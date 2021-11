Nový sedan od Škody zahanbí světlostí leckteré SUV. Musí, Slavia vznikla pro Indii

Škoda dnes představila svůj nový model, který připomíná blahé paměti Fabii sedan. Fanoušci kompaktních a dostupných aut s „batůžkem“ se ale radují předčasně, v Česku se novinka prodávat nebude. Slavia je určena pro Indii a postupem času i pro další rozvíjející se trhy.

Není to design, který připomíná současnou Fabii a další modely značky Škoda, co na Slavii zaujme na první pohled. Je to její světlá výška. Kolik? "179 milimetrů," odpovídá mluvčí mladoboleslavské automobilky Zdeněk Štěpánek. I u obyčejného sedanu si kvalita indických cest vyžádala zvednutí karoserie na úroveň leckterého SUV. Pro srovnání: evropský ekvivalent Slavie, model Scala má světlou výšku 149 mm, Karoq 172 mm.

Adaptace podvozku (kromě světlé výšky jde na auto pořídit maximálně 16" kola) na podmínky rostoucího trhu je na Slavii znát ještě více než v případě prvního hmatatelného výsledku škodováckého projektu India 2.0, SUV Kushaq, u něj terénní vlohy člověk podvědomě očekává.

Zatímco Kushaq byl vstupem do rozvíjejícího se segmentu pro Evropana malých, pro Inda spíše středně velkých SUV, Slavia nahrazuje původní indický Rapid, který se zde vyráběl od roku 2011 a technicky se jednalo o odlišné auto, než byl evropský stejnojmenný typ.

Ač boční silueta Slavie trochu připomíná liftback s pozvolněji padající zádí, ve skutečnosti je to klasický tříprostorový sedan s krátkým víkem kufru, který pojme 521 litrů. Stojí na platformě MQB-A0 IN, tedy na speciálně pro Indii upraveném technickém základu evropské Fabie, Scaly nebo Kamiqu. Délka však přesahuje 4,5 metru, takže auto své evropské sourozence přerůstá, Scala je o nějakých osmnáct centimetrů kratší.

V Indii Slavia ostatně na rozdíl od svých evropských lidových protějšků spadne do prémiového segmentu. "Sofistikovaná Slavia je symbolem prestiže a stylu. Jsme přesvědčeni, že bude dále rozvíjet vysoká měřítka, která nastavily vozy Octavia a Superb, a pomůže nám dále posílit naše dominantní postavení v tomto segmentu," říká Gurpratap Boparai, generální ředitel indické Škody, která má na starosti tamní aktivitu i dalších koncernových značek.

I proto se odhaduje, že přibližně polovina majitelů se ve Slavii nechá vozit. Slavia má z tohoto důvodu chromované doplňky a latinské, neindické jméno, v dané třídě se to očekává.

Podobně jako u Kushaqu je i v případě Slavie kladen velký důraz na vysoký podíl indické výroby, 95 procent dílů je místního původu. Platforma je také speciálně upravená na míru indickým potřebám, auto má zesílený klakson, zesílenou klimatizaci, místo vyhřívání odvětrávání kožených sedadel a také velice nízký středový tunel před zadní lavicí. "V Indii se v autech často jezdí v pěti," vysvětluje Zdeněk Štěpánek.

Pokud nazvedaný podvozek a drobná kola trochu srážejí dojem z exteriéru škodovácké novinky, vnitřek snese srovnání s evropskými modely českého výrobce. Vzadu je dostatek místa pro kolena, vpředu je palubní deska, která jako by z oka vypadla nové Fabii. Podobně je například řešený kryt kapličky přístrojů s lesklými prvky po stranách.

Specialitou je otevřená schránka na horní straně palubní desky, která má sloužit k upevnění nejrůznějších talismanů, jenž s sebou Indové v autech tradičně vozí.

V nejvyšší výbavě je auto vybaveno i digitálními budíky. Jejich displej má oproti evropským škodovkám menší úhlopříčku: osm místo 10,25". Specifické je také pojetí palubního systému, jeho dotykový panel může mít úhlopříčku sedm nebo deset palců a u vyšší verze lze prostřednictvím vestavěného obchodu dokoupit navigaci. Solidní je i bezpečnostní standard, Slavia bude mít ESP, multikolizní brzdu a standardně šest airbagů.

Podobně jako u Kushaqu budou mít zákazníci i u Slavie na výběr ze dvou motorů. Základem bude litrový tříválec o výkonu 85 kW a vrcholem nabídky bude 110kW čtyřválcová jednapětka. Doby atmosférických motorů skončily již i v Indii, obě pohonné jednotky jsou přeplňované. První lze kombinovat buď se šestistupňovým manuálem nebo klasickým automatem, druhá je vždy doplněna sedmistupňovou dvojspojkou.

Oba motory se, stejně jako auto, v Indii i montují, 1.5 TSI ale výhradně z evropských dílů, u litru se již i významné součástky vyrábějí na místě a do budoucna se plánuje kompletní lokalizace výroby vstupní pohonné jednotky.

Podobně jako v případě Kushaqu se i u Slavie plánuje vývoz na další rozvojové trhy. SUV se již dnes vyváží do sousedních zemí: na Srí Lanku a do Nepálu. V první řadě je však nutné nasytit indickou poptávku, Slavia se k prvním zákazníkům dostane v prvním čtvrtletí příštího roku. Na Kushaq má Škoda již 15 000 objednávek, na sesterské SUV VW Taigun, které firma ve své továrně v Puné také vyrábí, dokonce 18 000. Kapacita závodu je 180 až 190 tisíc aut ročně.

Škoda by chtěla v dlouhodobém časovém horizontu prodávat v Indii 100 tisíc aut ročně, společně s VW mají obě koncernové značky dosahovat pětiprocentního podílu na tamním trhu. VW proto bude mít rovněž sedan odvozený od Slavie. Dalším krokem může být vstup Škody do nejoblíbenějšího indického segmentu menších než čtyřmetrových aut, na subkontinentu roste také poptávky po elektromobilech.

Strategie Škody zatím podle prodejních čísel funguje, například v říjnu 2021 se oproti stejnému měsíci vloni značce podařilo v Indii více než zdvojnásobit prodeje z 1421 na 3065 vozů. Podobné nárůsty firma zaznamenává od uvedení Kushaqu na trh. Výrobu zatím neomezuje ani nedostatek čipů, nabíhající výroba v Puné má přednost.