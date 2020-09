Na palubě osm míst a vlastní elektrárna. Test Fordu Tourneo Custom do zásuvky

Automobilky začaly s elektrifikací svých užitkových vozů i u jejich osobních variant. Mercedes má eVito Tourer a pod jménem EQV luxusnější elektrickou třídu V, u koncernu PSA vymění diesely za elektromotory osobní Citroën Spacetourer a spol. A své řešení nabízí i Ford, místo čistě elektrického pohonu ale jako jediný sází na plug-in hybrid. My jsme osmimístné Tourneo Custom do zásuvky vyzkoušeli.

Tourneo Custom je však tak trochu jiný plug-in hybrid, než jsme zvyklí. Vezměte si takový Superb iV, elektromotor v něm auto pohání, dokud nedojde šťáva v bateriích, pak předá štafetu spalovací jednačtyřce a maximálně jí s energií, kterou při brzdění uloží do baterií, vypomůže. Auto má klasickou převodovku a čtyřválec je přes ni spojen s předními koly.

U Tournea je to jiné, přímo kola zde může pohánět jen elektromotor o výkonu 92 kW, litrový tříválec o 1.0 Ecoboost funguje jako jakási palubní elektrárna. Jakmile původně ze zásuvky nabitým bateriím dojde elektřina, která má oficiálně vystačit na 53 kilometrů, začne ji tříválec vyrábět a dopovat s ní elektromotor. Díky tomu, že není mechanicky spojen s koly, by měl neustále běžet v optimálních otáčkách.

Auto by pak díky jeho pilnému brblání mělo zvládnout ujet až 500 kilometrů na jedno nabití a natankování. Může tedy absolvovat o poznání delší cesty než čistě elektrické dodávky. Připomínáme test staršího provedení Mercedesu eVito, který na jedno nabití zvládl oficiálně jen 190 kilometrů, reálně sto třicet. U osobní verze eVito Tourer s větší baterií slibuje výrobce 361 kilometrů, ale Tourneo navzdory pokroku u Mercedesu stejně dojede dál.

Také je výrazně levnější. Elektrické osobní Vito vyjde přinejmenším na 1,77 milionu, na Forda stačí milion a dvě stě dvacet tisíc s daní. Menší baterie má také méně omezovat vnitřní prostor, který je u dodávek nejdůležitějším parametrem. Horší už to je s užitečným zatížením, které je navzdory menší 13,6kWh baterii u testovaného kusu 556 kilo, elektrické Mercedesy uvezou přes osm set.

Zní to zajímavě a výhodně, jaká je ale praxe? Podobně jako čistě elektrické dodávky je hybridní Tourneo autem do města a na krátké trasy, kde se může opřít o svůj elektrický motor a baterii. Jedno nabití vydrží reálně asi na 40 km jízdy po městě. Stejně jako typické elektroauto využívá hybridní Ford jednostupňovou redukční převodovku, takže jezdí hladce, necuká, protože neřadí. Do 80 kilometrů za hodinu navíc dokáže nabídnout obstojnou jízdní dynamiku.

Maximální rychlost je ale omezena na 120 kilometrů, a jakmile dojde v bateriích šťáva, ukazuje se, že tříválec jen stěží zvládne dodat dostatečný výkon. Pod zátěží drnčí a elán hybridní dodávky upadá. Tourneo Custom rozhodně není nic na dálnici a na delších cestách se budete při jízdě spíše kochat.

V první řadě proto, že auto "nejede", v té druhé kvůli tomu, že při vyšším tempu výrazně roste spotřeba palubní tříválcové elektrárny. Pohybuje se mezi deseti a jedenácti litry. Na druhou stranu na rozdíl od čistě elektrické konkurence Tourneo skutečně dojede dál a v případe potřeby stačí jen natankovat a můžete pokračovat.

Aby ale Tourneo Custom PHEV fungovalo tak, jak má, je nutné ho pravidelně nabíjet. To by logicky s ohledem na menší kapacitu akumulátoru nemuselo trvat dlouho. Jenže to má háček, ač se Tourneo svou konstrukcí do určité míry spíše než klasickým plug-in hybridům blíží elektromobilům, jeho palubní nabíječka je slabá právě jako u hybridů.

Tourneo lze dobíjet maximálním výkonem 3,6 kW, tedy na jednofázové 230V zásuvce s 16A jištěním. Baterie se tak dobije asi za tři hodiny. S dodávaným kabelem to trvá ještě déle, protože pracuje jen s proudem 10 A, nabití se tak protahuje na 5,5 hodiny.

Radost z nízkých provozních nákladů tak budou mít jen ti, kdo se technickým možnostem auta podřídí, denně neujedou moc a mezi jednotlivými trasami budou mít dost času na nabití baterie.

V Praze by se dala očekávat další pozitiva - třeba to, že s plug-in hybridy jde přece zdarma parkovat v modrých zónách. Pro Tourneo Custom ale tato poučka neplatí, normovaná spotřeba je 3,1 litru a výrobce uvádí emise CO2 70 gramů na kilometr, na plug-in hybridní Ford se tak nevztahuje ani výhodné parkování, ani odpuštění dálniční známky, ani většina dotačních programů po Evropě.

Přemýšlíte, proč má Tourneo právě takové parametry? V Londýně se mýtné za vjezd do centra neplatí u aut s emisemi do 75 gramů CO2 na kilometr. Byť toto zvýhodnění má skončit příští rok v říjnu, hybridní Tourneo tam má své opodstatnění, za vjezd se jinak platí 15 liber za den.

V českých podmínkách je ovšem Ford Tourneo Custom PHEV autem pro úzký okruh zákazníků, jejichž vozy se pohybují v okolí velkých areálů. Dokážeme si představit, že by mohlo jezdit po pražském letišti a jeho okolí, pendlovat mezi blízkými parkovišti a hotely.

Většině zájemců o fordovský pohledný a praktický přepravník s osmi místy, který určitě udělá radost každému tatínkovi od velké rodiny, radíme zůstat u naftových variant. Odpovídající verze s 2.0 EcoBlue mHEV o výkonu 96 kW stojí o celých 170 000 korun méně.

Ford Tourneo Custom PHEV Motor: elektromotor + 1.0 EcoBoost jako generátor elektřiny

Výkon: 92 kW

Točivý moment: 355 Nm

Nejvyšší rychlost: 120 km/h

Dojezd: 53 km na elektřinu, celkově 500 km

Využitelná kapacita baterie: 13,6 kWh

Spotřeba: 3,1 l/100 km a 17,4 kWh/100 km

Objem zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel: 1200 l

Užitečné zatížení: 556 kg

Cena: 1 219 900 Kč s DPH

A těm, kdo by se svojí osobní dodávkou chtěli jezdit čistě na elektřinu, nezbývá než se podívat u konkurence. Mercedes eVito Tourer má na jedno nabití díky své 90kW baterii zvládnout až 361 kilometrů na jedno nabití a podporuje i rychlodobíjení výkonem až 110 kW. V takovém případě se ale připravte vytasit o půl milionu více.