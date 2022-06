Proměna Dacie je kompletní. Má nové logo, barvy a chce být blíž přírodě

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom znovu snížila maximální objem dodávek plynovodem Nord Stream 1 do Německa, a to na 67 milionů krychlových metrů denně. Opatření bude platit od čtvrtečního rána, firma ho opět zdůvodnila prodlevami při opravě zařízení, informovala agentura DPA. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro export ruského plynu do Evropské unie.

V úterý Gazprom omezil přepravní kapacitu plynovodu o 40 procent, respektive na maximálních 100 milionů krychlových metrů plynu denně. Opatření zdůvodnil zpožděním v návratu zařízení, které bylo zasláno německé firmě Siemens k opravě. Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ale tento krok Gazpromu označil za politicky motivovaný.

Opatření, které začíná platit od čtvrtečního rána, snižuje dodávky o dalších 33 procent. Nord Stream 1 je obvykle schopen přepravovat 167 milionů krychlových metrů plynu denně. Potrubím se přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře.