V roli "festivalové káry". Test Volkswagenu T7 Multivan s obytnou vestavbou

Není to známá a oblíbená verze California, ale pohodlně spát a uvařit si ráno kafe se v něm taky dá. Do nového Volkswagenu Multivan T7 Long se dá namontovat obytná vestavba. Jako provizorium na cestách funguje. Vyzkoušeli jsme s autem trávit čas na divadelním festivalu v Hronově.

Zkusme si představit člověka, pro kterého je určené tohle auto. Takového, který nechce plnohodnotnou obytnou dodávku s výklopným střešním stanem s postelí a integrovanou kuchyňkou, například zavedený model Volkswagen California. Třeba proto, že s ní přichází o vyloženě užitné vlastnosti vozu - prostor na náklad a také posádku, California má jen čtyři místa k sezení, tady je stále k dispozici plnohodnotných sedm křesel.

Volkswagen T7 Multivan Long Vše o modelu T7 Multivan si přečtěte v samostatném testu, který vyšel tady. T7 je daleko víc MPV než typické užitkové auto v osobní variantě. Vděčí za to i technice, stojí na upraveném podvozku MQB, který v koncernu používá mnoho aut, jmenovitě například i Golf. VW se T7 snaží být bližší osobním autům i vizuálně. Rovný čumák nahradila zkosenější příď a aby si zajistil lepší aerodynamické parametry, má i mírně sešikmenou záď. Verze Long má na délku 5137 mm, tedy o 200 mm víc než běžná varianta, cenově vychází zhruba o 42 tisíc korun dráž. Do zavazadelníku se vejde 763 až 4005 litrů.

Může se hodit tomu, kdo potřebuje kvůli práci nebo rodině po většinu času v roce velké prostorné auto, které uveze početnou posádku a navíc má velký kufr. Ale tu a tam, párkrát do roka, chce vyrazit s autem kempovat, přespat v něm a provizorně si vařit a umýt nádobí o něco civilizovaněji než v lavoru nebo řece.

Obytná vestavba je dobré řešení. V Česku se na ně specializuje více firem, třeba Visu nebo bílovická Egoé, kterou měl testovaný vůz. Nebylo by pohodlné ji z auta vyndávat co týden, ale párkrát do roka to půjde. Je dostatečně skladná, aby ve Volkswagenu T7 Multivan ve verzi Long zůstalo sedm plnohodnotných míst, zabírá totiž pouze zavazadlový prostor. Pak už stačí jen zastavit, vyklopit zadní víko, které funguje i jako stříška, a důmyslnou "kuchyňku" pomocí dvou tkalounů rozložit.

Variant vestaveb je několik, tato nabízí dvojvařič, kuchyňské prkýnko i s ukrytým nožem, rozkládací dřez a nádrže na čistou a odpadní vodu, přičemž do odšroubovatelné baterie, případně venkovní sprchy, žene vodu čerpadlo. A ještě je tu dokonce i lednice a několik šuplíků na drobnosti, nádobí či potraviny.

Také dva metry dlouhá postel se rozkládá jednoduše, pouze se roztáhne dřevěný rošt a na něj položí matrace s protiskluzovou povrchovou úpravou a matracovými díly se vyplní i boky, takže se tu naprosto pohodlně vyspí dvě dospělé osoby.

Vyžaduje to jen jednu drobnost, musíte sklopit opěradla ve druhé a třetí řadě sedadel. A to není vůbec jednoduché, jsou k tomu určené tkalouny na zadní straně křesel, k těm je těžší se kvůli vestavbě dostat a chce to naučit se speciální grif, který vyžaduje dost síly. Sedadla lze ale libovolně posouvat v kolejnici, to se hodí.

Vestavba má i tu nevýhodu, že zabere celý kufr, a tak se musí posádka naučit zabalit na cestu jen to nejnutnější, protože věci tu při přesunech není moc kam dávat. A pak je tu ještě jiný problém - protože se rozložená postel na sklopených sedadlech nachází poměrně vysoko, cestovatelé musí být dost ohební, aby se na ni vysoukali nebo po ránu elegantně slezli. Na posteli se ani rovně neposadíte, takže trávit tu čas, když dlouho prší, jde víceméně jen vleže.

Ideální je auto využívat jen jako provizorní nocleh, což jsme také udělali, Vyrazili jsme s ním na divadelní festival tradičně pořádaný v Hronově. Ostatně sehnat tu důstojný nocleh je těžké, festivaloví návštěvníci obvykle spí v sokolovně nebo ve stanech.

S obytným Multivanem se může zastavit na odlehlejším parkovišti, díky zatmaveným sklům má posádka soukromí a auto celkově působí dost nenápadně, což by se o Californii s vyklopeným střešním stanem říct nedalo. Právě to je také jedna z výhod tohoto typu auta - nepřitahuje tolik pozornosti a je vhodné hlavně pro ty, kdo s ním nemají v úmyslu parkovat 14 dní v kempu na jednom místě, ale spíš víc cestovat, den trávit někde v terénu a v autě se jen vyspat.

Není to totiž plnohodnotná "obytka", a když by na dovolené denně lilo, asi byste si přáli mít s sebou úplně jiné auto, třeba sesterskou Californii, ve které se člověk i postaví a auto celkově nabídne víc místa. Ale pro někoho, kdo chce ve voze kempovat jen sporadicky a během roku potřebuje prostornou sedmimístnou dodávku s pořádným zavazadelníkem, je to dobrá alternativa. I když není levná, kompletní set i s postelí vyjde na 130 tisíc korun.