Zapomeňte na SUV. Známe modely, na kterých automobilky vydělávají nejvíce peněz

Jaká auta svým výrobcům letos přinášejí nejvíce peněz? Kdekdo by možná čekal některá z levnějších SUV, kterých se prodají desítky či stovky tisíc kusů. Podle Bloomberg Intelligence, což je výzkumná část agentury Bloomberg, je to však auto v prodejních objemech téměř zanedbatelné. A i na dalších pozicích jsou modely, které by tam kdekdo možná nečekal. Podívejte se do galerie.

Foto: Porsche Porsche 911 - marže 47 procent Agentura Bloomberg dala dohromady žebříček nejvýdělečnějších aut, která se představila v posledním roce. A králem tohoto žebříčku se stalo Porsche 911 ve své nové generaci 992. Ačkoliv marži na jednom prodaném modelu nemá německá automobilka největší, je 47 procent na každém prodaném kusu stále velmi vysoké číslo. Sportovní model navíc přispívá téměř třetinou do veškerých zisků Porsche, ačkoliv jen jedenáct procent všech jeho prodaných vozů má na zádi ikonické trojčíslí. Analytici Bloombergu zjistili, že 911 přispívá do kasy Porsche zhruba 2,24 miliardy eur, což je v přepočtu necelých 58 miliard korun. Vzhledem k těmto údajům agentura uvádí, že proporčně jde o nejvýdělečnější auto představené v posledním roce. Takže ačkoliv nejprodávanějšími modely značky jsou SUV Macan a Cayenne, ukazuje tato analýza dobrý důvod, proč se 911 drží a dlouhou dobu nejspíše ještě udrží ve výrobním programu značky.