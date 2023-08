Natankovat vlastní auto se zakazuje. V Americe zbývá poslední stát, kde to platí

Američtí pumpaři postupně ustupují samoobslužným stojanům. V USA už je jediný stát, kde si "holky s Jersey netankujou samy".

New Jersey je nyní posledním americkým státem, kde je pro řidiče nezákonné natankovat palivo do vlastního auta. Oregon 72 let starý zákaz zrušil minulý týden a pumpařům dovolil provozovat polovinu jejich čerpacích stojanů jako samoobslužné.

Oregonský zákon minulý pátek podepsala guvernérka za Demokratickou stranu Tina Koteková navzdory námitkám odborů zastupujících 800 pracovníků benzinových pump. O americké kultuře čerpacích stanic s obsluhou píše stanice CNN.

Oregonská legislativa učinila z New Jersey poslední stát, kde řidiči nesmějí sahat na benzinovou hadici. Pokud se tak stane, provozovatelé pump riskují pokutu až 250 dolarů (asi 5500 Kč) v prvním případě a 500 dolarů (asi 11 000 Kč) za každé další porušení pravidla. Stanice měly nicméně v posledních letech problém sehnat zaměstnance, což opakovaně vedlo zástupce odvětví k lobbování za zrušení zákazu samoobsluhy. Návrhy příslušného zákona se objeví pokaždé, když se náhle zvýší cena pohonných hmot.

Pravidla o tankování jsou však společně s reputací New Jersey jakožto státu s levnějším benzinem než v okolí součástí místní kultury. "Holky z Jersey si netankujou samy", stojí na jedné populární samolepce na auto. Státní zákaz samoobsluhy u pump vznikl v roce 1949 a je nepravděpodobné, že by se situace brzy změnila.

Čerpací stanice tehdy nabízely širokou škálu služeb, kromě tankování například kontrolu stavu baterie a oleje, čištění skel a drobné opravy. Majitelé pump s kompletním servisem nabyli přesvědčení, že rozmáhající se samoobslužné pumpy si budou moci dovolit prodávat palivo za nižší ceny a časem je vytlačí, proto je chtěli zakázat, uvádějí historici.

U zákonodárců začali pumpaři argumentovat, že samoobslužné stanice jsou bezpečnostním rizikem, nezkušení řidiči by podle nich mohli nádrž auta přeplnit a způsobit požár. Tento argument podpořili i hasiči a v roce 1968 už bylo tankování do vlastního vozu zakázané ve 23 amerických státech.

"Kvůli nebezpečí požáru přímo souvisejícím s tankováním paliva je ve veřejném zájmu, aby provozovatelé pump měli kontrolu nad touto činností," říká zákon v New Jersey.

Pumpaři nicméně začali měnit názor v 70. a 80. letech, kdy ztráceli dominantní postavení na trhu servisních služeb a oprav vozidel. Stanice musely hledat nové způsoby, jak si zvýšit příjmy, a nabyly přesvědčení, že samoobslužné pumpy jim pomohou snížit výdaje na pracovní sílu a naopak zvýšit objem prodaného paliva.

Diverzifikovali také nabízený sortiment o jídlo, tabák, kávu a další produkty s obyčejně vyššími maržemi. Provozovatelé začali na zákonodárce tlačit, aby zákaz zrušili, a v roce 1992 už 80 procent stanic napříč Spojenými státy fungovalo samoobslužně. O dvě desetiletí předtím to bylo jen osm procent.

New Jersey, donedávna Oregon a hrstka dalších států přesto své zákazy dlouho nechaly v platnosti, a to navzdory mnohým legislativním pokusům, podnětům k soudům a snahám lobbistů z branže. Snahy věc změnit se také v průběhu let ukázaly jako určité kontroverzní politické tabu, uvedl loni guvernér New Jersey Phil Murphy.

Průzkum univerzity v Monmouthu z minulého roku ukázal, že současná opatření vyhovují asi 60 procentům obyvatel New Jersey, zatímco 35 procent místních je přesvědčeno, že být posledním americkým státem, který nedovoluje samoobslužné čerpací stanice, je pro stát dobré. "Zdá se, že pro mnoho místních je tahle jedinečnost zdrojem pýchy," uvádí ředitel institutu pro veřejné mínění při univerzitě v Monmouthu Patrick Murray.