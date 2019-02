Nejúspěšnější české auto slaví 60 let. Octavia pomohla Škodě tam, kde je dnes

před 6 minutami

Škoda Octavia slaví 60 let. První vůz tohoto jména vyjel z Mladé Boleslavi v roce 1959, kdy šlo o výraznou modernizaci typů 440 a 445. Nakonec díky variantě kombi přežil až do roku 1971. V roce 1996 se označení Octavia do nabídky Škody vrátilo a zařadilo se mezi prodejně nejúspěšnější nejen na českém, ale i evropském trhu.