UFO z Nošovic může sestřelit Škodu Karoq. Test nové generace Hyundai Tucson

Ještě v minulé generaci Tucsonu hrálo Hyundai na jistotu, povedené auto mělo nekonfliktní a univerzálně líbivý design, který ale zcela upřímně na silnici působil poměrně nevýrazně. Novinka rozhodně šedou myší nebude. Nesnaží se ale neotřelým vzhledem zakrýt nějaké nedostatky? Vyzkoušeli jsme ji.

Destrukci zavedených pravidel automobilového designu by člověk čekal spíše od Tesly než od Hyundai, ale nový Tucson nabourává onu zažitou představu masky chladiče jako jakési tlamy a světel jako očí.

Výrazné denní svícení se místo toho slévá s mřížkou do jednoho celku a člověk má neustálý pocit, jako by nošovickému SUV něco chybělo. Potkávací a dálková světla však má, jen jsou níže v nárazníku a nepůsobí příliš výrazně. Obzvlášť v šedomodré metalíze testovaného kousku.

Umírněná divočina pokračuje i dále. Výrazné boční linky karoserie nebo zadní drápovitá světla s filigránskou grafikou propojená svítící linkou by pravděpodobně donutily kolemjdoucí otočit za Tucsonem hlavu, i když by neměl onen nevídaný předek.

Originálně pojatá je pak také palubní deska. Klasickou kapličku přístrojů s horním krytem nahradil volně stojící displej. Pokud byste si ho s čtyřramenným volantem odmysleli, nabídl by Tucson přísně symetricky navržený interiér, v jehož středu je u nejvyšších výbav 10,25" dotyková obrazovka palubního systému a pod ní rovněž dotykový panel klimatizace.

Vyvýšený středový tunel u verzí s automatem také postrádá konvenční volič převodovky, místo toho jsou tu jen tlačítka P, R, N a D.

Všechny tyhle změny možná na papíře působí nestravitelně, ale Tucson se vlastně ovládá velice dobře. Tlačítka převodovky, vedle nich umístěné přepínání jízdních režimů a řada ovladačů vyhřívání sedadel, volantu atd. jsou hezky po ruce. Klimatizace sice nemá fyzické knoflíky, ale dotykové plošky jsou hned přístupné bez hledání v menu jako u nové Octavie. Dotyková navigace má snadno srozumitelná menu a jednoduché ovládání.

Přidávají se také další klady: kvalitní materiály a zpracování nebo pohodlná kůží čalouněná anatomická sedadla top verze Style Premium. Vzadu pak Tucson těží z nové technické platformy, má o centimetr delší rozvor a prostor pro kolena vzadu se zvětšil dokonce o 2,3 centimetru. Je královský a komfortu vzadu jistě prospěje i polohovatelné zadní opěradlo, vyhřívání zadních sedadel a třízónová klimatizace.

Líbil se nám také široký a dobře přístupný kufr, který u testovaného naftového mildhybridu pojme 546 litrů zavazadel. Příčinou nejsou podle všeho ani tak pomocné baterie, jako spíše nádrž pro močovinu snižující emise oxidů dusíku, mildhybridní benzin totiž naloží 577 litrů a plnohodnotný hybrid dokonce 616.

Široká nabídka pohonných ústrojí je další ze silných stránek Tucsonu. Atmosférický benzin 1.6 GDI a silný naftový dvoulitr se 136 kW z předchozí generace jsou sice pryč, ale dostaly náhradu. Všechna pohonná ústrojí nově spojuje objem spalovacího motoru 1,6 litru. Zážehová přeplňovaná 1.6 T-GDI pohání čistě benzinové (110 a 132 kW) i hybridní (169 kW) verze včetně chystaného plug-in hybridu a kromě ní jsou tu i dvě výkonové verze naftové 1.6 CRDi (85 a 100 kW).

Nám dělala během testu společnost silnější 100kW varianta 1.6 CRDi s mildhybridní pomocí, sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a pohonem všech kol HTRAC. K Tucsonu se hodí, i díky pomocnému elektromotoru v roli integrovaného startér-generátoru nabízí motor přesvědčivý silný zátah z nízkých otáček. Sedmistupňový automat ho navíc ani v "ekorežimu" nepouští tak nízko, aby se dusil. Škoda jen že oproti koncernovému DSG řadí o něco pomaleji.

Výsledkem je příjemná jízda bez čekání na podřazení, když chcete zrychlit. Motoru dochází síla až ve vyšších rychlostech, kde mu kvůli relativně krátkému zpřevodování chybí točivý moment. Celkově vzato však motor při běžné jízdě působí stejně přesvědčivě jako silnější naftové dvoulitry u konkurence. Spotřeba se v mrazivých podmínkách letošního února i při svižné jízdě pohybovala na přijatelné úrovni pod 7,5 litru.

Podvozek Tucsonu vyznává spíše sportovní notu. Ne že by to bylo na škodu. Po hladkém asfaltu se Tucson pohodlně nese, jen na krátkých nerovnostech umí jeho 19" kola zadupat, obzvlášť pokud přepnete adaptivní tlumiče do rozvolněného komfortního módu. Celkově však působí Tucson o poznání evropštěji než třeba kolébavě těžkopádná ix35 o generaci zpátky.

V jejím případě Hyundai jako by vzdorovalo trendu přiblížit jízdní vlastnosti nohatých SUV nízkým hatchbackům. Zato u nového Tucsonu se mu něco podobného povedlo splnit takřka na jedničku, sportovní režim podvozku potlačí již tak relativně malé náklony v obloucích a 4,5 metru dlouhý Tucson ukázkově odolává nedotáčivosti. Oproti starším vozům korejské značky se výrazně vylepšilo i řízení, které nově působí příjemně a přirozeně.

Poctivá práce, kterou inženýři odvedli na ladění motoru a podvozku, navíc nezabrzdila ani jejich kolegy z oddělení asistenčních systémů. Tucson nabízí dnes obvyklé věci jako adaptivní tempomat, který dokáže rychlost přizpůsobit podle dat z navigace, hlídání mrtvého úhlu, aktivní držení v jízdním pruhu a další.

Kromě toho jsou tu ale i inovativní řešení, která u konkurence nejsou běžná. Například v top verzi se při přejíždění z pruhu do pruhu promítne obraz z kamery v příslušném zpětném zrcátku do přístrojového štítu. Šikovná dvojí kontrola vozidel v mrtvém úhlu, kterou jen tak nepřehlédnete.

V nové generaci se z Hyundai Tucson stalo jedno z nejvýraznějších SUV nižší střední třídy, a to nejen kvůli nepřehlédnutelnému designu. Má velice dobrý diesel, výborný podvozek, funkční asistenční systémy, prostorný a kvalitně provedený interiér.

Jen cena oproti předchůdci narostla. Zatímco Tucson starší pořídíte ve výprodeji za 449 990 korun a v top verzi s dvoulitrovým dieselem o výkonu 136 kW a pohonem všech kol za 719 990, novinka startuje na 529 990 korunách. Pravda, nabídne lepší výbavu (kožený volant, parkovací kameru…) a silnější 110kW motor, ale ani Tucsonu se zdražovací trend nevyhnul.

Hyundai Tucson 1.6 CRDi MHEV 4x4 DCT Style Motor: naftový 4válec, 1598 cm3, turbo, 48V mildhybrid

Výkon: 100 kW při 4000 ot./min

Točivý moment: 320 Nm při 2000-2250 ot./min

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,6 s

Kombinovaná spotřeba: 4,5-4,7 l/100 km (NEDC)

Objem zavazadlového prostoru: 546 l

Cena: 909 990 Kč po odečtení prémie 70 000 Kč (989 535 Kč test. vůz)

I tak však zůstává výhodnou nabídkou. Testovaná top verze se 100kW jednašestkou, automatem a pohonem všech kol je za 909 990 korun, kožené čalounění a hi-tech funkce jako panoramatický kamerový systém stojí dalších 60 tisíc. Takto plně naložený Tucson se pak sice cenou blíží jednomu milionu, ale stále je o něco málo výhodnější než konkurenční Karoq. Škodovácký bestseller přitom dokáže v mnoha ohledech překonat.