Automat v Sanderu řadí líp než kdysi, úspornou jízdu s ním ale nečekejte

Třetí generace Dacie Sandero už není výkladní skříní vysloužilé techniky Renaultu, proto ani moc nepřekvapí, že vyměnila těžkopádnou robotizovanou převodovku za akceschopnější. Úplně bez kompromisu však tohle řešení také není.

Pro rumunskou Dacii je Sandero skutečným rodinným stříbrem: Tři roky v řadě je nejpreferovanějším autem mezi soukromou evropskou klientelou, ve většině zemí pak i celkově nejprodávanějším modelem značky. Čechům ale nikdo nerozmluví, že nejlepší Dacií byl a je Duster - loni si pro něj do showroomů přišli 3439krát, zatímco na v pořadí druhé Sandero připadlo 2790 zájemců.

I milovníci Dusteru by však jistě přivítali, kdyby je klika dveří neštípla do prstů pokaždé, když nerespektují její pravidla hry. Uživatelsky laskavější Sandero nahradilo ploché plastové výlisky opravdovými madly, u kterých už incident nehrozí. Ostatně ústup od nejlevnějších řešení je v Sanderu patrný na více místech. Třeba při užití moderní koncernové platformy CMF-B, na které jezdí například Renault Clio nebo Nissan Juke.

Dacia se i nadále drží osvědčeného receptu, nabídnout v rámci dané platformy co nejvíce vnitřního prostoru. Sandero s délkou 4,1 metru, typickou pro malá městská auta, dostala do vínku vyšší stavbu karoserie, která ještě vynikne při použití větších kol testované crossoverové verze Stepway. Výsledkem je nejen vzdušný interiér, ale hlavně příjemný nástup do vozu, který při denním užívání ušetří spoustu námahy.

Když už se tedy do auta tak nekonfliktně nastupuje, proč si při jízdě po městě rovnou neodpustit kvedlání řadicí pákou, napadne jistě nejednoho řidiče. A právě takovým je určena verze s bezestupňovou převodovkou CVT.

Na tomto místě stojí za připomenutí, jak jízdu bez manuálního řazení řešilo Sandero u předchozí generace: Pětistupňová robotizovaná manuální převodovka zvaná Easy-R trpěla všemi nectnostmi tohoto levného řešení, tedy především dlouhými prodlevami mezi řazením a cukáním při jízdě pod plynem. Nově použitý variátor je jejím takřka dokonalým opakem. Řadí zcela plynule a při jízdě po městě ušetří i pár deci benzínu, než kdyby automobilka zvolila jako náhradu původního robota klasický planetový automat.

Karta se však obrací při stálých rychlostech mimo město. V tomto režimu mají převodovky CVT vyšší mechanické ztráty, což se promítá také do spotřeby. Na palubním počítači testovaného exempláře svítila dlouhodobá průměrná spotřeba 8,3 litru, při snaze o maximálně úspornou jízdu ji šlo srazit nejníž k sedmi litrům. U tříválce s výkonem 91 koní a litrovým objemem to není zrovna málo, pachatelů však hledejme vícero.

Dacia Sandro Stepway TCe 90 CVT Motor: zážehový 3válec, 999 cm3

Výkon: 67 kW / 91 k při 4500 - 5000 ot./min

Točivý moment: 142 Nm při 1750 - 4500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 163 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 14,2 s

Kombinovaná spotřeba: 6,2 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 328 l

Cena: od 418 900 Kč

Jednak jsou to velká šestnáctipalcová kola verze Stepway, ale také nepřímé vstřikování paliva do sacího potrubí, které testovaný motor stále používá.

To přitom není nutně špatně - vstřik přímo do válců sice zachází s palivem šetrněji, na druhou stranu nemá rád krátké vyjížďky typické pro městské prostředí. Při nich dochází k tvorbě úsad na vstřikovači, což ve finále může končit drahou opravou přicpaných trysek. V tandemu s "městskou" CVT převodovkou se tedy nepřímý vstřik v Sanderu při konečném účtování velmi pravděpodobně vyplatí, jakkoliv jsou aktuální ceny benzínu bolestné.

Nakonec i pohled do ceníku samotného auta už není tak hřejivý, jako když před půldruhým rokem stála třetí generace Sandera na prodejním startu. Od té doby zdražila hned několikrát, aktuálně cena začíná na 289 900 korunách. To je přesně o 50 000 víc než na začátku roku 2021.

Testovanou verzi Stepway s automatem navíc najdeme až na opačném konci pomyslného cenového pole. Pokud si zájemce kromě metalízy zaškrtne i všech sedm příplatkových položek, vyjde ho městská Dacia na 476 400 korun. V dnešním světě turbulentních cen nic neobvyklého, o láci už ale mluvit nelze.