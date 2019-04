Škoda testuje svůj první elektromobil. Nabízí deset Citigo k prověření v provozu

Škoda Auto nabídne vybraným zákazníkům v ČR možnost testování deseti prototypů svého prvního elektromobilu Citigo e-pilot, který vznikne na bázi vozu VW e-up!. Zkušenosti z běžného provozu chce využít jako zpětnou vazbu před uvedením finální sériové verze vozu na trh. Uvedla to v tiskové zprávě.

Škoda uvedla, že prototypy mají jiné parametry než sériová podoba elektrického modelu Citigo. Tu chce představit do konce roku. Deset vozů s čistě bateriovým pohonem budou používat vybrané firmy, fleetoví zákazníci a státní instituce.

Senzory ve všech testovacích vozech budou zaznamenávat důležitá data, jako vnější teplotu a teplotu ve voze, zrychlení a podobně. Veškerá data budou automaticky přenášena do technického vývoje značky, kde se budou vyhodnocovat. Tak lze získat informace o využití vozu, kromě toho se dá sledovat zatížení baterie v každodenním provozu nebo zatížení elektrické sítě při dobíjení.

"V roce 2019 vstoupí Škoda do éry elektromobility a do konce roku 2022 uvede deset elektrifikovaných modelů. Než se elektromobily dostanou do sériové výroby, chceme získat zpětnou vazbu od našich zákazníků. K tomu nám poslouží právě tato testovací flotila, která bude křižovat naše silnice v příštích několika měsících.

V rámci projektu Škoda Citigo e-pilot budeme testovat řadu služeb, souvisejících s bateriovými elektromobily, abychom byli na konci letošního roku dokonale připraveni na zahájení předprodeje prvního sériově vyráběného elektrického vozu značky," uvedl ředitel Škody v ČR Luboš Vlček.

V příštích čtyřech letech rozjede Škoda největší investiční program v dosavadní historii podniku a investuje zhruba dvě miliardy eur do elektrifikace a digitalizace. Do konce roku 2022 představí automobilka více než 30 nových modelů, z nichž více než deset bude zcela nebo částečně elektrifikovaných. Již letos představí model Superb s hybridním pohonem.