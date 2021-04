Vycenil tesáky a odhodil naftový dvoulitr. Peugeot 3008 nyní načerpá sílu ze zásuvky

Peugeot 3008, tedy vloni třetí nejprodávanější kompaktní SUV v Evropě, prošel v polovině životního cyklu tradiční omlazovací kúrou. Konkurent Karoqu, Tiguanu nebo Nissanu Qashqai při ní dal vale dvoulitrovému naftovému motoru, zájemci o silné a úsporné verze tak nově budou muset připlatit a vytáhnout dobíjecí kabely.

Jestli modernizaci poznáte? To si pište. Modernizovaný Peugeot 3008 přejal designové prvky svých mladších kolegů, takže vpředu navazují na standardně dodávané LED světlomety výrazné svislé tesáky denního svícení a maska chladiče plynule "do vytracena" přechází do nárazníku.

Vzadu je pak nově filigránštější grafika zadních svítilen s 3D efektem. Výsledek je působivý, "tři tisíce osmičce" to seklo již před faceliftem, teď je však podle nás ještě o kousek atraktivnější.

Zatímco design se posunul, žádné velké technické změny nečekejte, 3008 dostala nově třeba systém nočního vidění známý z modelu 508. V noci má upozornit na chodce nebo zvířata, která jsou ve vzdálenosti od 200 do 250 metrů, tedy mimo dosah dálkových světel. Šoférovi o nich Peugeot dá vědět hláškou v plně digitálních budících. Tato technická vymoženost vyjde na 38 000 korun a je dostupná jen pro nejvyšší výbavy GT a GT Pack.

Tím nejdůležitějším, co facelift přinesl, tak je vypuštění silného naftového motoru. Zatímco dříve Peugeot 3008 nabízel kromě 96kW jednapětky i vrcholnou verzi se 130kW dvoulitrem, po modernizaci již ji v ceníku nenajdete. Zmizela mimochodem i z nabídky liftbacku/kombi 508.

Svoboda volby pohonného ústrojí zůstává, ale už není tak velká. Na výběr jsou dva benzinové motory (96kW 1.2 Puretech a 133kW jednašestka), jeden nafťák (96kW jednapětka) a dvě verze plug-in hybridu se 165 nebo rovnou 220 kW. Poslední jmenovaná varianta je díky dvojici elektromotorů také jedinou cestou, jak si v případě 3008 dopřát pohon všech kol.

My jsme na test vzali slabší z hybridů, který by logicky měl být cestou pro dřívější zájemce o naftový dvoulitr, tedy o ty, kteří chtějí úsporné a silné SUV, ale nevyžadují pohon všech kol.

Takoví zákazníci by předně měli vědět, že si připlatí. Zatímco dříve stála vrcholná verze GT s dvoulitrovým nafťákem 900 000 korun, za plug-in hybrid zaplatíte nyní 1 080 000 korun. Část toho je daná tím, že auto jako takové už v základní verzi s benzinovým tříválcem zdražilo o 30 000 korun, část připadá na jednoduše vyšší výrobní cenu plug-in hybridu.

Pokud pak člověk chce, aby se mu vyšší počáteční investice vrátila, musí se smířit s tím, že bude muset auto dobíjet. Během lockdownu se nám při popojižďkách "po okrese" podařilo dokonce dosáhnout normované spotřeby 1,4 litru na sto kilometrů, z cca 180 kilometrů jsme ale s benzinovým motorem ujeli jen 25.

To pochopitelně vyžaduje pravidelné nabíjení. Než se o slovo přihlásí benzinová jednašestka o výkonu 133 kW ujede 3008 na elektřinu po městě a okolí 46 kilometrů. Na dálnici tato hodnota spadne spíše ke třiceti, po městě se dá počítat i s padesáti a více. Dynamika díky 81kW elektromotoru naprosto postačí pro běžnou jízdu.

Nabíjení jako takové se pak liší podle toho, jestli si připlatíte za silnější palubní nabíječku, běžně umí 3008 baterii nabíjet 3,7 kilowatty, za 8000 korun navíc zvládne 7,4 kilowattu. Vždy v jedné fázi, takže na zásuvce bude v horším případě nutné 16A jištění, v lepším dokonce 32A.

Doby dobíjení se pak pohybuji od jedné a tři čtvrtě hodiny s nejsilnější nabíječkou až po sedm hodin s nejobyčejnějším dodávaným kabelem, který pracuje jen s osmi ampéry a připojuje se do běžné 230V zásuvky. Pokud s autem budete jezdit denně jen pár desítek kilometrů do práce a po nákupech, nemá smysl ani pořizovat wallbox, prostě bude stačit běžná zásuvka a dobíjení v noci.

Pomineme-li ekologickou, do určité míry i ekonomickou stránku věci, není v případě 3008 naštěstí rychlost dobíjení nijak zásadní. Jakmile bude šťávy v baterii málo, může se auto spolehnout na svoji benzinovou jednašestku a s ní se v hybridním režimu po vybití baterie dá jezdit za 7,4 litru, po městě za 6,4. Dvoulitrový nafťák by na tom nebyl o mnoho lépe.

Souhra pohonného ústrojí navíc funguje velice dobře, brzdy mají plynulý záběr bez znatelného přechodu mezi rekuperací a mechanikou, převodovka řadí hladce a stejně se připojuje i spalovací motor. Slibovaných 165 kilowattů je u auta však znát spíše ve sportovním režimu a při intenzivnějším prošlápnutí plynu.

Příjemně nás u hybridní 3008 překvapil podvozek. Auto je tužší a v zatáčkách se příliš nenaklání, přitom ale dokáže slušně ztlumit většinu nerovností a v zatáčkách se chová obratně a čitelně.

Co se nám potvrdilo, bylo to, že u svého středně velkého SUV má Peugeot nejlépe zvládnutý typický interiér s malým volantem. Dotyková obrazovka, přes niž se ovládá takřka všechno, je dobře po ruce, na digitální budíky je díky vyšší, ale přirozené pozici za volantem dobře vidět. Pohodlná jsou i tuhá sportovní sedadla verze GT, dobře podepřou a podrží tělo.

Celkově vzato je tak 3008 v současné době dost možná tím nejlepším v nabídce značky, a to navzdory svému relativnímu stáří. Jen odchod silného naftového dvoulitru nás mrzí, pro auto byl do velké míry, co se týče výkonu a spotřeby, ideální volbou. Slabší naftová jednapětka potěší stejně jako základní benzinový tříválec spíše nespěchající řidiče a silná benzinová jednašestka hrozí vyšší spotřebou.

Testovaný plug-in hybrid je sice funkční, a pokud ho budete pravidelně dobíjet, bude i velice úsporný. Vzato kol a kolem dnes plug-in hybrid typu 3008 dává smysl s ohledem na řídkou síť dobíjecích stanic. Na kratších trasách jezdí s disciplinovaným řidičem na elektřinu, lokálně bezemisně, na delších není nutné řešit dobíjení. Jistě se najde řada šoférů, pro něž bude soužití s takovým autem ještě dlouhou dobu snazší než s elektromobilem.

Peugeot 3008 Hybrid 225 GT Motor: benzinový 4válec, 1598 cm3 + elektromotor

Výkon benzinového motoru: 133 kW při 5500 ot./min

Točivý moment benzinového motoru: 300 Nm při 3000 ot./min

Výkon elektromotoru: 81 kW

Točivý moment elektromotoru: 320 Nm

Systémový výkon: 165 kW

Systémový točivý moment: 360 Nm

Nejvyšší rychlost: 225 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,7 s

Kombinovaná spotřeba: 1,3-1,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 395 l

Cena: od 1 080 000 Kč (1 149 000 Kč test. vůz)

Již dnes se ale také ukazuje, že dříve než plug-in hybridy skončí kvůli povyku ekologických aktivistů, kterým se nelíbí, že je řada majitelů pravidelně nenabíjí, je zabije jejich složitost, která znamená vyšší cenu. Srovnejte s nejnovějšími elektromobily: plug-in hybridní 3008 stojí podobné peníze jako odpovídající a již čistě elektrický Volkswagen ID.4 nebo Škoda Enyaq.