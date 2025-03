"Svět je SUV už přesycený," věří ve Volvu. Rekordní parametry ES90 čekal málokdo

Volvo ES90 se nabíjí výkonem až 350 kW, slibuje dojezd až 700 kilometrů. Parametry tak deklasuje nejenom většinu evropské prémiové konkurence, překonává i auto, které je v hierarchii Volva považované za vlajkovou loď. Má totiž lepší architekturu než EX90.

ES90 není tím, co od něj veřejnost čekala. Nedočkáte se už známé technologie Volva zabalené do jiné karosářské varianty, jak to dělá spoustu automobilek.

V některých parametrech se docela vymyká. Těžko ho zařadíte už jen kvůli jeho tvarům, nespadá do žádné tradiční kategorie. Novinka švédské automobilky sází na kombinaci sedanu, fastbacku a crossoveru - a nechce úplně zapadnout do žádné škatulky.

"Je pravda, že se tím pouštíme do nových vod. Někteří volvisté si možná budou chvíli zvykat, zároveň vidíme, že trh se všemi možnými SUV nasytil a hledá něco nového, jiného, co kombinuje všechno," říká pro Hospodářské noviny Martin Mazari, produktový manažer a školitel v českém zastoupení automobilky. Je to zároveň nejaerodynamičtější Volvo v historii značky.

Využívá modulární platformu použitou už u EX90, jenže s rekordním rozvorem 3100 mm (o 115 mm delším než u EX90), což má zajistit královský prostor pro cestující. "Vedle toho je ale možné přizvednut podvozek o 30 mm oproti standardní světlé výšce, což se může hodit v lehkém terénu. Troufám si tvrdit, že žádné elektrické auto, které se řadí mezi sedany, takovou možnost v Evropě nenabízí," říká Mazari.

Kufr je ale spíše průměrný, nabídne jen 424 litrů, pod přední kapotou je ale frunk ideální na uložení nabíjecích kabelů.

Co však překvapuje nejvíc, je 800V architektura, kterou Volvo ve svých vozech použilo vůbec poprvé. Vlajková loď EX90 má 400voltovou. Rozdíl v nabíjecím výkonu je tak enormní - až 350 kW vs. 250 kW. EX90 díky tomu nabije baterii na dalších 300 kilometrů za deset minut, což se v segmentu prémiových elektromobilů zatím příliš nevidí - BMW i5 se nabíjí výkonem 205 kW, Audi A6 e-tron quattro 270 kW, Mercedes-Benz EQE 170 kW.

Ve Volvu věří, že dojezd až 700 kilometrů na jedno nabití už znamená, že ES90 bude pro většinu řidičů plnohodnotnou náhradou za spalovací auta.

Čím to, že auto, jenž je považované za top model Volva, má parametry "horší" než novinka? "Protože přišlo s dvouletým zpožděním od očekávané premiéry, EX90 se tak představila teprve loni, mezitím šel vývoj samozřejmě rychle kupředu," přiznává pro HN upřímně Mazari.

K dispozici jsou tři verze - základní Single Motor (333 koní), s využitelnou kapacitou baterie 88 kWh, se nabíjí výkonem 300 kW. Twin Motor s pohonem všech kol (449 koní) a vrcholná Twin Motor Performance s výkonem 680 koní mají baterii s kapacitou 102 kWh. Top verze se z nuly na stovku dostane za čtyři sekundy. Přestože jde o Volvo, které nikdy nehrálo na sportovní notu, v této verzi už se blíží parametrům BMW i5 M60.

Interiér se ale od EX90 moc lišit nebude, právě proto, že využívají stejnou platformu. Kabina tak sází tradičně na skandinávský minimalismus a důraz na akustický komfort. "Pečlivě jsme měřili hluk v kabině pomocí směrových mikrofonů a jak na předních, tak na zadních sedadlech je v ES90 víc ticho než v Mercedesu-Benz EQS," popisuje Mazari.

Nechybí ani typická vychytávka - systém detekce přítomnosti cestujících, který pomocí radarů sleduje pohyb v kabině a zabrání tomu, abyste v autě omylem nechali dítě nebo zvíře.

Také ES90 má na střeše nad čelním sklem lidar, tedy speciální laserový senzor, jenž ve spolupráci s dalšími pěti radary, sedmi kamerami a dvanácti ultrazvukovými senzory hlídá okolní provoz a "vidí" čtvrt kilometru před sebe. Všechny informace zpracovává dvojice supervýkonných počítačů na platformě Nvidia s výpočetním výkonem trilion operací za sekundu. "Výpočetní výkon je tak ohromný, že auto umí zareagovat na případné nebezpečí sedmkrát rychleji než člověk. Díky tomu může snadno detekovat riziko a vhodně reagovat," dodává Mazari.

Konkurencí mu jsou například Audi A6 Sportback e-tron, Mercedes-Benz EQE či BMW i5. Volvo ES90 startuje na částce 1 769 900 Kč, dvoumotorová varianta s pohonem všech kol s lepším nabíjecím výkonem vyjde minimálně na 1 995 900 korun, tedy více, než za kolik lze pořídit i5 xDrive40 (1 861 938 Kč) či EQE 350 4Matic (1 921 480 Kč). Volvo ES90 tak není sice cenově nejvýhodnější nabídkou, zároveň má špičkové parametry.