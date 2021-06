Nechte se naočkovat a vyhrajte auto. Moskva láká obyvatele na Sputnik V

Ruská metropole se potýká s rostoucím množství případů nákazy koronavirem. V neděli tamní laboratoře hlásily 7704 nově nakažených, což je nejvíc od 24. prosince loňského roku. Hlavní město přitom zaznamenává více než polovinu celostátního přírůstku. Klíčem ke zpomalení pandemie má být rychlejší tempo očkování a zájem o něj má vzbudit nová loterie.

V neděli starosta Moskvy Sergej Sobjanin podle Reuters oznámil, že kdokoli starší osmnácti let, kdo se nechá očkovat první dávkou ruské vakcíny Sputnik V od 14. června do 11. července, bude automaticky zařazen do slosování o osobní automobil.

Moskva pro tyto účely pořídí pět nových aut, každé v hodnotě jednoho milionu rublů (tedy asi 292 000 korun). Přesný model Sobjanin neuvedl, německý magazín auto motor und sport nicméně očekává, že se bude jednat o modely domácí automobilky Lada. Do milionu se dá pořídit například kombi Lada Vesta SW. Vítězové loterie budou oznámeni každou středu na televizním kanále Moscow 24 TV.

Moskevské nemocnice zatím mění určení svých lůžek pro pacienty s koronavirem. Od neděle jsou v ruské metropoli na týden uzavřena hřiště a sportoviště v parcích, bary a restaurace mají zavírat v jedenáct hodin. Sobjanin již vyzval obyvatele, aby tento týden nechodili do práce, pokud nemusí.

"Tohle všechno jsou ale jen dočasná opatření," prohlásil s tím, že aby Moskva dostala epidemii pod kontrolu, bude nutné urychlit vakcinaci.