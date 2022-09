Definitivní tečka za laciností. Dacia má své auto snů a chystá i "obytný" Jogger

Koncepty, které neslouží jako předobraz sériového modelu, automobilky v poslední době moc často nevyrábí. Jsou drahé, což je v době všemožných úspor dostatečný důvod. Jednou z mála výjimek poslední doby je Dacia, která předvedla i koncept Manifesto. Má to být její auto snů, budoucí rumunská auta už nemají působit levně.

"Kdo potřebuje dvě přední světla, když vám stačí jedna silná centrální lampa? Kdo potřebuje dotykovou obrazovku, když si můžete připojit telefon?" ptali se řečnicky Lionel Jaillet z produktového plánování Dacie a její designér David Durand při představování nového konceptu Manifesto. Ten má přesně odpovídat filozofii značky tím, že se zaměřuje jen na to důležité - nenabízí o nic víc, ale ani o nic méně.

Manifesto ukázala Dacia ve chvíli, kdy uvádí na trh svou novou vizuální identitu a snaží se profilovat ještě výrazněji než doposud. Dříve byla brána jako výrobce levných aut. "Dnes už jsou to vozy, k nimž mají lidé vztah, vrací se k nim, věří jim," rozplýval se šéf Dacie Denis Le Vot při prezentování nového loga a barev, završeném již zmíněným konceptem otevřené buginy.

"Je to pro nás takové auto snů. Na silnice nikdy nepůjde, ale některé prvky se v sériových autech objeví," doplnil Durand. Skutečně nejde o auto, které by zapadalo do portfolia Dacie. Manifesto nemá ani dveře, řidič i spolujezdec tak jsou podle slov zástupců značky blíže k přírodě. Vpředu ale samozřejmě nechybí nové logo, navíc podsvícené, což sériová auta nemají. Vzadu se pak vyjímá nápis "Dacia" v novém podsvíceném fontu, který v tradičnějším formátu nechybí ani sériovým modelům značky.

Vedle dveří auto postrádá i čelní sklo nebo střechu, má pouze lišty a na nich umístěný nosič. Pracovní plocha je i v zadní části automobilu, dalším zajímavým prvkem je jediný čelní světlomet doplněný o svítilnu v kabině, kterou je možné i vyjmout a použít jako baterku. Pro dobíjení různých zařízení je pro změnu možné využít vyjímatelnou baterii v zadní části vozu.

Rozměry automobilka nezveřejnila, když ale u auta stojíte, spadalo by svou velikostí zhruba mezi malá, o třídu níže, kam také Rumuni míří s chystanou třetí generací Dacie Duster, která bude jako všechny budoucí modely značky stát na platformě CMF-B. Ostatně právě tento model dostane v roce 2024 třeba systém YouClip, kterým je možné na palubní desku konceptu přichytit různé předměty.

Interiér jako celek je futuristický, volant připomíná třeba nedávnou Škodu Vision 7S. Místo obrazovky je už zmiňovaný držák na telefon, nahrazující vestavěnou navigaci. Hlavní výhodou kabiny je ale odolnost. Je voděodolná, je možné ji klidně vystříkat hadicí. Potahy sedadel se mohou změnit na spací pytle, což odpovídá jednomu z pilířů, na němž chce značka v budoucnu stavět: robustnosti a dobrodružnosti. Naopak na ekologický aspekt myslí použité materiály.

Velká část karoserie je vyrobená z recyklovaných plastů, materiálu Dacia říká Starkle. Objevil se už na konceptu Bigster a dostane ho i budoucí Duster, kde by podíl recyklovaných plastů měl dosáhnout 20 procent. Aktuální generace je na dvanácti procentech. Na palubní desce je pro změnu použitý korek, i pneumatiky jsou pak zvláštní a Dacia je označuje spojením "nepneumatické pneumatiky". Prý je není možné propíchnout a vydržet by měly stejně dlouho jako celé auto. O technice automobilka mlčí. Potvrdila pouze, že je Manifesto čtyřkolkou.

Jméno Dacia jako články řetězu

Vedle úplně nového konceptu dostali novináři také možnost detailněji prozkoumat novou vizuální identitu značky, oznámenou v červenci. Poprvé byla fyzicky k vidění auta s novým logem, připomínajícím články řetězu, a nápisem "Dacia" v novém fontu vzadu. Kromě toho se celá modelová řada prezentovala i v nových více přírodních odstínech zelené. Právě s ní v kontrastu vypadalo bílé logo značky s bílými ploškami v masce neotřele a zajímavě. Nejvíce se robustnější pojetí emblému hodí k Dusteru.

Ten má také jako jediný větší změny i v kabině, kde se objevily nové obdélníkové výdechy ventilace. Zbytek aut dostal jen nový nápis "Dacia" na volantu. V Česku se první auta s novou maskou objeví na přelomu listopadu a prosince, kvůli nízkým prodejům už ale mezi nimi nebude Logan, který z nabídky zmizel.

Rumuni se pak i nadále budou držet motorů s pohonem na LPG, které podle zástupců značky vidí jako nejlepší kompromis k aktuální situaci na trhu a alternativu k elektrifikaci (ačkoliv i na hybridní Dacie dojde, poprvé už příští rok u Joggeru). Ba co víc, každé šesté prodané auto na plyn v Evropě je letos Dacia, v rámci automobilky tvoří plynové verze zhruba 34 procent prodejů.

Pokud by se někdo obával, že s přísnější normou Euro 7, platnou od roku 2025, neelektrifikované pohony úplně zmizí, zástupci Dacie ujišťují, že s pohonem na LPG počítají i po tomto roce a dokonce se chystají uvést verzi s automatickou převodovkou. Každá nová Dacia by rovněž měla přijít ve verzi s pohonem na LPG.

Další zajímavou inovaci představuje sledování pozornosti řidiče, zabudované přímo do aplikace Dacie, kterou si řidič stáhne, propojí svůj mobil s autem a může jej využívat jako multimediální systém. Sledování pozornosti využívá kameru v telefonu, která má rozpoznat únavu nebo vyšší stres, a doporučí tak řidiči, aby si udělal pauzu. Zatím tuto funkci aplikace neumí, automobilka ani neví, jestli ji zpoplatní, nebo bude nabízet zdarma. Objevit by se každopádně měla již v blízké budoucnosti.

Jogger jako obytka, kterou vyrábí přímo Dacia

Co naopak určitě přijde, je Jogger se spací vestavbou, kterou si značka vyvinula a bude vyrábět sama. Ta zahrnuje rozkládací rošt a matraci, přičemž velikost dvoulůžka je 1,9 na 1,3 metru. Celá konstrukce váží méně než padesát kilo a je možné ji z auta zcela vyjmout. Dva lidé by si s ní měli poradit v řádu několika minut. I když je vestavba uložená v kufru auta, o veškerý prostor tím Jogger nepřijde. Pod roštem je totiž uzavíratelná schránka, která sice není tak objemná jako kufr samotný, ale zavazadla pro dva lidi se do ní stejně vejdou.

Vedle spací vestavby chystá Dacia také stan, který bude možné k autu připojit, a rozšířit tak spací kapacitu na více lidí. Vedle toho pak značka chce nabídnout i záclonky, aby bylo možné v noci v autě spát s otevřeným oknem a zároveň do něj nelétal hmyz. Ceny zatím Dacia nezveřejnila, do nabídky rumunského výrobce se ale vestavba i stan dostanou v příštím roce a dostupné by měly být i na českém trhu.

Co naopak v Česku nebude, je prodej některých Dacií přes internet. Ten je zatím možný v osmi zemích, postupně se má ale rozšířit i dále - jen tedy (alespoň prozatím) mimo Českou republiku. Zástupci značky tvrdí, že chtějí mít na největších evropských trzích prodej přes klasické showroomy doplněný i možností celý proces nákupu provést v počítači.

Existuje dokonce speciální aplikace pracující s rozšířenou realitou, díky níž si zájemce může auto prohlédnout ve 3D přímo u sebe v obýváku. Aplikace je dostupná i v češtině a zástupci značky tvrdí, že takto propracovaný model virtuální reality nabízí vedle ní už jen Porsche.