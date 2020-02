Fiat Chrysler: Koronavirus by mohl ohrozit výrobu v našich evropských továrnách

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o více než třetinu na 1,58 miliardy eur (téměř 40 miliard Kč). Firma, která nyní pracuje na spojení s francouzským PSA, těží z dobrých výsledků v Severní Americe. Varovala však, že potíže s dodávkami součástek v důsledku epidemie nového koronaviru v Číně by mohly vést k přerušení výroby v Evropě.

Šéf FCA Mike Manley dnes uvedl, že v procesu dokončení fúze s PSA letos či začátkem příštího roku neočekává žádnou větší překážku. Spojením podniků v hodnotě 50 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč) vznikne čtvrtá největší automobilka světa podle objemu prodeje.

Fiat Chrysler dnes rovněž upozornil, že monitoruje globální dopady epidemie nového koronaviru. FCA v Číně působí prostřednictvím ztrátového společného podniku s místní automobilkou Guangzhou Automobile Group (GAC) a má na čínském trhu s osobními auty podíl 0,35 procenta.

Manley dnes varoval, že výpadky v dodávkách automobilových součástek z Číny mohou ohrozit výrobu FCA v Evropě. Čínští výrobci automobilových součástek ve svých závodech kvůli koronaviru prodlužují dovolenou spojenou s oslavami lunárního Nového roku, která měla původně skončit už toto pondělí.

"Našli jsme jednoho z dodavatelů, u něhož existuje možnost, že budou zastaveny dodávky do jedné z našich evropských továren," řekl Manley, aniž by přiblížil, která to je. O tom, jestli se přísun dílů skutečně zastaví se rozhodne během příštích dvou až čtyř týdnů.

Pokud by byla výroba v čínských závodech na výrobu komponent zastavena i v průběhu února, budou ohroženy dodávky dílů od dalších tří společností. Speciální tým ve Fiatu se snaží pro případ potřeby najít alternativní zdroje součástek.

Mezi další firmy, jejichž továrny by výpadek dodávek z Číny mohl ohrozit, patří podle Financial Times PSA (Peugeot, Citroën, Opel a DS), Toyota, Volvo a Hyundai. Zatímco korejská automobilka již zastavila produkci ve svých domácích závodech, PSA zatím v blízké budoucnosti odstavení svých "nečínských" továren nečeká. Toyota pak provádí detailní analýzu dodavatelských řetězců a případně bude hledat jiné dodavatele dílů.