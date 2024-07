Jede pryč, nebo proti vám? Dnes mlha zůstává už jen pod Wartburgem

Hrad Wartburg dal jméno kdysi žádanému východoněmeckému automobilu. Kdo měl "Warťase", byl víc než soused s Trabantem. Působivou historii továrny v Eisenachu připomíná tamní muzeum. Z kdysi monumentálního výrobního areálu zbyly jen vyčítavé pozůstatky.

Ikona automobilismu v NDR měla zvláštnost, díky které se z ní dělaly nekonečné vtipy. Přísně hranatým tvarem a nápadnou podobností zpředu i zezadu šlo zdálky někdy těžko odhadnout, jestli jede od vás, nebo se k vám blíží. A protože Wartburg 353 se navíc díky svému dvoutaktnímu tříválci zahaloval při akceleraci do šedomodrého dýmu, bylo to poznat ještě hůř.

Dnes ale mlha zůstává už jedině pod Wartburgem. Hradem, podle kterého vůz dostal jméno a jenž se majestátně tyčí nad městem Eisenach, kde ve zdejší továrně vůz vznikal.

Navštívit Eisenach by měl každý, koho zajímá automobilová historie. Z někdejší obří továrny prakticky nezbylo skoro nic, vedle zděné brány s nápisem AWE už jen pár budov, v jedné z nich je nyní muzeum. V západním cípu někdejšího areálu se dnes vyrábí Opely, které alespoň částečně město zasvěcené autoprůmyslu po revoluci zachránilo.

To všechno dokazuje zmenšený model celé továrny AWE, který si může návštěvník muzea prohlédnout v prvním patře. Je skutečně monumentální a ukazuje, že továrna byla srdcem Eisenachu, jako kdyby město samotné bylo pouze jejím přívěskem. Vždyť tu svého času pracovalo 10 tisíc lidí, tedy čtvrtina všech obyvatel města. Když v dubnu 1991 vyrobili poslední Wartburg, který ostatně v muzeu rovněž stojí, přišli všichni ze dne na den o práci.

I smutek zaměstnanců a následné nepokoje v ulicích ostatně zaznamenávají velké fotografie, které poslední červený Wartburg 1.3 obklopují.

V muzeu je toho k vidění a prostudování tolik, že vás raději odkážeme do galerie článku nebo přímo na výlet do Durynska. AWE, dříve Fahrzeugfabrik Eisenach, má za sebou barvitou historii. Vždyť se tu vyráběly vozy nespočtu značek. Na počátku šlo o licenční francouzské voituretty Decauville na přelomu 19. a 20. století, vozíky Wartburg, poté modely Dixi, následovala produkce BMW, po přechodu regionu pod nucenou sovětskou okupační správu vozy EMW. Dále auta značky IFA využívající techniku DKW.

V muzeu je tak k vidění většina modelů všech zmíněných značek. Samozřejmě prominentní prostor je věnován Wartburgům 353, lze si tu ale prohlédnout také celé prototypy nových Wartburgů i včetně čtyřdobých motorů. Až nadšence do aut zamrzí, že komunistická vláda neměla zájem investovat do modernizace automobilismu, a tedy vývoje moderních typů, a tak se zmohlo nanejvýš na zástavbu licenčního motoru Volkswagen do Wartburgu 1.3, který nahradil letitý dvoudobý tříválec.

Muzeum AWE v Eisenachu je tak mementem doby, která ukázala, že plánované hospodářství vede pouze ke stagnaci.