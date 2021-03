Nejpopulárnější auta současnosti nemusí být drahá. Přehled nejlevnějších SUV na trhu

Podle hlavního federálního prokurátora washingtonského okrsku District of Columbia Michaela Sherwina vyšetřovatelé našli důkazy, které pravděpodobně úřadům umožní obvinit z rozvratné činnosti některé z účastníků vpádu do Kapitolu z 6. ledna. Sherwin to řekl v noci na dnešek v pořadu 60 Minutes televize CBS.

"Domnívám se, že fakta podporují tato obvinění," řekl Sherwin. "Myslím, že jak budeme pokračovat, budou to podporovat další skutečnosti," dodal prokurátor.

Na začátku ledna do Kapitolu vtrhly stovky stoupenců končícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa s cílem zabránit kongresmanům ve formálním potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena v podzimních prezidentských volbách. Nepokoje, kvůli nimž zákonodárci z parlamentní budovy uprchli, si vyžádaly pět mrtvých.

Ministerstvo spravedlnosti už podalo žalobu na 400 útočníků na Kapitol, ale dosud byla většina z nich obviněna z méně závažných činů jako útok na policisty nebo narušování veřejného pořádku. Z rozvratné činnosti, tedy odporování autoritě vlády silou, dosud nebyl obviněn nikdo.