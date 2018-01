Nový Mercedes G bude stejná krabice jako dosud. Majitele zahrne luxusem i v těžkém terénu

před 2 hodinami

Nejméně aerodynamické auto dokáže dohromady skloubit luxusní interiér, schopnost jízdy v náročných podmínkách a silné motory. Veřejnosti se představí příští týden.

Ještě před oficiální premiérou, která proběhne na autosalonu v Detroitu ve středu 15. ledna, unikly německé automobilce první fotografie její důležité letošní novinky. Off-road Mercedes-Benz G, který se od roku 1979 představí teprve ve své třetí generaci, překvapivě nezmění tvar. Bude to stále hranatá krabice na kolech. I to z něj ale udělá jedno z nejlepších aut do terénu současnosti.



Mercedes zatím oficiálně zveřejnil jen snímky maskovaného vozu, už z nich ale bylo patrné, že z hlediska designu se toho mnoho nezmění. Uniklé fotografie ukazují mírně upravenou příď s novými světlomety s LED technikou. Auto si zachovalo i rezervu na zadních dveřích otevíraných do strany, což je tradiční symbol off-roadů.

Vnitřek auta je ale zajímavější. Už minulá verze Mercedesu G totiž dokázala majitelům nabídnou luxusní interiér. Kůže, dřevo, hliník, ničeho se nebála, jakkoliv je to pro cestování přírodou spíš nepraktické. I proto si našla takovou oblibu u bohatých lidí ze zemí, kde není asfalt naprostou samozřejmostí, nebo kde je potřeba dát jasně najevo svou dominanci na silnici.



Kabina vozu se inspirovala Mercedesem třídy S, tedy top manažerským sedanem z nabídky německé značky. Palubní desku bude možné koupit ve dvou provedeních, tedy s klasickými ručičkovými ukazateli rychlosti a otáček, nebo s displejem, který je bude simulovat. Samozřejmostí je informační systém Comand a možnost připlatit si za celou řadu luxusních prvků včetně špičkové hi-fi soustavy Burmester.

Auto by také mělo předvést ještě lepší jízdní vlastnosti. Protože jde o pravověrný vůz do terénu, zachová si svůj klasický žebřinový rám, ale zároveň dostane novou přední nápravu tak, aby se lépe choval na silnici. Mimo asfalt má zase pomoci lepší světlá výška (podvozek bude od země 241 mm vysoko). I díky tomu nové G zvládne brod hluboký až 70 centimetrů.



Samozřejmostí je stálý pohon všech kol. V běžném režimu pošle 60 procent síly na zadní kola. Jen pomocí stisku tlačítka pak řidič aktivuje nápravový nebo mezinápravový diferenciál. Zvolit půjde i redukční převodovku, bude k dispozici do 40 km/h. Chytrá elektronika pak spustí jízdní režim, který se bude starat o ideální nastavení auta pro daný terénu.



Řadit se bude pomocí nové devítistupňové automatické převodovky a pod kapotou se objeví šestiválcové i osmiválcové motory. Vrcholem pak jako dosud zůstane i dvanáctiválcová verze, která se líbí právě na trzích, jako je Rusko nebo Spojené arabské emiráty. Více automobilka prozradí až při oficiálním odhalení.