Milionový vrak Mercedesu i nepravděpodobná dvojčata. Tak loni utráceli miliardáři

A zase ta Ferrari. Milovníci automobilové historie ani loni nevystoupili ze zajetých pořádků a za stovky milionů korun nakupovali hlavně modely z Maranella. Mezi desítkou nejdražších aut z loňských aukcí mají vzpínajícího se koníka hned čtyři. Za zmínku ale stojí třeba i milionový vrak vzácného mercedesu.

Loňský rok nebyl na extrémně drahé veterány tak štědrý jako ten předloňský. Zatímco v roce 2023 byste mezi deseti nejdražšími veterány, jejichž seznam dal dohromady portál Top Classic Car Auctions, našli hned dva s cenou přes 30 milionů dolarů, asi 718,8 milionu korun, letos se jediný model nedostal přes dvacetimilionovou hranici.

Ferrari 250 GTO zkrátka ani ty největší aukční síně neprodávají každý rok. Stejně ale i letošnímu žebříčku vévodí auta z Maranella, shodou okolností jde dokonce o stejný model a navíc o první a poslední vyrobený kus dané řady. Otevřený typ 250 GT SWB California Spider dokázal zaujmout hned na dvou různých aukcích. O něco dražší byl nakonec vůz modelového roku 1963, který prodala aukční síň Mecum za v přepočtu 428,29 milionu korun. To znamená také 27. nejvyšší částku, za jakou se kdy prodalo auto v nějaké aukci.

Šedý kabriolet modelového roku 1960 za svým červeným sourozencem zaostal o v přepočtu asi 20 milionů korun. Můžeme připomenout, že California Spider s designem od Scagliettiho a krátkým 2,4 metru dlouhým rozvorem navázala v roce 1960 na model s dlouhým rozvorem, který měl 2,6 metru.

Těch vzniklo mezi lety 1957 a 1960 45 nebo 50 kusů, zdroje se rozcházejí, verzí s krátkým rozvorem pak bylo vyrobeno 55 kusů. Všechny s vidlicovým dvanáctiválcem a manuální čtyřstupňovou převodovkou. Mezi slavné majitele California Spyderu patřil v minulosti třeba Alain Delon.

Hned polovina seznamu nejdražších veteránů patří bez překvapení Ferrari, které je ještě čtvrté, sedmé a deváté. Mimochodem na devátém místě je monopost formule 1 312 T4, kterým v roce 1979 jezdil Jody Scheckter a přesně s tímto konkrétním šasi číslo 40 nastoupil do devíti závodů, z nichž tři vyhrál.

Byla to jediná tři vítězství Schecktera v tom roce, ale stačilo mu to k mistrovskému titulu. Je to také poslední mistrovský monopost, na jehož konstrukci se podílel Enzo Ferrari.

Mezi nejdražší Ferrari se dokázala na celkové třetí místo procpat Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider z roku 1938, kterou karosovala karosárna Touring. Cenu na v přepočtu 336,16 milionu korun vyšvihl třeba fakt, že je to jedno z pěti podobných originálních aut, jejichž existence je dodnes známá. Pod kapotou je přeplňovaný osmiválec o objemu 2,9 litru.

Italská auta vůbec v žebříčku převažují, čtyři Ferrari, jedna Alfa a jedno Pagani. Zonda LM Roadster z roku 2014 je také vůbec nejmladším modelem na seznamu, ačkoliv jde o sběratelské auto, není to přímo veterán. Je to však Zonda, která vznikla v jediném kuse jako roadster (a také jednom kuse jako kupé), nenajela ani 10 tisíc kilometrů a inspirovala se ve speciálech pro Le Mans. Pořád má ale atmosférický dvanáctiválec.

Patrně nejzvláštnější je však dvojice mercedesů, která se ocitla na seznamu nejdražších vydražených roku. Jeden je totiž vůz hned z počátků automobilismu, konkrétně jde o Mercedes-Simplex 60 HP po britském mediálním magnátovi Alfredu Harmsworthovi, druhý pak nalezli doslova na šrotišti, přestože jde o vzácný model 300 SL Gullwing.

Ten patřil do sbírky Rudiho Kleina, který dával od roku 1967 dohromady sbírku poměrně unikátních aut, mezi nimi byl i Gullwing s odlehčenou karoserií. Těch vzniklo jen 29, toto by měl být kousek s pořadovým číslem 26, původně navíc v netradiční kombinaci černého laku (ten se během života změnil) a červeného koženého interiéru.

Klein auto koupil v roce 1976, ale údajně s ním nikdy nejezdil mimo "dvorek", kde svou sbírku skladoval. I proto dost možná vypadá mercedes tak, jak vypadá. Několik dílů bylo v průběhu let prodáno, do zadní části dokonce Klein kdysi nacouval vysokozdvižným vozíkem. I tak se ale auto prodalo v přepočtu za více než 224 milionů korun.

To Mercedes-Simplex s karoserií typu Roi des Belges z roku 1903 je v daleko lepším stavu. Původní majitel byl zakladatelem deníku Daily Mail a počátkem 20. století zachránil třeba noviny The Times nebo The Observer. Měl by to být jeden z pouhých pěti známých exemplářů typu 60 HP, pod kapotou s 9,2litrovým čtyřválcem o výkonu, hádáte správně, 60 koní. Nového majitele auto vyšlo na v přepočtu 290 milionů korun.

Na všech deset nejdražších aut, která byla loni vydražena, se podívejte do galerie.