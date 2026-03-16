Tvrdá data z německého trhu ojetin: Tříletá Škoda Enyaq je překvapivě dostupná volba

Porovnáváme ceny tříletých aut v německých autobazarech. Na dvaceti konkrétních modelech ukazujeme, že elektromobily klesají na hodnotě výrazně rychleji než jejich spalovací protějšky. I když jako nové byly před třemi lety dražší, dnes jsou coby ojetiny v porovnání se spalováky naopak levnější. A to navzdory tomu, že mají nižší kilometrový nájezd.
Při pohledu na totemy čerpacích stanic nejednoho motoristu napadne, že by nebylo špatné krmit auto něčím, co se nemusí vozit přes minová pole v Hormuzském průlivu. Řešení se přitom přímo nabízí a navíc není na rozdíl od minulých let drahé.
Co se totiž ještě nedávno jevilo jako čirá utopie, je dnes přesnými čísly podložený fakt: Tříletá elektrická ojetina vyjde v Německu levněji než její ekvivalent jezdící na benzin nebo naftu.
Konfrontace ojeté Škody Enyaq se Škodou Kodiaq ukazuje, že bateriový model lze u našich sousedů pořídit levněji. A podobné je to i v dalších devíti případech, které pro Aktuálně.cz zpracovalo Carvago - největší online tržiště aut z druhé ruky. Jeho datoví analytici vzali všechny nabídky konkrétního modelu v německé inzerci ojetin za čtrvrtý kvartál roku 2025 a vytvořili z nich průměrnou cenu. Pak se vrátili o tři roky zpět v čase, aby spočítali, za kolik se tento model prodával jako nový.
Výsledek je pozoruhodný: Devět z deseti sledovaných bateriových ojetin vychází levněji než spalovací model stejné třídy a výrobce. Jedinou výjimkou je Mercedes EQE, kde však pořizovací cena nového vozu byla před třemi lety oproti srovnatelné třídě E dvojnásobná. Takže i přes současnou vyšší zůstatkovou cenu je to ve skutečnosti právě tento elektrický mercedes, jehož cena v čase klesá z námi sledovaných aut zdaleka nejrychleji.
Za prudkým propadem cen elektromobilů stojí podle tiskového mluvčího Carvaga Jiřího Červenky dva faktory: rychlý technologický pokrok a omezená poptávka na sekundárním trhu. „Vývoj elektroaut jde prudce dopředu, což ale vede ke zrychlenému technickému zastarávání existujících modelů. A po celé Evropě stále zůstává mnoho lidí, kteří z různých důvodů nepovažují elektrické auto za vhodné řešení svých dopravních potřeb,“ míní Červenka. Jedním dechem však dodává, že taková situace na trhu zájemcům o elektromobil z druhé ruky vyhovuje.
Ztráta hodnoty u tříletých ojetin v Německu
Značka, typ
Cena Q4/2022 (EUR)
Cena Q4/2025 (EUR)
Nájezd (km)
Pokles ceny za 3 roky
Škoda Enyaq
61 900
29 889
49 925
-51,7 %
Škoda Kodiaq
46 980
31 480
85 041
-33 %
VW ID.3
43 028
20 990
34 179
-51,2 %
VW Golf
39 650
23 290
56 350
-41,3 %
VW ID.4
49 065
26 460
46 021
-46,1 %
VW Tiguan
43 500
28 480
62 293
-34,5 %
Audi e-tron
72 900
35 955
43 275
-50,7 %
Audi Q8
84 488
61890
65 995
-26,7 %
Mercedes EQE
145 000
43 880
55 000
-69,7 %
Mercedes E
67 988
34 490
80 000
-49,3 %
BMW iX3
73 975
39 890
46 034
-46,1 %
BMW X3
68 385
39 990
60 900
-41,5 %
Porsche Taycan
158 900
68 995
41 833
-56,6 %
Porsche Panamera
153 709
79 000
53 211
-48,6 %
Hyundai Kona Electric
39 590
18 900
33 365
-52,3 %
Hyundai Kona
28 970
21 480
39 987
-25,9 %
Peugeot e-208
36 420
16 900
29 992
-53,6 %
Peugeot 208
22 990
14 965
33 658
-34,9 %
Citroën ë-Berlingo
42 683
17 990
31 750
-57,9 %
Citroën Berlingo
28 930
18 780
53 250
-35,1 %
Motoristé už totiž podle něj nízké ceny elektrických ojetin zaznamenali. „V Česku a na Slovensku máme překvapivě vysoký podíl elektroaut na celkových prodejích právě proto, že jsme schopni z Německa, Nizozemska a dalších zemí dodávat relativně mladá auta za ceny okolo půl milionu korun. V souvislosti s letošním znovuzavedením dotací v Německu navíc očekáváme, že tlak na ceny takovýchto vozů ještě zesílí,“ dodává mluvčí.
Nízkých cen elektromobilů si všimli i redaktoři Aktuálně.cz, když nedávno v největším německém autobazaru Dat Autohus kupovali Volkswagen Passat. I když zde z celkového počtu 3000 ojetin našli jen 88 čistých elektromobilů, jejich ceny byly většinou nápadně nízké, zejména s přihlédnutím k nájezdu kilometrů.
Nejlevnějším elektromobilem, který Dat Autohus momentálně nabízí, je Renault Twingo. Vůz přihlášený do provozu v září 2022 má najeto 42 tisíc kilometrů a prodejce za něj žádá 7980 eur, tedy přibližně 195 tisíc Kč.
Za půl milionu korun, což je mimochodem častá psychologická hranice českých zájemců o ojetinu, se dá v Autohusu sehnat Tesla Model 3 z roku 2019 s nájezdem 94 tisíc kilometrů. Jen o 10 tisíc dráž vyjde BMW iX3 z roku 2021 s nájezdem 190 tisíc kilometrů.
A za jaké ceny se v Německu prodává Enyaq? V Autohusu jsme objevili modrý exemplář s baterií o využitelné kapacitě 58 kWh. Auto přihlášené do provozu v červnu 2023 má najeto pouhých 49 624 kilometrů a je v základní výbavě Loft. Prodejce za něj žádá 22 680 eur, tedy 554 000 korun. Jen pro srovnání - základní cena nové Škody Enyaq se srovnatelnou baterií začíná v současnosti na částce 1 015 000 korun.
