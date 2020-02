Místo aut obličejové masky. Čínské automobilky bojují s koronavirem po svém

Čína je sice největším světovým výrobcem ochranných obličejových masek, které mohou ochránit před nákazou koronavirem, ale ani kapacita linek téměř 15 milionů masek denně nestačí, aby jich v zemi bylo dost. Na pomoc tedy museli pružně přispěchat další výrobci.

Na nákazu koronavirem již zemřelo více než 1000 lidí a epidemie ohrožuje pilíř čínského úspěchu posledních dekád - tamní průmyslovou výrobu. Řada továren prodlužuje svoje uzavření kvůli svátečnímu období lunárního nového roku.

Například uzavření čínských továren koncernu VW se nejprve mělo protáhnout do tohoto pondělí, nyní bylo ale obnovení výroby znovu odloženo. Omezují se i dodávky komponent z Číny, Hyundai kvůli tomu uzavřelo svoje továrny v Koreji, Nissan pozastavil výrobu ve fabrice v Japonsku, italsko-americký koncern Fiat Chrysler varoval, že by se to mohlo dotknout i závodů v Evropě. Jaguar Land Rover již počítá s tím, že mu problémy s dodávkami komponent zhorší hospodářské výsledky.

Pro obnovení výroby je prvořadým úkolem vyzbrojit zaměstnance dostatkem ochranných prostředků včetně masek. Závodům jinak hrozí to, že se virus rozšíří mezi zaměstnanci.

Řešením by mohla být pružná reakce. Automobiloví výrobci, ale i jiné průmyslové giganty, jako třeba výrobce elektroniky Foxconn nebo ropný Sinopec, překonfigurovali nebo překonfigurovávají svoje linky, aby si ochranné pomůcky mohli vyrábět sami.

Agentura Bloomberg uvádí, že závod SAIC-GM-Wuling, v němž má svůj podíl americký koncern General Motors, zprovoznil 14 výrobních linek na ochranné masky s denní kapacitou 1,7 milionu kusů. První kusy přitom zvládl dodat již tuto neděli.

Další automobilka BYD prý začne masky vyrábět do 17. února a koncem měsíce by měla vychrlit pět milionů kusů denně. A k tomu ještě 50 tisíc lahví dezinfekce. Kromě vlastních zaměstnanců BYD budou masky od autovýrobce dostávat i řidiči autobusů a taxíků nebo dobrovolníci a personál na letištích.

Výrobce elektroniky Foxconn, z jehož linek sjíždějí i iPhony od Applu, začal masky pro své zaměstnance vyrábět 5. února a denně by měl koncem měsíce zvládnout dva miliony kusů. Firma Shaanxi Automobile, jež se normálně zabývá produkcí nákladních aut a autobusů, se pro změnu pustila do výroby ochranných brýlí. Denně by jich měla udělat na 3000 kusů. Sinopec staví 11 linek na výrobu ochranných masek a další automobilka GAC, tedy Guangzhou Automobile Group (v Číně vyrábí i toyoty a hondy), o výrobě roušek přemýšlí.