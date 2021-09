Bez ekologie, bez peněz: Firemní oťukávání s elektroauty má změnit evropská směrnice

Podle průzkumu poradenské společnosti EY jsou české firmy při pořizování elektromobilu stále velice opatrné a konzervativní. Takřka čtyřicet procent dotázaných fleet manažerů o nákupu elektromobilu vůbec neuvažuje, dalších 35 procent ho připouští v delším časovém horizontu. Partner společnosti EY pro oblast energetiky Blahoslav Němeček ale upozorňuje na to, že se opatrný přístup rychle změní.

Pro rozšíření elektromobilů je klíčové, aby je začaly nakupovat firmy. Vždyť v Česku jsou tři čtvrtiny prodaných nových aut vedeny jako firemní. Ekologická organizace Transport & Environment proto na jaře letošního roku přišla s návrhem, aby Evropská unie předepsala podnikům nakupovat od roku 2025 padesát procent lokálně bezemisních vozů, od roku 2030 by pak firmy nesměly auta se spalovacími motory nakupovat vůbec.

Ekologové svůj návrh odůvodňovali tím, že firemní vozy reálně najedou o poznání více kilometrů než ty v soukromém vlastnictví, a mají tak daleko větší uhlíkovou stopu. Dále by se pak z firem elektroauta měla na sekundárním trhu dostat k soukromníkům.

Jisté opatrné oťukávání, které řada firem vůči elektroautům praktikuje, ale může skončit ještě dříve. Příčinou je projednávaná evropská směrnice, podle níž padne i na řadu středně velkých podniků s více než 250 zaměstnanci od roku 2023 povinnost vydávat každoroční auditovanou zprávu o udržitelnosti. Firmy v ní budou hlásit svoji uhlíkovou stopu.

Podle Němečka bude prakticky nutné, aby se i takovéto firmy zavázaly ke snižování emisí CO2 a svoje závazky dodržovaly, jinak se jim může stát, že jim banky nedají provozní úvěr a že jim pojišťovny nepojistí majetek. Něco podobného už se děje například u velkých energetických společností, úvěry jsou podmíněny dodržovanou zelenou firemní politikou.

V Česku by se nový předpis mohl dotknout asi 1800 firem. Ty tak budou muset řešit vytápění svých budov, vlastní výrobu elektřiny pomocí solárních panelů, případně nákup zelené elektřiny a obměnu vozového parku, jehož stále běžnější součástí se stanou i elektromobily. "Zájem o elektromobily se mezi firmami v dohledné budoucnosti výrazně zvýší," odhaduje Němeček. Některé podniky se podle něj na směrnici budou chystat již v předstihu a s přípravami začnou v průběhu příštího roku.

Dnes jsou takové závazky dobrovolné a mohou být spíše konkurenční výhodou, třeba ve chvíli, kdy je požaduje odběratel, což se děje například v automobilovém průmyslu. Ostatně dnes kvůli firemní politice elektrická nebo plug-in hybridní auta nakupují již některé české pobočky zahraničních firem.

Většina společností ale dnes elektromobily až na pár výjimek, jako je Moneta Money Bank, spíše testuje a pořizuje je po kusech. Pokud je tedy vůbec má, což platí jen pro deset procent společností EY oslovených firem.

Přesto 80 procent prodejců a leasingových společností v průzkumu zaznamenává zvýšený zájem o elektrická auta. "Když firmy projeví zájem, většinou i nějaké auto koupí, potřebují si ale uvědomit, co všechno to obnáší," komentuje Svatopluk Pražák z České leasingové a finanční asociace. Před nákupem elektroauta se tak často čeká na dokončení dobíjecí stanice v sídle firmy.

Při pořízení elektroaut je nutné promyslet všechny souvislosti, přizpůsobit jim firemní budovy, vybrat zaměstnance, pro něž jsou vhodná. Ostatně leasingové firmy i automobilky již dnes v této oblasti nabízí poradenské služby. Zajímavou nabídkou může být jakási elektromobilita na klíč, kdy jeden dodavatel dodá auta, dobíjecí stanice i solární panely nebo bateriové úložiště.

Dnes se tak podle Pražáka prodá jedno elektroauto, které společnost jako referentské spíše testuje. Nejčastěji se v takovém případě jedná o vozy jako BMW i3, Volkswagen e-up! nebo Hyundai Ioniq. Pražák tak potvrzuje i informace z automobilek. "U modelu Enyaq iV jsou to především nižší jednotky kusů, tak aby si mohli klienti fungování elektromobilu osahat a vyzkoušet všechny aspekty včetně nabíjení, účtování, sdílení mezi zaměstnanci a podobně," říká tiskový mluvčí Škody Pavel Jína. Ve větších počtech se nakupovalo malé Citigo-e iV.

Z průzkumu EY vyplývá, že od dobrovolného nákupu elektromobilů firmy odrazuje především vysoká cena (78 procent), podobně významnou roli ale hraje i dostupnost dobíjecích stanic, dojezd, dobíjení a také nutnost vybudování vlastní dobíjecí infrastruktury. Pozitivně naopak berou hlavně nižší provozní náklady a také ekologický provoz.

Na nákup elektroauta a vlastní dobíječky plánuje stát firmám přispět v rámci Národního plánu obnovy, dotační programy by měly být zahájeny na podzim tohoto roku. Svatopluk Pražák nicméně kritizuje dosavadní roztříštěnost dotací (vypisují je podle něj čtyři různá ministerstva), nejasné podmínky a také to, že auta nebylo možné pořizovat na operativní leasing, který dnes při pořízení vozidel preferuje více než tři čtvrtiny firem.

Pomoci by také mohla v minulosti navrhovaná možnost daňového zvýhodnění služebních elektroaut pro soukromé účely. Ta by tak mohla být zajímavější pro samotné zaměstnance. Zatímco u spalovacích vozů se jim zvedá daňový základ o procento pořizovací ceny auta, u elektromobilů by to mohlo být jen půl procenta. S takovou změnou v minulosti souhlasil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V průzkumu EY oslovení zaměstnanci se ostatně elektromobilů tolik nebojí. Takřka 70 procent z nich by zvládla s elektrickým služebním autem fungovat buď zcela bez problémů, nebo s částečným omezením. I oni však mají určité obavy z dojezdu a rychlosti nebo dostupnosti dobíjení. Tři čtvrtiny z nich také nemají možnost dobíjet auto doma.