Poslední kolínský mohykán. Toyota ukázala nové Aygo, design i technika jdou s dobou

Miniauta budou z kolínského závodu automobilky Toyota vyjíždět i nadále. Jakkoliv Citroën C1 a Peugeot 108 nástupce nedostanou, Toyota s modelem Aygo počítá i nadále. Naznačil to už jarní koncept X Prologue, který se teď proměnil v sériový model pojmenovaný Aygo X. Prvky ze světa SUV mu zůstaly, uvnitř mezigeneračně citelně narostl.

Zatímco řada konkurenčních značek segment miniaut opouští, Toyota mu zůstává věrná. „Segment A je pro nás velmi důležitý. Nejenže k nám přilákal spoustu nových zákazníků, ale zároveň nám umožňuje nabídnout způsob mobility pro všechny,“ vysvětluje viceprezident evropské Toyoty pro produkt a marketing Andrea Carlucci. Nové Aygo se ale oproti svým předchůdcům, které se ve středočeském Kolíně dělají od roku 2005, ale přece jen trochu změnilo.

Především se nově jmenuje Aygo X, čteno cross, což už jasně napovídá příslušnost k segmentu SUV. Tomu odpovídají i některé designové prvky, třeba plastové obložení podběhů, až 18palcová kola a také světlá výška vyšší o 11 mm než doposud. Auto mezigeneračně také výrazně narostlo - s 3700 mm je o 235 mm delší, se 1740 mm o 125 mm širší a s 1525 mm o 65 mm vyšší. Rozvor náprav se prodloužil o 90 mm na 2430 mm.

V kabině se nově sedí o 55 mm výše, přední sedadla mají mezi sebou větší vzdálenost a o trochu více místa by mělo být i na zadních sedadlech. Zástupci značky však vyzdvihují především větší zavazadelník. Ten má nově objem 231 litrů, o 63 litrů více než doposud. Po sklopení zadních sedadel je pak k dispozici 829 litrů prostoru pro zavazadla.

Klíčem ke zvětšení vnějších rozměrů bylo použití nové platformy GA-B. Ta je stejná jako u Yarise nebo Yarise Cross, jen o něco zmenšená pro potřeby miniaut. Nepřekvapí tak, že má novinka stejný motor jako její větší sourozenec. Jde o litrový tříválec s výkonem 53 kW a točivým momentem 93 Nm. Spojený může být s manuální pětistupňovou převodovkou nebo, v nejmenším segmentu trochu netradičně, s automatem s plynule měnitelným převodem.

Toyota ho označuje spojením S-CVT, přičemž písmeno S znamená small, tedy malý. „Automatická převodovka je o 25 kilo lehčí než v Yarisu a je celkově kompaktnější,“ vysvětluje vedoucí projektu Aygo X Stijn Peeters. S automatem zrychluje Aygo za 15,5 vteřiny, jede nejvýše 151 km/h a spotřebuje 4,9 l/100 km, s manuálem zrychluje za 15,6 vteřiny, jede až 158 km/h a spotřebuje 4,7 l/100 km. Na kilometr pak auto vypouští 110, respektive 107 gramů CO2 v případě ručního řazení.

Jiný pohon Japonci momentálně neplánují, v malém autě, které klade důraz na nízkou cenu, by ostatně například hybridní pohon nedával smysl. „Teoreticky by se hybridní pohon z Yarise dal v Aygu použít, ale bylo by to složité i s ohledem na umístění baterie, která by citelně zmenšila kufr, vyšší hmotnost a vyšší cenu,“ vysvětluje Peeters. Konec konců právě použití běžného spalovacího motoru a prvků ze světa SUV vidí zástupci značky jako jednu z předností Ayga X.

„Segment miniaut opouští mnoho značek, další přecházejí na elektrický pohon. I proto věříme, že je Aygo X unikátní a nemá žádného blízkého soupeře,“ odpověděla na otázku rivalů Anastasiia Stoliarová z produktového plánování.

Vizuálně jsou skutečně již zmíněné SUV prvky tím asi nejvýraznějším prvkem. Vzadu pak zůstávají vertikální lampy, vpředu automobilka vsadila na nové světlomety podobné Yarisu, u vyšších verzí svítící diodami. V duchu písmene X ve jméně si pak povšimněte tohoto tvaru v přední i zadní části vozu. Kola budou mít již zmíněných až 18 palců, u levnějších verzí však bude průměr menší. Automobilka také vsadila na výrazné barvy, například červená se jmenuje Chilli a modrá Juniper, v kombinaci s černě lakovanou zadní částí vozidla a střechou.

Barvě exteriéru potom odpovídají i barevné prvky na palubní desce nebo sedadlech. Rozvržení interiéru se dost odlišuje od končícího modelu i větších sourozenců. Hlavním prvkem je dotyková obrazovka s úhlopříčkou až devět palců, která ale nestojí volně, nýbrž je zakomponovaná do středového panelu. Chybět nebude navigace nebo rozhraní Apple CarPlay a Android Auto - u levnějších verzí drátové, u dražších bezdrátové.

Kapličku přístrojů tvoří jeden velký sdružený budík se zabudovanou obrazovkou palubního počítače. Mezi příplatky se objeví elektricky stahovatelný plátěný střední díl střechy, který je možné otevřít jen zčásti, nebo úplně. Naopak standardem bude několik bezpečnostních asistentů - nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů, pomocník pro jízdu v pruhu nebo adaptivní tempomat. V segmentu těch nejmenších aut docela vzácnost.

To na druhou stranu částečně zvedne cenu, která je u stávajícího modelu nejméně 277 900 korun. „Cena bude pravděpodobně o něco vyšší než u současného modelu, i kvůli použitým technologiím. Chceme ale stále vyhovět standardům segmentu A,“ říká Andrea Carlucci. Do prodeje zamíří vůz ve druhém čtvrtletí příštího roku, a to hned i v limitované sérii v zeleném odstínu Cardamom s několika oranžovými prvky v exteriéru i interiéru a matně černými 18palcovými koly. Ta bude dostupná půl roku.

Vyrábět se bude Aygo X s pětidveřovou karoserií opět ve středočeském Kolíně po boku většího Yarise. Výroba stávající generace, stejně jako sourozeneckých modelů Citroënu C1 a Peugeotu 108, skončí na konci letošního roku, napsal začátkem týdne magazín Garáž.cz. Francouzské modely nástupce nedostanou a už je ani nejde objednat do výroby.