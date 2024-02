Za volant dřív. Od ledna řídí auto téměř 800 sedmnáctiletých šoférů

Na českých silnicích mohou řídit auto sedmnáctiletí řidiči od ledna letošního roku. Této možnosti vlastnit průkaz dříve, než dosáhnou plnoletosti, využilo téměř 800 začínajících šoférů.

V lednu získalo řidičský průkaz 771 sedmnáctiletých řidičů, kteří budou jezdit pod dohledem 1364 registrovaných mentorů. Řízení nezletilým od 17 let umožňuje od letošního 1. ledna novela zákona o provozu na silničních komunikacích. Z celkového lednového počtu 8810 uchazečů o řidičské oprávnění skupiny B bylo 4544 osmnáctiletých a 771 sedmnáctiletých. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo dopravy.

"Systém L17 umožňuje zkušeným mentorům předávat své řidičské zkušenosti mladým začínajícím řidičům, a výrazně tak přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Mladý řidič získává první zkušenosti z reálného provozu pod dohledem řidiče, který už má něco odřízeno, často se navíc jedná o jeho rodiče," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Začínající řidič může mít maximálně čtyři mentory, jeden mentor ale může dohlížet na více začínajících řidičů. Mentor musí v osobním autě sedět vedle řidiče a sledovat provoz a chování řidiče.

Program mladým začínajícím řidičům umožňuje zahájit kurz autoškoly k řízení osobního auta už v 15 letech a šesti měsících. Po absolvování autoškoly a dovršení 17 let i závěrečné zkoušky mohou zažádat o řidičské oprávnění a pod dohledem mentora začít řídit. Pod dohledem mentora následně budou jezdit až do dovršení 18 let.

Registrovaný mentor by měl mít řidičský průkaz nepřetržitě alespoň pět let s tím, že jej získal před více než deseti lety. Také by neměl mít žádný bodový záznam a musí být zapsaný v evidenční kartě řidiče L17.

Stav bodového konta mohou budoucí mentoři zdarma zjistit přes Portál dopravy. Od 1. ledna také ministerstvo zavedlo možnost požádat o zasílání informací o bodových změnách do mobilu nebo na e-mail. "K odběru notifikací se řidič přihlásí zdarma přes Portál dopravy," řekl Kupka.

Novela zákona o provozu na silničních komunikacích zároveň zavádí řidičský průkaz na zkoušku po dobu dvou let od složení závěrečné zkoušky bez ohledu na věk. V této lhůtě musí řidič po spáchání závažných dopravních přestupků na dopravně-psychologický pohovor a školení pro začínající řidiče.

Při šestibodovém přestupku musí čerstvý řidič preventivní program absolvovat do třech měsíců. Pokud řidič program do třech měsíců neabsolvuje, přijde tím o řidičský průkaz. Pokud řidič spáchá přestupek, za který dostane zákaz řízení, je absolvování programu podmínkou pro opětovné získání řidičského oprávnění.

Změny zákona přinesly také zjednodušení bodového systému z pěti pásem bodů na tři. Nově jsou dopravní přestupky bodovány dvěma, čtyřmi a šesti body. Novela zmírnila postihy za bagatelní přestupky a naopak zpřísnila tresty za nejzávažnější přestupky řidičů.

Od 1. ledna už také řidiči kromě cest do zahraničí nemají povinnost mít u sebe při řízení řidičský a technický průkaz. Na povinnosti vlastnit platný řidičský a technický průkaz se ale nic nemění. Stát také od 1. ledna vydává jeden technický průkaz místo dvou.