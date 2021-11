Na chvostu Evropy. Češi nízkoemisní vozy nekupují, jsou pro ně příliš drahé

Konference OSN o změnách klimatu podle českého premiéra Andreje Babiše nepřinesla nic nového. Stanoviska jsou stále stejná, apeluje se na všechny státy světa, ne všichni se ale snaží jako Evropa, řekl v úterý novinářům předseda vlády před odletem z Glasgow. Opět kritizoval dřívější vyjádření Číny, že množství emisí skleníkových plynů, které produkuje, dosáhne vrcholu před rokem 2030, a až do roku 2060 je země sníží na "čistou nulu".

"Pokud by měl být dodržen ambicióznější cíl Pařížské dohody, tedy růst teploty maximálně o 1,5 stupně do konce století, tak by to znamenalo, že už do roku 2030 by hlavní znečišťovatelé měli své emise snížit o polovinu," podotkl ministr životního prostředí Richard Brabec. K takovému cíli se podle něj hlásí Evropa, ale Čína, Indie, Rusko či Brazílie posouvají své plány na uhlíkovou neutralitu až za rok 2050.

"Jsou průkazné informace, že to, co v uhelných elektrárnách dnes Evropa a Severní Amerika omezují nebo zastavují uhelné bloky, tak ten samý výkon uhelných elektráren najíždí v Číně," dodal.