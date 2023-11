Z tohoto Ferrari 250 GTO je druhé nejdražší auto historie. Přesto svou cenou zklamalo

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut za více než tři miliardy korun vytvořil loni nový aukční rekord, který bude těžké překonávat. Neznamená to ale, že by sběratelé vzácných automobilů přestali utrácet. Důkazem může být i pondělní newyorská aukce Ferrari 250 GTO. To se stalo druhým nejdražším autem planety a také vůbec nejdražším modelem se vzpínajícím se koněm ve znaku. Přesto svou cenou zklamalo.

Aukční síň RM Sotheby's původně očekávala sumu šplhající až k 60 milionům dolarů, nakonec Ferrari 330 LM/250 GTO z roku 1962 "zklamalo". V pondělí večer se na aukci v New Yorku vydražilo za 51,7 milionu dolarů, zhruba 1,2 miliardy korun, včetně všech poplatků. I to ale stačilo k tomu, že se červené kupé od věhlasného Sergia Scagliettiho stalo druhým nejdražším autem planety - minimálně prodaným veřejně - hned po Mercedesu 300 SLR Uhlenhaut a také nejdražším Ferrari. Zároveň jde zatím o nejdražší auto letošního roku. Související Auto za 3,3 miliardy: Rekord s Ferrari překonán, nejdražší vůz je unikátní Mercedes 8 fotografií V žebříčku aut se vzpínajícím se koněm přeskočilo jinou 250 GTO, která se v srpnu 2018 prodala za 48,405 milionu dolarů. Shodou okolností ji tehdy vydražila také síň RM Sotheby's. A aby těch 250 GTO nebylo málo, také třetí historicky nejdražší Ferrari spadá do této modelové řady, v roce 2014 se prodalo za 38,115 milionu dolarů. Dodejme, že po započtení inflace by obě částky byly o něco vyšší než v době prodeje. Ferrari 250 GTO, kterých vzniklo 36 kusů, je každopádně mezi milovníky Ferrari a sběrateli fenomén, za nějž se - evidentně - nebojí utrácet astronomické sumy. A pokud bychom to měli ještě více zobecnit, vozy Ferrari jako takové jsou fenomén. Web Classic.com, který shromažďuje data z veřejných aukcí, například uvádí, že z patnácti nejdražších automobilů prodaných letos v aukcích nemají jen tři logo automobilky z Maranella. "GTO reflektuje sílu a stabilitu trhu pro ta nejlepší Ferrari, a to navzdory nestálé ekonomické situaci," komentuje magazín Fortune aktuální aukci i obecné výsledky modelů Ferrari ve veřejných aukcích v letošním roce. 330 LM/250 GTO z newyorské aukce přitom překonala dosavadního letošního rekordmana, model 412P Berlinetta, o skoro 21,5 milionu dolarů. Čím je vlastně auto s výrobním číslem 3765 zvláštní, že jej nyní již předchozí majitel z Ohia po téměř čtyřiceti letech prodal za více než miliardu? Především je to jediné GTO, které v roce 1962 závodilo pod hlavičkou továrního týmu Scuderia Ferrari ve čtyřiadvacetihodinovce Le Mans (byť nedojelo). V témže roce také auto s číslem sedm skončilo celkově druhé a první ve své kategorii v tisícikilometrovém závodě na Nürburgringu a továrna jej nasadila i do několika dalších závodů. Související Přijet, vidět, zvítězit. Ferrari 250 GTO slaví šedesát a prodává se za miliardu a půl 18 fotografií Hodnotu dále zvyšuje i fakt, že původně byl v autě zabudovaný čtyřlitrový dvanáctiválec s výkonem 291 kilowattů, kterým se vůz odlišoval od ostatních GTO s třílitrovým dvanáctiválcem a především nižším výkonem. Žádné jiné GTO tento motor nikdy nedostalo. Později ale i kvůli spolehlivosti putovala pod kapotu opět třílitrová jednotka, která je v něm dodnes. Spoustu cen a chvály posbíralo auto i po závodní kariéře na různých přehlídkách elegance po celém světě. Kdo se stal novým majitelem unikátního Ferrari RM Sotheby's pochopitelně nezmiňuje, magazín Fortune ale uvádí, že se o auto přehazovali dva zájemci, z nichž ten nakonec vítězný byl osobně přítomen v sále během aukce.

