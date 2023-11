Cyklisté mají dva pruhy, auta jeden. Neznámá značka má zklidnit dopravu v Polsku

V polském městě Niepolomice mají od začátku listopadu novou a na první pohled dost netradiční dopravní značku. Město ležící zhruba 180 kilometrů od česko-polské hranice je prvním místem, kde zkoušejí nový způsob zklidnění dopravy. Jedná se o takzvanou silnici 2-1 a místo dvou pruhů pro auta jsou na ní dva pruhy pro cyklisty a chodce a jeden pro motorová vozidla.

"Po dokončení nového asfaltového povrchu jsme pro pěší i cyklisty vyčlenili dva pruhy na krajích vozovky, které jsou nabarvené načerveno. Uprostřed jsme nechali jeden široký pruh pro motorová vozidla," napsal počátkem listopadu na svou facebookovou stránku starosta Niepolomice Roman Ptak. Ve městě se to týká ulice Sportowa.

Město nedaleko Krakova je prvním v celém Polsku, které podobné dopravní uspořádání s jediným centrálním pruhem pro auta v obou směrech dostalo. Povolené jsou jejich stavby přitom už od podzimu minulého roku. I značka na počátku úseku upozorňuje na fakt, že se jedná o pilotní projekt. Pokud se osvědčí, dá se očekávat jeho rozšíření i do dalších částí země.

Cílem je zklidnění dopravy a rozšíření možnosti pohybu cyklistů a chodců tam, kde by jinak nebylo možné postavit oddělenou infrastrukturu - cyklostezku nebo chodník. Případně také tam, kde je silnice zkrátka příliš úzká a cyklisté nebo chodci by se museli pohybovat až úplně u kraje vozovky. Takto jsou naopak v dopravě upřednostnění. Inspiraci hledali Poláci ve Skandinávii, v Dánsku nebo Švédsku, kde podobný typ komunikace úspěšně funguje již delší dobu.

Silnice 2-1 (či 2 minus 1), jak ji Poláci označují, má samozřejmě svá specifika. Toto uspořádání je možné použít jen tam, kde je cesta dostatečně široká pro dva automobilové pruhy, zároveň tam je povolená nevyšší rychlost 50 km/h. Jak se na novém typu silnice pohybovat, pak ukazuje zmíněná značka na jejím začátku.

Především mohou auta vyjet beztrestně do pruhu vyhrazeného pro cyklisty a chodce ve chvíli, kdy se vyhýbají protijedoucímu vozidlu. Musí to být samozřejmě všechno dostatečně bezpečné, aby řidiči neohrozili ostatní účastníky silničního provozu, kteří mají na tomto typu silnice přednost. Znamená to také hlavně v místech, kde je přerušovaná čára.

O tom, jestli se nový způsob zklidňování dopravy v Polsku v praxi osvědčí, bude možné mluvit až za nějakou dobu. Tamní média mají každopádně občas poněkud rozporuplný podtón svých textů. "Můžeme jen doufat, že uživatelé nového typu silnice nebudou postrádat dobrou vůli a vzájemné porozumění," napsal například magazín Autokult. Jiné texty už jsou ale více optimistické a očekávají, že by se podobné uspořádání mohlo rozšířit i do dalších míst.

V Česku budou sdílené zóny

Na českých silnicích se s ničím podobným nelze setkat nyní a pravděpodobně nepůjde ani v budoucnu. Důvod je jednoduchý, jízdu tak jako v polském režimu 2 minus 1 zákony v Česku neumožňují.

"Aktuálně se soustředíme na aplikaci jiných nástrojů na zklidnění dopravy v exponovaných místech. Na ochranu cyklistů a dalších zranitelných účastníků silničního provozu navíc pamatujeme jinými opatřeními. Města budují cyklopruhy nebo cyklostezky, platí povinnost dodržovat při objíždění cyklisty na komunikaci bezpečný odstup 1,5 metru a tak dál," vysvětlil na dotaz Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Připomíná zároveň, že od nového roku bude možné ve městech zřizovat takzvané sdílené zóny, běžně používané i v zahraničí. V nich se budou moci volně pohybovat auta, chodci i cyklisté, ministerstvo dopravy to přirovnává k běžné ulici funkčně zkombinované s pěší a obytnou zónou. Ministerstvo i města si od toho slibují zklidnění dopravy, důležitý ale prý bude také vzájemný respekt a ohleduplnost všech účastníků provozu. Žádný z typů dopravy nemá být nadřazený.

"Chodci budou moci využívat celý prostor, řidiči jim stavebně-urbanisticky vymezenou část, například s využitím květináčů a jiného městského mobiliáře," popisuje Medelský. Rychlost ve sdílené zóně bude omezená na 20 km/h, neměly by tam také být obrubníky, naopak chodníky, vozovka nebo tramvajové koleje jsou v jedné rovině. Začátek i konec sdílené zóny bude označený dopravní značkou.