan

158 900

68 995

41 833

-56,6 %

Porsche Panamera

153 709

79 000

53 211

-48,6 %

Hyundai Kona Electric

39 590

18 900

33 365

-52,3 %

Hyundai Kona

28 970

21 480

39 987

-25,9 %

Peugeot e-208

36 420

16 900

29 992

-53,6 %

Peugeot 208

22 990

14 965

33 658

-34,9 %

Citroën ë-Berlingo

42 683

17 990

31 750

-57,9 %

Citroën Berlingo

28 930

18 780

53 250

-35,1 %

Motoristé už totiž podle něj nízké ceny elektrických ojetin zaznamenali. „V Česku a na Slovensku máme překvapivě vysoký podíl elektroaut na celkových prodejích právě proto, že jsme schopni z Německa, Nizozemska a dalších zemí dodávat relativně mladá auta za ceny okolo půl milionu korun. V souvislosti s letošním znovuzavedením dotací v Německu navíc očekáváme, že tlak na ceny takovýchto vozů ještě zesílí,“ dodává mluvčí.

Nízkých cen elektromobilů si všimli i redaktoři Aktuálně.cz, když nedávno v největším německém autobazaru Dat Autohus kupovali Volkswagen Passat. I když zde z celkového počtu 3000 ojetin našli jen 88 čistých elektromobilů, jejich ceny byly většinou nápadně nízké, zejména s přihlédnutím k nájezdu kilometrů.

Nejlevnějším elektromobilem, který Dat Autohus momentálně nabízí, je Renault Twingo. Vůz přihlášený do provozu v září 2022 má najeto 42 tisíc kilometrů a prodejce za něj žádá 7980 eur, tedy přibližně 195 tisíc Kč.

Reklama
Reklama

Za půl milionu korun, což je mimochodem častá psychologická hranice českých zájemců o ojetinu, se dá v Autohusu sehnat Tesla Model 3 z roku 2019 s nájezdem 94 tisíc kilometrů. Jen o 10 tisíc dráž vyjde BMW iX3 z roku 2021 s nájezdem 190 tisíc kilometrů.

A za jaké ceny se v Německu prodává Enyaq? V Autohusu jsme objevili modrý exemplář s baterií o využitelné kapacitě 58 kWh. Auto přihlášené do provozu v červnu 2023 má najeto pouhých 49 624 kilometrů a je v základní výbavě Loft. Prodejce za něj žádá 22 680 eur, tedy 554 000 korun. Jen pro srovnání - základní cena nové Škody Enyaq se srovnatelnou baterií začíná v současnosti na částce 1 015 000 korun.

Prohlédnout 10 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jak vyplývá z přihlášky Richarda Chlada do KSČ, kandidátem na členství se stal v březnu 1986, plnohodnotným členem normalizační partaje pak o dva roky později.
„To nebyl nástěnkář.“ Archivy ÚV KSČ dokládají ideologickou činnost „strejdy Ričrda“

Miliardář, blízký přítel vládního zmocněnce Filipa Turka a zásadní sponzor Motoristů, to je Richard Chlad. Už před několika týdny potvrdil, že byl členem normalizační KSČ. Podle svých slov tam vstoupil proto, aby partaj ničil zevnitř. Jak ale vyplývá ze zachráněných materiálů ústředního výboru strany, komunistickou myšlenku šířil jako svazácký ideolog a lektor politického vzdělávání KSČ.

„Hej krásko, máš ráda sex?“ pokřikovali na ni v divočině. Přesto dál sama projíždí svět

„Cestovat o samotě znamená být zranitelnější. Zároveň vám to ale otevře dveře do světa,“ říká devětadvacetiletá Valerie Krausová. Před čtyřmi lety nechala práce v marketingu a vyrazila na cestu kolem světa. Od té doby projela desítky zemí, často úplně sama. „Nebojím se, jen si až zpětně někdy uvědomím, co se všechno mohlo stát,“ říká o své zatím poslední cestě v koňském sedle napříč Kyrgyzstánem.

Ukrajinské děti vědí, že mohou každou chvíli zemřít. Kameraman popisuje Generaci Nika

Vojtěch Hönig pomáhal jako kameraman České televize pokrývat válku na Ukrajině. Z ČT se ale rozhodl odejít a založil neziskovou organizaci Generace Nika – v rámci workshopů se snaží teenagerům z oblastí zasažených válkou předat něco ze svého kameramanského řemesla. „Podařilo se nám vytvořit nějaký bezpečný prostor, kde mohou sdílet své zážitky. Celý proces je zaznamenaný v seriálu.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama