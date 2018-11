před 49 minutami

Většina evropských států dnes již nějakým způsobem předepisuje použití zimních pneumatik. Pokud tak vyrazíte do zahraničí na letních, můžete si vykoledovat vysokou pokutu. V případě, že v Rakousku svou jízdou na nevhodných gumách ohrozíte ostatní uživatele, mohou vám policisté udělit pokutu ve výši až 25 000 korun. Země se liší i podle toho, co se považuje za zimní pneumatiku: v Německu například při kontrole neuspějete s některými celoročními nebo terénními plášti, které nenesou označení tzv. alpského symbolu (hory s vločkou). Jak se předpisy liší od těch českých? Podívejte se do našeho přehledu sousedních zemí a neoblíbenějších zimních destinací.