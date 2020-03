Fiat zachraňuje planetu. Nová 500 je pouze elektrická, dojezdem překonává konkurenci

Po dlouhých 13 letech se Fiat 500 dočkal nové generace. Ta je nicméně oproti předchůdci poměrně radikální. Zcela totiž zanevřela na spalovací motory a k dispozici bude jen jako elektromobil. Pouští se tak do segmentu, kam v poslední době přibyla celá řada konkurentů, včetně elektrického Mini nebo Škody Citigo.

Jakkoliv designově nový Fiat 500 může působit jako evoluce, technicky jde o revoluci. Miniauto stojí na nové platformě a pod kapotou má elektromotor. Ten nabízí 87 kW a ve spolupráci s 42kWh baterií slibuje Fiat dojezd 320 km podle přesnějšího cyklu WLTP.

A slibuje také záchranu planety. "Je čas konat a vytvořit lepší budoucnost," říká automobilka v úvodu tiskové zprávy v návaznosti na klimatickou změnu, která v poslední době čím dále více ovlivňuje světovou politiku i ekonomiku. Právě elektrickou 500 by Italové rádi onu lepší budoucnost začali tvořit. "Protože 500 vždy držela krok s dobou. Měnila se ve chvíli, kdy společnost potřebovala změnu," doplňuje Fiat.

Dynamické parametry jsou na malý elektromobil zajímavé. Jde především o rychlost - pětistovka zvládne i 150 km/h, zatímco elektrické Citigo jede nejvíce 130 km/h. Z nuly na 100 km/h dokáže 500 akcelerovat za devět sekund, a na poloviční rychlost se dostane dokonce za 3,1 vteřiny.

Nabíjet akumulátor bude možné výkonem až 85 kW. Pokud 500 na takovou nabíječku připojíte, 50 kilometrů je dostupných za pět minut. 80 procent kapacity baterie je potom k dispozici za 35 minut. Wallbox s výkonem až 7,4 kW potom doplní baterie kompletně za šest hodin.

Podíváme-li se ke konkurenci, tak elektrické Mini Cooper SE má výkon 135 kW, jeho baterie s kapacitou 32,6 kWh pak stačí na dojezd 232 km. Blíže je v tomto ohledu Fiatu Škoda Citigo-e iV, která při výkonu 61 kW nabízí baterii o kapacitě 36,8 kWh a dojezd 252 km na jedno nabití.

Japonská Honda e má baterii o kapacitě 35,5 kWh, nabízí se ovšem ve dvou výkonových verzích. Slabší se 100 kW ujede papírově 222 km, silnější se 113 kW potom 210 km. Podobně je na tom Renault Zoe, který má baterii s kapacitou 52 kWh a dvě výkonové verze. S 80 kW ujede hatchback 395 km a se 100 kW ujede 386 km. V obou případech tedy dál než Fiat.

Stejně jako řada jiných elektromobilů, i Fiat 500 nabídne tři jízdní režimy. Ten s označením Normal má podle automobilky přiblížit ovládání elektromobilu co možná nejblíže spalovacímu vozu. Range pro změnu umožní ovládání auta, použitím vyšší úrovně rekuperace, pouze plynovým pedálem.

Režim Sherpa je určen pro překonávání dlouhých vzdáleností. Buď tedy zajistí dojezd do cíle, nebo alespoň k nabíjecímu stojanu. To vše při rychlosti omezené na 80 km/h či vypnuté klimatizaci. Jde zkrátka o co nejdelší dojezd.

Jak už bylo řečeno, elektrický Fiat 500 stojí na nové platformě. Ta umožnila mimo jiné také zvětšení vnějších rozměrů. Do šířky i délky tak auto narostlo o šest centimetrů. Rozvor se prodloužil o dva centimetry. Stejně jako u stávajícího provedení by mělo být na výběr mezi hatchbackem a kabrioletem, jakkoliv se při premiéře zatím ukázala jen otevřená varianta.

Design prošel spíše evolucí. Přesto se například v masce chladiče neobjevuje logo "Fiat", ale specifické logo "500". Vpředu ale stále nechybí čtveřice elipsovitých světel, vzadu jsou potom reflektory obdélníkové, byť se zaoblenými hranami. Novinkou je nicméně fakt, že část předních světel je spojená s kapotou, Italové tuto malou část označují jako řasy. Dalším novým prvkem je provedení klik dveří.

Kde proběhla naopak revoluce, to je interiér. Ten je nyní jednodušší, většina tlačítek je pryč a ovládání funkcí je sdruženo do dotykové obrazovky. Ta může mít 10,25 palce, dobrou zprávou pro milovníky klasiky však je zachování klasických tlačítek pro nastavování klimatizace. Multimediální systém může být propojený s chytrým telefonem, některé funkce vozu tak bude možné ovládat i na dálku. Další obrazovka tvoří také přístrojový štít.

Zavedení elektrického pohonu, a tím pádem odstranění například klasické převodovky, umožnilo technikům přinést nové odkládací prostory. Fiat rovněž upozorňuje na celkově zvětšený vnitřní prostor. A protože nová generace 500 má více chránit planetu, objevuje se čalounění vyrobené z recyklovaných plastů, jejichž část pochází z moře.

Jako první dorazí na trh elektrický Fiat 500 v edici la Prima. Tu je možné objednávat přes internet již od včerejška a stojí 37 900 eur, tedy v přepočtu asi 960 tisíc korun. V této sumě je zahrnut i wallbox. Vedle něj má auto také 10,25palcovou navigaci, sadu bezpečnostních asistentů včetně adaptivního tempomatu nebo nouzového brzdění, plně diodová přední světla nebo 17palcová kola. Na výběr budou šedá, zelená nebo modrá barva v kombinaci s plátěnou střechou s logy Fiat. Celkem vznikne jen 500 kusů této úvodní edice.

Vedle ní představil Fiat i trojici unikátních verzí 500, které vznikly s italskými designovými značkami. Všechny tři jsou poměrně extravagantní a stojí za nimi Giorgio Armani (móda), Bulgari (šperky či hodinky) a Kartell (nábytek). Společné mají především snahu o používání ekologičtějších materiálů.

Nový Fiat 500 však neznamená konec stávající generace, která navíc nedávno dostala mild hybridní variantu. Ta se bude, například podle britského Autocaru i dalších zahraničních médií, nabízet dál po boku elektrického sourozence. Platit by to mělo minimálně do konce roku 2021. Novinka se navíc nebude vyrábět v Polsku, ale v Turíně.