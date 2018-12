Exkluzivně: Aktuálně.cz vedlo rozhovor s šéfem Škody Auto Bernhardem Maierem. Automobilce se za prvních jedenáct měsíců letošního roku dařilo překonávat loňská prodejní čísla, ale čistý zisk klesá. Mohou za to investice do nových modelů a nepříznivé měnové kurzy. Výhledy do následujících let jsou ale ještě varovnější, Škoda musí investovat více než 50 miliard korun do elektromobility a také postavit novou továrnu. A proto dojde k radikálním škrtům. Hledá se 13 miliard korun, které bude potřeba každý rok ušetřit.

A.cz: Jak byste popsal současnou situaci na automobilovém trhu?

Automobilový průmysl, na který jsme byli doposud zvyklí, zkrátka končí. Ukazují to i hospodářské a politické statistiky. Ale budoucnosti bych se neobával, musíme do ní vyhlížet pozitivně.

Všichni automobiloví výrobci se nyní nacházejí na pomyslném startu. My všichni musíme splnit podmínky, které nám ukládá pařížská dohoda o změně klimatu, a vyřešit, jak napomoci dosažení neutrální uhlíkové stopy Evropské unie do roku 2050. Pomocí moderních technologií a inovací chceme přispět svým dílem ke zlepšení stavu životního prostředí.

A.cz: Jak toho chcete dosáhnout?

Snažíme se udělat maximum a v roce 2025 chceme čtvrtinu aut značky Škoda prodávat v elektrifikované verzi. Náš projekt elektrifikace zahrnuje prodej nejen čistě elektrických vozů, ale i plug-in hybridů, plně hybridních vozů i mild hybridů.

(Evropská komise nyní začala jednat o ještě přísnějších opatřeních. Zatímco původně se v roce 2030 měly emise CO2 u nových aut snížit oproti roku 2021 o 30 %, nyní se jedná o 37,5 %. Současné plány automobilek ale s přísnější verzí nepočítaly, pozn. red.)

A.cz: Uvažujete i o dalších možnostech alternativního pohonu?

Hlavním pilířem v modelové nabídce bude elektromobilita, samozřejmě počítáme s vozy na stlačený zemní plyn, ale díváme se i na jiné alternativy. I v budoucnu budou součástí našeho portfolia moderní zážehové a vznětové motory.

Všímáme si, že v Japonsku nebo obecně na asijských trzích investují do vodíkové technologie, ale osobně si myslím, že její širší nasazení v Evropě zatím nedává smysl. Návratnost investic do této technologie je nyní problematická, navíc není vyřešeno vše okolo, tedy ekologická výroba vodíku, jeho skladování i distribuce.

A.cz: Herbert Diess, šéf koncernu VW, v listopadu oznámil, že koncern postaví novou továrnu, kam se přesune výroba Škody Karoq a Seatu Ateca. Kdy bude potvrzeno, jestli továrna bude pod vedením Škody?

Podrobnější informace zatím stále nemohu sdělit. Pro koncern je stavba nové továrny zásadní prioritou a pro Škodu Auto obzvlášť, velice nutně ji potřebujeme. Škoda aktuálně ve svých českých továrnách jede na více než sto procent.

A.cz: V médiích se objevily informace, že to možná nebude továrna pod vedením Škody, ale Volkswagenu, o což mají zájem především německé odbory. Co je na tom pravdy?

Jsem přesvědčen, že jako koncern musíme naopak stát bok po boku, abychom byli na trhu co nejsilnější.

A.cz: Stále se jedná, kde bude nová továrna stát. Kdy koncern oznámí vybranou zemi?

Aby se stihla postavit nová továrna na zelené louce, musíme udělat definitivní rozhodnutí nejpozději do tří měsíců. Jde o komplexní projekt, který vyžaduje vyřešení velkého množství otázek. Musíme zohlednit investice, finanční pobídky v jednotlivých lokacích, ceny nemovitostí, stav na trhu práce, logistiku, vzdálenost od dodavatelů i jiných továren. Věřte mi, že při zvažování o této investici jsme obrátili každou korunu dvakrát.

A.cz: Proč se rozhodlo, že se do nové továrny přesune zrovna Seat Ateca spolu se Škodou Karoq a do Česka se přesune linka na výrobu rodiny Passat? Proč se v Kvasinách nebudou vyrábět elektromobilky jako v Emdenu, odkud Passat odejde?

Je to naprosto nejsmysluplnější řešení, objemy výroby těchto SUV totiž zhruba odpovídají výrobě rodiny Passat, která je v továrně v Kvasinách nahradí. Tento krok však v žádném případě neznamená, že se Česko nebude v elektromobilitě nadále rozvíjet. Vedle hybridní verze Škody Superb a Volkswagenu Passat v Kvasinách se v Mladé Boleslavi připravujeme na výrobu čistě elektrického vozu vycházejícího z konceptu Vision E, který bude představen v roce 2020.

A.cz: Přesune se do Česka nejen výroba plánované nové generace rodiny Passat, ale i jeho kompletní vývoj?

Abychom byli co nejefektivnější, musíme optimalizovat nejen výrobu, ale všechny procesy, které jí předcházejí. Částečné podílení se na vývoji Passatu by tedy logicky dávalo smysl. Největší výhodou koncernu je právě to, že můžeme sdílet techniku, a přitom společně uvažovat nad existencí rozmanitých modelových řad jednotlivých značek, které kompletně pokrývají trh. Každá značka koncernu může vyvíjet přesně to, co je potřeba pro všechny, a zároveň maximálně efektivně s ohledem na náklady.

A.cz: Příští rok uvedete elektrickou Škodu Citigo. Bude se vyrábět čistě jako elektromobil a benzinová verze skončí?

To zatím nemohu říci, nicméně musíme se skutečně zamýšlet nad tím, jak snížit plošně emise pro celou značku.

A.cz: Bude se role Škody v rámci koncernu v následujících letech měnit?

Věřím, že bude ještě více posilovat. Škoda Auto už převzala zodpovědnost za působení koncernu na indickém trhu, brzy k tomu přibude také Rusko. Jsme zisková značka v rámci koncernu a s ohledem na budoucí plány věřím, že dokážeme být ještě efektivnější a ušetřit náklady.

A.cz: Mluvíte o tom, že budete muset šetřit. O jak velkou částku se jedná?

S šetřením jsme začali už dávno, a to nejen kvůli plánům týkajícím se elektromobility a dekarbonizace, ale i současnému vývoji trhu. Jiné automobilky ke škrtům přistupují až teď, my už máme minimálně rok náskok. S ohledem na velké investice, které nás čekají, se bude muset šetřit skutečně hodně. Maximální potenciál úspor, který jsme zatím identifikovali, je nejméně 500 milionů eur ročně od roku 2019, tedy 13 miliard korun.

(celkové náklady automobilky činily v roce 2017 385 miliard korun, oproti roku 2016 byly o 59 miliard vyšší, pozn. red.)

Bernhard Maier Narodil se 29. prosince 1959 v Gmündu. Vyučil se automechanikem, nastoupil do počítačové firmy Nixdorf. Mezi lety 1988 až 2000 působil v managementu značky BMW, v roce 2001 nastoupil do německého zastoupení Porsche, v roce 2010 se stal členem představenstva celé automobilky Porsche. Od 1. listopadu zastává funkci šéfa Škody Auto.

A.cz: Jak velkou investici do elektromobility vyčlení přímo Škoda Auto?

V následujících čtyřech letech Škoda Auto investuje 2 miliardy eur, tedy asi 50 miliard korun do elektrifikace a digitalizace, je to největší investiční program v dosavadní historii podniku.

A.cz: Jak chcete zajistit tak velkou investici?

Kompletně analyzujeme vše. Na výrobu bude potřeba se dívat jako na celek, i proto jsme došli k tomu, že se musí zefektivnit nabídka. Skutečně se zaměřujeme na každou korunu ve všech oblastech vývoje i výroby, a to ve všech jejich procesech. Jsem přesvědčen, že se nám to povede.