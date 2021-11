Nejlevnější elektromobil je v Česku. Prohlédli jsme si novou Dacii Spring Electric

Pořídit nové elektrické auto do půl milionu korun? Po ukončení výroby Škody Citigo-e iV naprosto nemožné, pokud člověk nepočítá obskurní čínská vozítka, která v Česku prodává pár firem. Mění se to až teď s příchodem nové Dacie Spring. Ta je sice také z Číny, ale jedná se o relativně dospělé auto. Už jsme ho mohli krátce vyzkoušet.

Elektrický přírůstek v rodině Dacie není ve své podstatě žádnou velkou novinkou. Pod názvem Renault Kwid se se spalovacími motory vyrábí od roku 2015 v Indii. Elektrická verze pak s označením Renault K-ZE vzniká od roku 2019 v Číně a jeho příchod do Evropy naznačoval ostatně již před dvěma roky tehdejší šéf skupiny Thierry Bolloré. Teď je Dacia Spring už i v Česku.

„Dacia přináší v letošním roce svou třetí revoluci, dostupný elektromobil,“ kasá se šéf českého zastoupení značky Zdeněk Grunt. Spring startuje na 454 900 korunách, takřka plně vybavená verze Comfort Plus pak stále o 3100 korun podlézá psychologickou půlmilionovou hranici. Pomineme-li již nedostupné Citigo-e, byl dosud nejlevnějším elektroautem v Česku dvoumístný Smart fortwo EQ za necelých 600 000 korun a s udávaným dojezdem 159 kilometrů.

Spring je přitom výrazně praktičtějším vozem. S 3,7 metry na délku přerůstá tohle čtyřmístné auto zmíněné Citigo-e a řadí se mezi větší minivozy do města. Pro překonávání obrubníků a dalších velkoměstských nástrah má navíc poměrně velkorysou 150mm světlou výšku a dostatečně drsné oplastování karoserie. Zvenku to Springu sluší, Dacia opět dokazuje, že levná auta nemusí vypadat špatně.

Dospělí se, pravda, musí na zadních místech smířit s kompromisnějším prostorem a s tím, že za většího člověka si prostě nesednete. Kufr má ale solidních 270 litrů.

Interiér pak také dává vzpomenout na Dacie minulosti. Stahování okének je vpředu na středním panelu, vzadu na výplních dveří. Plasty působí laciněji, ergonomie je ale lepší než v předchozí generaci Sandera. Týká se to například dotykového displeje navigace (výhradně pro verzi Comfort Plus), který není utopený tak hluboko na palubní desce.

Top verze Comfort Plus nabízí dokonce koženkové čalounění. Ve Springu se na rozdíl od Renaultu Zoe nesedí vpředu na baterii, což znamená příjemnější pozici za volantem. Ten ale není výškově ani podélně stavitelný a sedadla zase nejdou seřídit výškově. To však platí alespoň o pásech.

Krátká jízda odhalila komfortní odpružení, řízení s velkým převodem, tichý projev a omezenou dynamiku. Motor s pouhými 33 kilowatty se mimo město musí dost snažit. Tomu ostatně odpovídá i zrychlení z nuly na sto za více než 19 (!) vteřin a maximální rychlost 125 km/h.

Spotřebu a dojezd budeme hodnotit až po týdenním testu. Parametry ale Spring předurčují k městskému provozu, kde by slibovaných 230 kilometrů v kombinovaném provozu mohla malá Dacia dodržet.

Baterie pod zadními sedadly má pouhé 27,4 kWh a zajímavostí je speciální otvor pro hasiče, který ji dovoluje v případě nehody zaplavit, aniž by se do kontejneru s vodou muselo potápět celé auto.

Kompromisní je logicky i dobíjení. Ke Springu se standardně dodává jen kabel do 230V zásuvky, za Mennekes k pomalejším veřejným AC stanicím se připlácí 8000 korun. Domácí dobíjení nepůjde ani urychlit pomocí třífázové zásuvky nebo odpovídajícího wallboxu. Jednofázová dobíječka má 6,6 kW a potřebuje krmit vysokým proudem, na který většina českých domácností nemá jištění. Omezení ověříme v delším testu.

Rychlodobíjení pak Spring nabízí jen u vyšší výbavy Comfort Plus za příplatek 10 000 korun. Má výkon 30 kW a malý akumulátor Dacie by mělo naplnit z nuly na 80 procent za méně než hodinu. S ohledem na to, že baterie postrádá jakékoli řízení teploty, se ale dá tušit, že na delších cestách bude dobíjecí výkon postupně klesat, což ukazují například zkušenosti majitelů VW e-Golf s podobně jednoduchou baterií.

Dacia Spring ale ani ambice na dlouhé cesty nemá. Je to elektroauto určené k jízdě po Praze, kde využije svoji obratnost a snadnou ovladatelnost. Zdarma a jednoduše zaparkuje v modrých zónách. Dojezd má na takový úděl dostatečný a nabíjet se bude přes noc doma.

Spring se díky tomu může do budoucna stát zajímavou možností pro nejrůznější rozvážkové služby, pro něž bude relativně dostupným (dá se očekávat, že spalovací minivozy budou postupně kvůli emisním normám zdražovat) autem s nízkými provozními náklady. Smysl dává i jako druhé auto do rodiny určené pro městské jízdy.

Příští rok plánuje Dacia navíc na trh přinést nákladní verzi Cargo bez zadních sedadel, zato s 1000litrovým nákladovým prostorem a 330kg užitečným zatížením, a v nabídce přibude i verze Business určená pro provozovatele služeb carsharingu s dodatečnými ochrannými prvky a přípravou pro potřebná zařízení umožňující například dálkové odemykání vozu.