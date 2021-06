Nissan plánuje české znovuzrození. Výhodný Qashqai má cenou zatopit Karoqu a Tucsonu

Japonská automobilka Nissan vyklidila během posledních let na českém trhu s novými auty pozice. Modelová paleta se postupně zužovala a zastarávala, až vlastně nezbylo moc co prodávat. Nový dovozce značky věří, že se karta obrátí s třetí generací modelu Qashqai.

V těžkém covidovém roce 2020 situaci ani výrazně nezlepšila nová generace malého crossoveru Juke, které sice dealeři prodali více než dvakrát tolik co předloni, ale se 369 registrovanými kusy mohl Nissan jen vzpomínat na doby, kdy statistiky Svazu dovozců automobilů zaznamenávaly každý rok více než 1000 registrovaných Juků. Vloni u nás Nissan celkově prodal pouhých 853 aut.

Nový dovozce Grand Auto Central Europe v roce 2019 převzal od Nissanu zastoupení značky pro Českou republiku a také Slovensko a Maďarsko, kde má i sídlo. Od loňského září společnost pod vedením české ředitelky Petry Růžičkové buduje nový tým a ráda by, aby se Nissan vrátil na své vyklizené pozice.

Základním kamenem úspěchu by měla být v pořadí již třetí generace modelu Qashqai. Kompaktní SUV v roce 2007 stálo u zrodu kategorie, kterou u nás dnes prodejně určují veličiny jako Škoda Karoq a Hyundai Tucson.

Novinka se má u českých prodejců objevit na přelomu srpna a září. Sází na atraktivní vnější design a vývojáři opět zapracovali na provedení interiéru, který působení výrazně hodnotněji. Zlepšily se však i praktické parametry, cestující vzadu mají více místa před koleny a větší je se 461 litry i kufr.

Nový Qashqai je založený na platformě CMF-C, kterou Nissan využívá společně s aliančními partnery z Renaultu. Pod kapotou budou dvě verze benzinové jednatrojky s mildhybridní podporou a 103 nebo 116 kilowatty. Slabší bude k dispozici výhradně s manuálem a pohonem předních kol, silnější pak bude i s automatickou převodovkou CVT a volitelně i jako čtyřkolka.

Verze s pohonem 4×4 dorazí na trh později, a kromě ní přibude i hybrid e-Power. Výhradně přední kola u něj bude pohánět elektromotor, pro nějž bude elektřinu vyrábět atmosférická jednapětka. Qashqai e-Power by měl nahradit diesely a stát se nejúspornější ale se 140 kW také nejsilnější verzí Qashqaie.

Výrobce slibuje rovněž bohatou výbavu asistenčními systémy. Standardně a bez příplatku nemá být k dispozici jen adaptivní tempomat, nouzové brzdění, i základní Qaqshqai by měl navíc sám zastavit i před překážkou při parkování a také varovat před auty ve slepém úhlu. Hlavní konkurenti Nissanu, tedy zmíněný Tucson a Karoq, přitom většinu těchto systémů nabízí za příplatek nebo až ve vyšších výbavách. V rámci vyšších verzích pak Qashqai nabídne třeba maticové světlomety se stálým dálkovým světlem.

Tucsonu a Karoqu se Nissan chce přiblížit i cenou. Zatím je známá jen startovací cenovka pro verzi Visia, která by měla začínat na 539 900 korunách. Za to nabídne kromě zmíněných asistentů také manuální klimatizaci, LED světlomety, zadní parkovací senzory nebo automatické přepínání dálkových světel.

Výbava je to o něco lepší než u konkurentů, cena je jen nepatrně vyšší. Oproti Tucsonu je Qashqai dražší o 10 000 korun, oproti základnímu Karoqu s výrazně slabším litrovým tříválcem jen o devět tisíc.

Jestli se jim vyrovná i jinak, než ceníkovou politikou zjistíme na konci léta. Dovozce Nissanu má v plánu prodat ročně mezi 1500 až 1600 novými auty, a až se jeho prodej rozjede naplno Qashqai by z toho měl tvořit cca tři čtvrtiny.

Dalšímu nárůstu prodejů by pak měly pomoci nové modely. V průběhu roku 2022 dorazí na český trh elektrický crossover Nissan Ariya a v jeho polovině i větší příbuzný Qashqaie, X-Trail. "Uvažujeme o tom, že bychom do Česka vrátily i užitkové Nissany," říká Petra Růžičková. Mělo by jít o modely NV300 (přeznačkovaný Renault Traffic) a NV400 (Renault Master).

Z nabídky naopak zmizí jedna z užitkových ikon Nissanu, model Navara končí s uzavřením továrny ve španělské Barceloně v prosinci letošní roku. Nástupce se přitom podle informací britských médií do Evropy nechystá.