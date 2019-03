Nejdražší auto světa odhaleno. Bugatti La Voiture Noire stojí přes čtvrt miliardy

Bugatti, jedna z nejluxusnějších automobilových značek světa, letos slaví 110 let od založení automobilky a továrny ve francouzském Molsheimu. Při té příležitosti vyrobili v Alsasku jeden kus speciálního modelu s označením La Voiture Noire. Jeho budoucí majitel za něj zaplatil 11 milionů eur bez daně, to je více než čtvrt miliardy korun. Jedná se tedy o nejdražší nové auto na světě.

Ještě než se tento sběratelský unikát uklidí do garáže, kde bude postupně narůstat jeho cena, Bugatti vůz ukázalo světu na právě probíhajícím autosalonu v Ženevě.

"Naše 110 let dlouhá historie je jak privilegiem, tak odpovědností. S La Voiture Noire se snažíme navázat na naši minulost a přenést ji v podobě rychlosti, technologií a krásy do nové éry," prohlásil při stržení plachty z vozu šéf značky Stephan Winkelmann.

Auto má být novou interpretací předválečného kupé Type 57 SC Atlantic a podle Winkelmanna je hostinou pro oči, které se rády kochají krásnými věcmi. "Každý z dílů vozu byl vyroben ručně a černý lesklý lak narušuje jen jemná linka karbonových vláken," chlubí se designér Bugatti Etienne Salomé.

"Pravým vyjádřením luxusu je unikátnost," tvrdí Winkelmann. A právě jedinečná karoserie je do velké míry ospravedlněním sumy, kterou značka za La Voiture Noire inkasovala. Technologicky se totiž nejedná o žádnou revoluci, v záplavě elektrických supersportů nové doby, které plní ženevské výstaviště, je Bugatti vlastně jen překarosovaným Chironem.

To samozřejmě neznamená, že by se jednalo o nějaké lidové přibližovadlo. Za sedadly je umístěn šestnáctiválec do W o objemu osm litrů a výkonu 1103 kilowattů. Točivý moment je rovněž obrovský: celých 1600 newtonmetrů. Dynamické parametry automobilka nezveřejnila, počítáme, že se ale nebudou příliš lišit od Chironu. Z nuly na sto tedy vůz zrychlí za nějaké 2,4 vteřiny a dokáže jet rychlostí přes 400 kilometrů za hodinu.

Bugatti navíc zdůrazňuje, že různé karoserie použité na stejném modelu jsou důležitou součástí její minulosti. Příkladem je právě kupé Type 57 SC Atlantic, na něž La Voiture Noire navazuje. Type 57 navrhl Jean Bugatti v několika karosářských variantách. Jako čtyřdveřový sedan Galibier, kabriolet Stelvio, tudor Ventoux, kupé Atalante a Atlantic.

Právě poslední jmenované je jedním z nejvzácnějších aut na světě. V letech 1936 a 1938 byly vyrobeny jen čtyři kusy, tři stále existují. Druhý exemplář, který sjel z výrobní linky, zmizel. Používal ho sám Jean Bugatti, více než osmdesát let se po něm ale pátrá. Kdosi ho pravděpodobně schoval před německou invazí do Alsaska v roce 1940.

Pokud byste chtěli oslavit 110 let značky Bugatti dostupnějším způsobem, automobilka nabízí ještě limitovanou dvacetikusovou sérii výročního Chironu. Jedno auto z ní vyjde na tři miliony eur (tedy nějakých 75 milionů korun).

Podívejte se na video o vzniku La Voiture Noire (v angličtině):