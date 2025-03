Renault zveřejnil ceny druhého retro modelu. Kdo čekal láci, bude na rozpacích

Po úspěšném startu znovuzrozené R5 francouzská značka oznámila, na kolik si cení další vzpomínkový model, tentokrát původem ještě o deset let starší. A cení si ho dost.

Když Renault sliboval elektrickou "er pětku" za 25 tisíc eur, znělo to jako mimořádně dobrá nabídka. Jenže pak se ukázalo, že za tuto částku má auto relativně slabý motor a chybí mu rychlé DC nabíjení a tepelné čerpadlo.

České zastoupení značky se proto základní verzi rozhodlo v Česku vůbec nenabízet a nabíjení stejnosměrným proudem i tepelné čerpadlo rovnou zahrnulo do základu, stejně jako výkonnější pohonnou jednotku. Startovací cena tím však rázem poskočila na 675 tisíc korun.

Francouzské stránky Renaultu teď zveřejnily ceník elektrického Renaultu 4. Ten stojí na stejné platformě jako R5, také parametry vozu jsou obdobné. Podle čísla v názvu auta by se dalo čekat, že R4 bude o něco menší a levnější, ve skutečnosti je to právě naopak. Zatímco R5 je koncipován jako auto do města, R4 má větší kufr i více místa na zadních sedadlech. Je také o 20 centimetrů delší, ale i o poznání dražší.

Základní cena vozu s motorem o výkonu 120 koní a 40kWh baterií s dojezdem 308 km je ve Francii 29 900 eur (zhruba 750 tisíc Kč). Silnější 150k verze, s baterií 52 kWh a dojezdem 400 km, vyjde na 32 900 eur (přibližně 825 tisíc Kč).

V prvním stupni výbavy Evolution najdeme full LED světlomety, bezklíčové odemykání, automatickou klimatizaci, 7" displej pod volantem a 10" displej ve středu přístrojové desky, infotainment s bezdrátovým propojením s chytrým telefonem pomocí Android Auto nebo Apple CarPlay, zadní couvací kameru, tepelné čerpadlo, 11kW třífázovou palubní nabíječku a 18" ocelová kola. Ze stránek Renaultu není jasné, zda základní výbavová verze Evolution v kombinaci se slabším motorem disponuje rychlým DC nabíjením, lze to ale předpokládat.

Prostřední výbava Techno a stejně tak i nejvyšší Iconic je k mání pouze se silnějším motorem a baterií. Techno vyjde na 34 900 eur (875 tisíc Kč) a oproti Evolution přidává osvětlenou mřížku chladiče, střešní ližiny, 18" litá kola, ambientní osvětlení palubní desky, dvě USB zásuvky u zadních sedadel, elektricky sklopná zrcátka nebo čalounění z recyklované džínoviny.

Nejvyšší verze Iconic za 36 900 eur (925 tisíc Kč) má navíc parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, zatmavená zadní okna, černou střechu a doplňkové polepy karoserie.

Barvou bez příplatku Renaultu 4 je karmínově červená, za jiné se připlácí od 200 do 650 eur.

České ceny Renaultu 4 budou známé později, mezinárodní jízdní premiéra novinky se teprve chystá na začátek června. Podle zkušeností s Renaultem 5 jsou však po celé EU takřka identické, drobné odchylky lze zaznamenat jen kvůli rozdílným sazbám DPH.