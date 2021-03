Škoda Kushaq oficiálně: V indickém bratranci Kamiqu může majitele vozit vlastní šofér

"Dobuďte pro nás indický automobilový trh," zní úkol, který Škoda dostala od vedení koncernu Volkswagen, a zde je jeho první skutečně hmatatelný výsledek. Malé SUV Škoda Kushaq je první škodovkou vyvinutou v rámci projektu India 2.0. My jsme ho měli v předvečer dnešní premiéry možnost v Česku exkluzivně osahat.

"Tohle je první auto od Indů pro Indy," říká mluvčí Škody Štěpán Řehák, když spolu kráčíme k malému SUV v oranžové metalíze Honey, která je podobně jako celé auto určena právě pro Indii. Kushaq staví na technické platformě MQB-A0-IN. Dalo by se říct, že vychází ze stejného základu jako podobně velký Kamiq, byl ale důsledně adaptován pro Indii. To má být klíč k úspěchu na trhu, na němž zatím ani jedna evropská automobilka neprorazila.

S ohledem na odlišnosti v potřebách evropského a indického zákazníka probíhal vývoj ve spolupráci s českými vývojáři z velké části v Indii, v technologickém centru v Púně, které Škoda otevřela v lednu 2019. Základ Kushaqu do budoucna poslouží i podobně velkému crossoveru značky Volkswagen a také dvěma sedanům nebo liftbackům, jeden ponese loga Škody, druhý VW.

Chcete důkaz odlišného uvažování Evropanů a Indů? "V třídě Kushaqu si auta kupují i lidé, kteří zaměstnávají řidiče a nechávají se vozit," říká Jan Řepa, vedoucí produktového marketingu Škody v Indii. Situace se liší podle konkrétní oblasti, ale jen málokdo by si v Česku dokázal představit Kamiq, k němuž si majitel platí šoféra jako k Rollsu.

Ne lacinější, důsledně optimalizovaný

Je kvůli svému cílení na "rozvojový" trh Kushaq ošizený? Představitelé Škodovky vysvětlují změny jinak. Platforma je upravená tak, aby přesně odpovídala požadavkům indických norem a zákazníků. Znamená to tedy třeba, že vysokopevnostní ocel je v konstrukci Kushaqu na jiných místech než na jeho evropském bratranci Kamiqu.

Nějaké vyslovené šetření není při pohledu na auto znát zvenku ani zvenčí. Škoda v Indii platí za prémiovou značku, na trh, kde se prodávají většinou auta kratší než čtyři metry, ostatně před lety vstoupila s "dlouhatánskou" Octavií. Kushaq tak uvnitř působí lépe než leckterý pro Evropu určený model od Dacie nebo Suzuki. Interiér snese srovnání i s Volkswagenem T-Cross.

Plasty na palubní desce jsou sice tvrdé, ale mají stejnou povrchovou strukturu jako v Kamiqu, takže na první pohled nepůsobí nikterak lacině. Uvnitř je auto cítit spíše asijsky než evropsky, ale nesmrdí. Snad jedině chlupatější stropnice připomíná zmíněné modely japonského Suzuki. Jeho dceřiná společnost Maruti Suzuki je ostatně nejúspěšnější automobilkou na indickém trhu. Nejprodávanějším modelem je tam i v Evropě známý Swift.

Slušný dojem z interiéru Kushaqu dotváří i velký vnitřní prostor s 385litrovým kufrem a moderní palubní deska s velkým, sedmi- nebo desetipalcovým dotykovým displejem palubního systému. Ten je specifický a neodpovídá tomu, který známe z Evropy. Navigaci do něj půjde doinstalovat pomocí vestavěného obchodu. Nechybí ani internetové připojení, vzdálený přístup a wi-fi hotspot.

Na palubní desce je také speciální otevřená schránka, do níž si majitelé mohou upevnit talismany. Tak velí indický zvyk.

Kromě talismanů Indové vyznávají i troubení, což si vyžádalo zesílení klaksonu. "Jednotónová houkačka z evropských aut by v Indii skutečně nestačila," říká Martin Toman, který je technickým vedoucím projektu.

Právě u klaksonu, který musel být v motorovém prostoru rovněž přemístěn výš kvůli monzunovým dešťům, můžeme začít s tím, jak důsledně bylo auto adaptováno na indické zvyky, podmínky, normy a místní výrobu. Auto nejenže se vyrábí ve škodováckém závodě v Púně, z Indie pochází i většina dílů. Dovážet by se jich mělo jen pět procent.

Díly to nemusí být nutně jednodušší, lacinější. Spíše řeší jiné problémy, jako v případě posílené klimatizace. "Kushaq má přepracovaný systém ventilace, jiný ventilátor a průchod vzduchu. Výkon se zvedl z 420 na 490 kubických metrů za hodinu," popisuje v tropech nezbytný prvek Toman.

Klimatizace bude v Kushaqu již v základní výbavě, od druhé nejvyšší bude automatická s dotykovým ovládacím panelem. Indové také vyžadují, aby klimatizace byla slyšet, aby věděli, že funguje, což je v příkrém rozporu s názorem Evropana, který by o ní nejraději ani netušil.

Další teplotní optimalizace Kushaqu pak ukazuje to, že vývojáři v technickém základu vypouštěli nadbytečné prvky. Mezi ty patří vyhřívaná sedadla, místo nich nabídne Kushaq v top variantě odvětrávané kožené sedačky. Pod víčkem nádrže také chybí obligátní boleslavská škrabka na zamrzlá skla. Indům chybět nebude.

Kvalita asfaltu si pak vyžádala specifické tlumiče a nadstandardní světlou výšku, která dosahuje 188 milimetrů.

Evropské motory upravené pro Indii

Motory se přinejmenším papírově od evropských příliš neliší. Kushaq budou moci Indové pořídit s litrovým tříválcem 1.0 TSI o výkonu 85 kW, a když se rozšoupnou, tak i se 110kW čtyřválcovým 1.5 TSI. Emisní normy v Indii se snaží dohnat Evropu, takže mají podobné požadavky, aktuálně platný Bharat stupně šest odpovídá evropskému Euru 6, jen u benzinových motorů s přímým vstřikem dosud nevyžaduje filtr pevných částic. To se změní za dva roky.

"Všechny motory jsou adaptovány na indické emisní normy a především tamější kvalitu paliva," popisuje změny Toman. Silnější jednapětka pak dokonce na rozdíl od litru již má filtr pevných částic, a je tedy připravena na zpřísnění emisních norem.

Zatímco emise škodlivin se v Indii zase tolik neliší od Evropy, tlak na spotřebu a emise CO2 není tak velký. Kushaq s litrovým tříválcem tedy nemá stop-start, a protože u něj ani v takové míře "nehrozí" studené starty, v motorovém prostoru se krčí malá jednoduchá 36Ah olověná baterie. Kamiq má pro srovnání pokročilejší EFB+ akumulátor s minimální kapacitou 49 Ah.

Zajímavostí je i to, že pro Indii se tento motor bude na přání dodávat s šestistupňovým automatem, ne sedmistupňovým dvouspojkovým DSG, které se k 1.0 TSI dodává v Evropě. Dvouspojka je jako alternativa k manuálu vyhrazena silnějšímu 1.5 TSI.

Z Indie do Afriky

Kushaq si dnes odbyl svou celosvětovou premiéru, vyrábět se začne v polovině července letošního roku. Ještě před představením ale Škoda evidovala v Indii 37 000 lidí, kteří se zaregistrovali, že o auto mají zájem. Stačily jim první skici a studie Vision IN, z níž sériový Kushaq vychází.

Hlavními konkurenty Kushaqu mají být podobně laděné vozy Hyundai Creta a Kia Seltos. Těch se vloni v Indii prodalo dohromady necelých 200 000 kusů a připadlo jim osmé a deváté místo v žebříčku. Ambice stát se nejprodávanějším modelem tak Škoda s Kushaqem nemá. Auta se v Indii ostatně dělí v zásadě do dvou tříd: většina nejprodávanějších (Maruti Swift, Alto, Baleno…) spadá do té menší s délkou do čtyř metrů, Kushaq již je luxusnějším vozem delším než čtyři metry.

Škoda také hledá další místa, kde by svou novinku mohla nabízet. V současné době se má analyzovat možnost vyvážet Kushaq a od něj odvozené typy (sedan/liftback Škoda představí snad koncem letošního roku) i na další trhy. V úvahu má přicházet například severní Afrika nebo Arabský poloostrov, kde by se vozy prodávaly pod značkou Škoda, do Latinské Ameriky by zamířily odpovídající modely Volkswagen.

Škoda tak začne výrazněji naplňovat svůj úkol starat se o rozvojové trhy, kde lidé hledají praktická auta za rozumnou cenu.