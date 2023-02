Konec současného VW Transporter se blíží. Na objednání dodávky zbývají poslední dny

Kdo si chce objednat Volkswagen Transporter stávající generace, měl by si pořádně pospíšit. Automobilka ukončí jeho výrobu v Hannoveru v polovině příštího roku, objednávkové knihy se však zavřou mnohem dříve. A například Multivan, tedy osobní verzi VW T6.1, už v Česku objednávat nejde. Nástupce populární dodávky sice přijde, v rámci spolupráce ho ale vyvíjí Ford.

Se zprávou o konci výroby Volkswagenu T6.1 přišla na počátku minulého týdne německá média, mimo jiné oborový magazín Automobilwoche. Podle jeho informací je populární užitkový model téměř vyprodaný až do konce produkce, která nastane v polovině příštího roku. Brzy by tak podle nejmenovaného zdroje z managementu divize užitkových vozů Volkswagen mělo přijít zastavení přijímání objednávek. Podle Automobilwoche by se tak mělo stát nejpozději letos v létě.

Pro český trh přitom ukončení příjmu objednávek na T6.1 přijde ještě dříve. "Značka Volkswagen Užitkové vozy přestane v Česku přijímat objednávky na modely Transporter 6.1. a Caravelle 6.1 třetího března 2023. Důvodem je naplněnost výrobní kvóty. Od 4. března 2023 již nebude možné objednání nových vozů do výroby, ale průběžně budou k dispozici skladové vozy předobjednané dealery," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení VW Užitkové vozy Lenka Vaňková.

Dvě oblíbené verze VW T6.1 přitom ve výčtu chybí. Osobní Multivan 6.1 už podle informací na webu VW nakonfigurovat nelze, je však možné vybírat ze skladových zásob, případně ještě vozů, které jsou aktuálně ve výrobě. "Konečný počet (vyrobených skladových vozů pro ČR - pozn. red.) do definitivního ukončení produkce modelu zatím nelze predikovat, vše záleží na možnostech výroby," dodává k Multivanu Vaňková s tím, že v seznamu skladových aut jsou vždy skutečně dostupné kusy.

K dispozici bylo v době tvorby tohoto textu u dealerů celkem 74 skladových Multivanů 6.1 za ceny od 1,74 milionu do 2,365 milionu korun. Až na jednu výjimku mají všechny pohon všech kol - to je prvek, který třeba nový Multivan představený před asi rokem a půl nenabízí -, úplně všechny pak mají pod kapotou dvoulitrový turbodiesel (s jedinou výjimkou vždy o výkonu 150 kilowattů) v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG.

Jak jste asi odhadli i z cen, nejde o žádná holátka, naopak až 69 z dostupných skladových aut má momentálně nejvyšší možnou výbavu Highline. To znamená mimo jiné třízónovou automatickou klimatizaci, diodová světla vpředu i vzadu, osmipalcovou navigaci, digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla, přední a zadní parkovací senzory nebo litá kola.

Naopak oblíbený obytný model California 6.1 půjde v Česku objednat i po třetím březnu, kdy jinak skončí příjem objednávek na zbytek modelové řady T6.1. Podle konfigurátoru se California nabízí ve dvou výbavách Beach a Ocean vždy s dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 110 nebo 150 kilowattů a podle verze s manuálním nebo automatickým řazením. Akční ceny začínají na 1 653 683 korunách s daní.

Transporter 6.1 je v nabídce nejen jako klasická dodávka, ale též jako kombi pro převoz cestujících nebo valník s jednoduchou či dvojitou kabinou. Pod kapotou je vždy dvoulitrový turbodiesel s výkonem 81 až 150 kilowatt a podle verze i ručním nebo samočinným řazením. Akční cena za dodávku momentálně začíná na 719 tisících korunách bez daně.

Konečně Caravelle 6.1, tedy jakýsi mezistupeň mezi Transporterem a Multivanem, startuje i s daní na 1 222 571 korunách. Nabízí se ve dvou výbavách, pod kapotou je stále dvoulitrové TDI podle verze s 81 až 150 kilowatty a manuálním nebo automatickým řazením.

Na Transporter i Caravelle čeká po konci produkce stávajícího provedení 6.1 nástupce, který Volkswagen vyvíjí ve spolupráci s Fordem. Půjde tak o mírně upravený Transit Custom nové generace, který se vyrábí i s plně elektrickým pohonem.

Není to první plod spolupráce obou značek na poli užitkových vozů: Volkswagen poskytl Fordu model Caddy, který z něj udělal Transit a Tourneo Connect, Ford pro změnu pro VW vyrábí pick-up Ranger pod staronovým označením Amarok. Nový Transporter by se měl podle Automobilwoche dělat v továrně Fordu v Turecku.

Nástupce Multivanu už je na trhu nějakou dobu a jedná se poprvé o samostatný model s platformou MQB oddělený od dodávky. Nabízí se ve dvou délkách a mimo jiné i s plug-in hybridním motorem, ceny startují na 1 244 226 korunách. Alternativu ke spalovacím modelům může představovat i elektrická dvojice ID. Buzz a ID. Buzz Cargo, která do prodeje vstoupila loni.

Připomeňme, že VW T6 měl premiéru v roce 2015, T6.1 je pak jeho modernizované provedení z roku 2019. Technický základ však sdílí s VW T5, který se ukázal už v roce 2002.